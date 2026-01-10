Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Baner Police Filed Case Against Three Peoples Baner Balewadi Local Body Elections

Crime News: पुण्यातील मतदारांना पैशांचे आमिष? बाणेर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

ऋषीकेश बालवडकर यांच्याविरुद्ध बाणेर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्यायसंहिता १७० आणि १७३ अन्वये अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली’, असे पोलीस निरीक्षक सावंत यांनी सांगितले.  

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:56 PM
Crime News: पुण्यातील मतदारांना पैशांचे आमिष? बाणेर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

मतदारांना पैशांचे आमिष (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

बाणेर-बालेवाडी प्रभागात दाखवले जातेय मतदारांना पैशांचे आमिष
प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये होणार चुरशीची लढत
बाणेर पोलिसांनी केली मोठी कारवाई

पुणे: बाणेर-बालेवाडी प्रभागातील मतदारांना पैशांचे आमिष दाखविण्याऱ्या तिघांविरुद्ध बाणेर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत पोलिसांनी दोन लाख ६३ हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. बाणेर-बालेवाडी प्रभागातील (प्रभाग क्रमांक ९) महापालिका निवडणूक चुरशीची होत असून, मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यात येत आहे, अशी माहिती बाणेर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत यांना मिळाली.

‘बाणेर भागातील रोहित लक्ष्मण उत्तेकर याच्या ॲटोकेअर गॅरेजजवळ दोघे जण थांबले असून, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मत द्यावे, यासाठी मतदारांना पैशांचे आमिष दाखवित आहेत’, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सावंत यांना शुक्रवारी (९ जानेवारी) मिळाली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाला याबाबतची माहिती पोलीस निरीक्षक सावंत यांनी दिली. पोलीस निरीक्षक सावंत यांच्यासह पोलिसांचे पथक तेथे पोहोचले. तेथून गणेश सुनील लिंगायत (वय २४, रा. बालेवाडी)याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या ताब्यातील दुचाकी ऋषीकेश भगवान बालवडकर (रा. बालेवाडी) याच्या मालकीची असल्याचे उघडकीस आले. दुचाकीच्या डिक्कीतून दीड लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली’, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सावंत यांनी दिली.

‘त्यानंतर पोेलिसांचे पथक ऋषीकेश बालवडकर याच्या घरी पोहोचले. त्याच्या घरातून एक लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. पैसे वाटप करण्यासाठी गॅरेजची जागा उपलब्ध करुन दिल्या प्रकरणी रोहित उत्तेकर, गणेश लिंगायत, तसेच ऋषीकेश बालवडकर यांच्याविरुद्ध बाणेर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्यायसंहिता १७० आणि १७३ अन्वये अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली’, असे पोलीस निरीक्षक सावंत यांनी सांगितले.

Thane Municpal News: माझ्या नवऱ्याने यांच्या बायका पळवून नेल्या काय? मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल

परिमंडळ चारचे पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, सहायक आयुक्त विठ्ठल दबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत, गुन्हे शाखेच्या अलका सरग, सहायक निरीक्षक स्वाती लामखेडे, कैलास डाबेराव, उपनिरीक्षक सुप्रिया मांढरे, पोलीस कर्मचारी गणेश गायकवाड, अतुल भिंगारदिवे, प्रीतम निकाळजे, गजानन अवतिरक, विकास भोरे, दत्ता काळे, रमेश क्षीरसागर यांनी ही कारवाई केली.

मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल

ठाण्याच्या माजी महापौर आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ठाणे जिल्हा महिला संघटक मीनाक्षी शिंदे यांचे आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करत धमकावल्याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. मीनाक्षी शिंदे यांचे एक कार्यकर्ते मीनाक्षी शिंदे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर यांना निवडणुकीसाठी मदत करत असल्याने, मीनाक्षी शिंदे यांनी त्या कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करत धमक्या दिल्याचे या ऑडिओ क्लिपमध्ये ऐकू येत आहे.

Web Title: Baner police filed case against three peoples baner balewadi local body elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
1

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण
2

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
3

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
4

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Jan 21, 2026 | 01:22 PM
Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

Jan 21, 2026 | 01:22 PM
चंद्रपूर किडनी रॅकेटप्रकरणी मोठी अपडेट; आणखी काहीजण आले पुढे, 15 लाख देण्याचं ठरलं अन्…

चंद्रपूर किडनी रॅकेटप्रकरणी मोठी अपडेट; आणखी काहीजण आले पुढे, 15 लाख देण्याचं ठरलं अन्…

Jan 21, 2026 | 01:10 PM
ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Jan 21, 2026 | 01:00 PM
Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Jan 21, 2026 | 12:58 PM
Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 12:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Jan 21, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM