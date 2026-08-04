दातांनी कार ओढत सुरू केली अनोखी कावड यात्रा! व्यक्तीच्या शिवभक्तीने वेधले लोकांचे लक्ष; Video Viral

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मिळालेल्या माहितीनुसार, नरेंद्रा जाट यांनी आपल्या कठीण यात्रेची सुरुवात हरिद्वारमधील पवित्र हर पौरी येथून केली. गाडीत ११ लीटर गंगाजल घेऊन त्यांनी आपल्या गंतव्यस्थापर्यंत वाटचाल सुरु केली. सहसा यात्रेकरुन कावड आपल्या खांद्यावर वाहून नेतात पण व्हिडिओत नरेंद्र मात्र आपल्या दातांनी गाडीला ओढत नेऊन पुढे वाटचाल करताना दिसले. मुख्य म्हणजे, दातांनी गाडी ओढत असताना ती गाडी खरोखर वेगाने पुढे सरकली जात होती, जे सामान्यपणे कुणालाही करता येणे शक्य नाही. त्यांच्या या अनोख्या भक्तीने अनेकांना थक्क केलं तर काहींनी याला भक्तीची ताकद असेही म्हटलं.
हापुड़ के कांवड़िया ने दांतों से खींची कार, वीडियो वायरल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांवड़िया नरेंद्र जाट ने हरिद्वार से गांव तक गंगाजल और भगवान शिव की प्रतिमा लेकर जाते समय दांतों से कार खींची. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो… pic.twitter.com/NyErlq63eJ — zingabad (@zingabad) July 29, 2026
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नरेंद्र जी गाडी दाताने ओढत पुढे नेत होते त्याला फार सुबकरित्या सजवण्यात आले होते. गाडीला भगवे झेंडे लावले होते, तर याच्या बोनेटवर भगवान शिवाचे एक पोस्टर देखील लावण्यात आले होते. इतकंच नाही तर उष्णतेतून गाडी ओढताना त्रास होऊ नये यासाठी गाडीच्या कोपऱ्यावर एक पंखा देखील बसवण्यात आला होता. या खडतर प्रवासात नरेंद्र एकचे नव्हते तर त्यांच्यासोबत इतर पाच शिवभक्त आणि एक १० वर्षांचा मुलगाही यात्रेत सामील झाला होता. ‘हर हर महादेव’ आणि ‘जय शिव शंभू’च्या गजरात हा संपूर्ण गट पुढे वाटचाल करत होता. दरम्यान या अनोख्या कावड यात्रेचा व्हिडिओ @zingabad नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिलं असून सोशल मिडियावर ही घटना सध्या चांगलीच ट्रेंडमध्ये आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.