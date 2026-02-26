Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: पुण्यात खळबळ! दोन लाखांसाठी तरुणानेच रचला स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव

पुणेतील बाणेर परिसरात दोन लाख रुपयांसाठी तरुणाने स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव रचत वडिलांना धमकीचा मेल पाठवला. पोलिसांनी लोकेशन ट्रॅक करून त्याला प्रयागराज येथून अटक केली.

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ‘मुलगा जिवंत हवा तर 2 लाख द्या’ असा धमकीचा मेल.
  • लोकेशन अहमदाबाद ते प्रयागराजपर्यंत बदलत राहिले.
  • बाणेर पोलिसांनी पथक पाठवून आरोपीला अटक केली.
पुणे: आपण आता पर्यंत अनेक घटना पाहिल्या आहेत. ज्यामधे अपहरण करून पैसे मागितले जातात. घरातील लहान मुलांच किवा पैसे थकीत असतील तर घरातील कोणाच तरी अपहरण झाल्याच्या आपण तक्रारी पाहिल्या आहेत. मात्र पुण्यात अशी घटना वाढली आहे. ज्याने तुम्ही सुद्धा चक्रावून जाल कारण त्याने दोन लाख रुपयांसाठी चक्क स्वतःच अपहरण झाल्याच सांगितल आणि थेट भावाला आणि बापाला मेल केला आणि अपहरण केल्याची तक्रार केली. तुमचा मुलगा जर तुम्हाला जिवंत हवा असेल तर तुम्हाला दोन लाख रुपय द्यावे लागतील. असा धमकीचा मेल त्याने केला आणि त्या नंतर तो उत्तर प्रदेशला निघून गेला. बापाला आलेला मेल पाहता त्यांनी थेट बाणेर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दिली मात्र जे बाहेर सत्य आल ते मात्र धक्कादायक होत.

स्वतःच्या अपहरणाचा रचला होता बनाव

मनीषकुमार द्विवेदी हा मुळचा राहणारा उत्तर प्रदेश मधला आहे. तो पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो. त्याला आर्थिक अडचण होती म्हणून त्याने थेट स्वतःचा बनाव रचला आणि बापाला आणि भावाला धमकी दिली. मात्र पोलिसांनी ज्या नंबर वरून कॉल आला होता. त्यावर संपर्क केला तेव्हा लोकेशन हे अहमदाबादला असल्याची माहिती मिळाली. त्या नंतर बाणेर पोलिसांनी एक पथक तयार केल आणि त्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. त्याच लोकेशन हे बदललं होत. तो अहमदाबादवरून थेट प्रयागराजला आला होता. पोलीसांनी प्रयागराजला जात त्याला अटक केली आहे.

मनीषला बेड्या ठोकून पुण्यात आणल

तो घरातून कामावर जात असताना बाहेर जातो म्हणून निघून गेला होता. मात्र त्याने तुमचा मुलगा जिवंत हवा असेल तर दोन लाख रुपये द्या अशी थेट धमकी देत अपहरणाचा बनाव रचला. पुणे पोलिसांनी आता मनीषला अटक केली आहे. त्याने नक्की हे सगळ कशासाठी केल? याचा तपास हा पोलीस करत आहेत. त्याला दोन लाख रुपयांची गरज का होती? किवा त्याने हे रचण्याचं करण काय याचा शोध आता घेतला जात आहे. मनीषला उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज इथून अटक केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हा प्रकार कुठे घडला?

    Ans: पुणे शहरातील बाणेर परिसरात ही घटना उघडकीस आली.

  • Que: आरोपीने काय बनाव रचला होता?

    Ans: दोन लाख रुपये उकळण्यासाठी स्वतःच्या अपहरणाचा खोटा बनाव रचून कुटुंबीयांना धमकी दिली.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीला कसे पकडले?

    Ans: तांत्रिक तपास आणि लोकेशन ट्रॅकिंगच्या मदतीने प्रयागराज येथून अटक करण्यात आली.

Published On: Feb 26, 2026 | 03:12 PM

