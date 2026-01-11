Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Hyderabad Crimehyderabad Crime A Mother Poisoned Her 10 Month Old Baby And Then Ended Her Own Life

Hyderabad Crime: आईने 10 महिन्यांच्या बाळाला विष दिल, नंतर स्वतःही संपवलं आयुष्य, सासूनेही उचलले टोकाचे पाऊल; काय नेमकं प्रकरण?

हैदराबादमध्ये कौटुंबिक वादातून हृदयद्रावक घटना घडली. 27 वर्षीय सुषमाने 10 महिन्यांच्या बाळाला विष देऊन ठार मारलं व नंतर स्वतः आत्महत्या केली. मुलगी-नातवाच्या मृत्यूनंतर आईनेही आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

Updated On: Jan 11, 2026 | 07:51 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पती-पत्नीतील सततच्या वादातून टोकाचं पाऊल
  • 10 महिन्यांच्या मुलाला विष देऊन हत्या
  • आईने नंतर आत्महत्या केली
  • धक्क्यात महिलेच्या आईनेही आत्महत्येचा प्रयत्न
हैदराबाद: हैदराबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने तिच्या १० महिन्याच्या बाळाला विष पाजून हत्या केल्याची धक्कदायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर महिलेने स्वतः देखील आत्महत्या केली. हे सगळं बघून महिलेच्या आईनेही आत्महत्या करण्याचं प्रयत्न केला. हा प्रकार कौटुंबिक वादातून झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कौटुंबिक वादविवादामुळे तिने हा सगळं प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? जाणून घ्या.

Crime News: पुण्यातील मतदारांना पैशांचे आमिष? बाणेर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

नेमकं प्रकरण काय?

आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव सुषमा रेड्डी आहे. सुषमाचे चार वर्षांपूर्वी चार्टर्ड अकाउंटंट यशवंत रेड्डी यांच्यासोबत लग्न केलं होत. या दाम्पत्याला १० महिन्यांचा मुलगा होता. यशवर्धन रेड्डी असे या मृत मुलांचे नाव आहे. मात्र गेल्या महिन्यापासून पती-पत्नीमध्ये नेहमी वाद होत होते असे कुटुंबाने पोलिसांना सांगितले. सुषमा एका कौटुंबिक कार्यक्रमाच्या खरेदी करण्याच्या बहाण्याने तिची आई ललिता यांच्या घरी गेली होती. घरी पोहोचल्यावर ती मुलाला घेऊन एका खोलीत गेली. तिथे तिने मुलाला विष पाजले आणि त्यानंतर स्वतःही आयुष्य संपवलं.

रात्री जवळपास ९:३०च्या सुमारास यशवंत रेड्डी कामावरून घरी परतले. तेव्हा बेडरूम आतून बंद असल्याचे त्यांनी पहिले. त्यांनी दरवाजा खूप वेळा ठोठावला मात्र दरवाजा आतून कोणीच उघडला नाही. त्यानंतर दरवाजा तोडण्यात आला तेव्हा आतील दृश्य खूप धक्कदायक होत. आत पत्नी व मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांना माहिती देण्यात आली. रुग्णालयात नेल्यानंतर दोघांनाही मृत घोषित करण्यात आले. मुलगी आणि नातू मृत असल्याचे समजताच ललिता यांना मोठा धक्का बसला. यामुळे त्यांनीही जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

तपास सुरु

पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तपास सुरु आहे. ही घटना पती-पत्नी कौटुंबिक वादामुळे घडली. कुटुंबियांसह इतर लोकांचेही जबाब नोंदवले जात आहेत. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

KGMU Conversion Case: लैंगिक शोषण, 4 वेळा लग्न अन् धर्मांतराचा खेळ…! केजीएमयू प्रकरणात मोठा खुलासा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: हैदराबाद येथे.

  • Que: मृत महिलेनं टोकाचं पाऊल का उचललं?

    Ans: पतीसोबत सतत होत असलेल्या कौटुंबिक वादामुळे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: गुन्हा नोंदवून सखोल तपास सुरू आहे.

Web Title: Hyderabad crimehyderabad crime a mother poisoned her 10 month old baby and then ended her own life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 07:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक
1

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला
2

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार
3

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज
4

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM