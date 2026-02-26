Pune Crime: पुण्यात खळबळ! दोन लाखांसाठी तरुणानेच रचला स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत
स्वतःच्या अपहरणाचा रचला होता बनाव
मनीषकुमार द्विवेदी हा मुळचा राहणारा उत्तर प्रदेश मधला आहे. तो पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो. त्याला आर्थिक अडचण होती म्हणून त्याने थेट स्वतःचा बनाव रचला आणि बापाला आणि भावाला धमकी दिली. मात्र पोलिसांनी ज्या नंबर वरून कॉल आला होता. त्यावर संपर्क केला तेव्हा लोकेशन हे अहमदाबादला असल्याची माहिती मिळाली. त्या नंतर बाणेर पोलिसांनी एक पथक तयार केल आणि त्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. त्याच लोकेशन हे बदललं होत. तो अहमदाबादवरून थेट प्रयागराजला आला होता. पोलीसांनी प्रयागराजला जात त्याला अटक केली आहे.
मनीषला बेड्या ठोकून पुण्यात आणल
तो घरातून कामावर जात असताना बाहेर जातो म्हणून निघून गेला होता. मात्र त्याने तुमचा मुलगा जिवंत हवा असेल तर दोन लाख रुपये द्या अशी थेट धमकी देत अपहरणाचा बनाव रचला. पुणे पोलिसांनी आता मनीषला अटक केली आहे. त्याने नक्की हे सगळ कशासाठी केल? याचा तपास हा पोलीस करत आहेत. त्याला दोन लाख रुपयांची गरज का होती? किवा त्याने हे रचण्याचं करण काय याचा शोध आता घेतला जात आहे. मनीषला उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज इथून अटक केली आहे.
Ans: पुणे शहरातील बाणेर परिसरात ही घटना उघडकीस आली.
Ans: दोन लाख रुपये उकळण्यासाठी स्वतःच्या अपहरणाचा खोटा बनाव रचून कुटुंबीयांना धमकी दिली.
Ans: तांत्रिक तपास आणि लोकेशन ट्रॅकिंगच्या मदतीने प्रयागराज येथून अटक करण्यात आली.