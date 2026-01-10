Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

KGMU Conversion Case: लैंगिक शोषण, 4 वेळा लग्न अन् धर्मांतराचा खेळ…! केजीएमयू प्रकरणात मोठा खुलासा

लैंगिक शोषण, धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद प्रकरणात केजीएमयू प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. वैद्यकीय विद्यापीठाने आरोपी निवासी डॉक्टरला बडतर्फ करण्याची शिफारस सरकारला पाठवली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:42 PM
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये केजीएमयू धर्मांतर आणि बलात्कार प्रकरणातील पोलिसांचा तपास वाढतच चालला आहे. आरोपी रहिवासी डॉ. रमीझुद्दीनच्या अटकेनंतर, पोलीस आता संपूर्ण नेटवर्कच्या दुव्यांशी जोडण्याचे काम करत आहेत. तपासाचे लक्ष केवळ आरोपी डॉक्टरपुरते मर्यादित नाही तर त्याचे वडील सलीमुद्दीन यांची भूमिका देखील पोलिसांच्या रडारवर आली आहे.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी डॉ. रमीझची त्याच्या रिमांड दरम्यान त्याच्या मोबाईल फोन, कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे कसून चौकशी केली जाईल. घटनेमागील परिस्थिती, पीडितेशी त्याचा संपर्क, गुन्ह्याचे नियोजन आणि त्यात सहभागी असलेल्या इतरांची भूमिका समजून घेण्यासाठी पोलिस ४८ तासांच्या रिमांडची मागणी करू शकतात.

गोंदियात बिबट्याचा धुमाकूळ! चार वर्षीय चिमुकल्यावर हल्ला करून ठार, जंगलव्याप्त गावांमध्ये दहशतीचे वातावरण

अटकेनंतर, आरोपी डॉ. रमीज पोलिसांकडे माफी मागताना दिसला, जरी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्याला पश्चात्ताप झाल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसले नाही. पोलीस आता त्याच्या कुटुंब आणि सामाजिक संबंधांची बारकाईने चौकशी करत आहेत. तपासात असे दिसून आले आहे की त्याचे वडील सलीमुद्दीन हे बऱ्याच काळापासून धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये सहभागी आहेत.

याप्रकरणी पोलिसांचा दावा आहे की, त्याने जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदू मुलींना प्रेमप्रकरणात आणले आणि नंतर धर्मांतर करून त्यांच्याशी लग्न केले. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, सलीमुद्दीनने चार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये चार लग्ने केली. त्याच्या चारही पत्नी हिंदू होत्या ज्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले आणि त्यांना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले.

असा आरोप आहे की, सलीमुद्दीनने त्याचा मुलगा डॉ. रमीज यालाही या नेटवर्कमध्ये सामील होण्यास प्रेरित केले आणि त्याला धर्मांतराशी संबंधित लक्ष्य दिले. या नेटवर्कमध्ये आणखी कोण सामील आहे आणि ते कसे निधी आणि संचालित केले गेले याचा तपास पोलिस आता करत आहेत. ७ जानेवारी रोजी पोलिसांनी लखनऊ, पिलीभीत आणि खातिमा येथील सलीमुद्दीनच्या जागेवर जप्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत.

तपास यंत्रणांचा असा विश्वास आहे की, हे प्रकरण एकाच घटनेपुरते मर्यादित नाही तर त्याचे अनेक राज्यांशी संबंध असू शकतात. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी केजीएमयूमधील एमडी पॅथॉलॉजीच्या विद्यार्थिनीने चौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. पीडितेने आरोप केला की तिच्या वरिष्ठ डॉक्टरने लग्नाच्या बहाण्याने तिला शारीरिक संबंधात भाग पाडले होते.

एवढेच नाही तर त्याने गर्भपात करण्यास भाग पाडले आणि तिला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले. त्यानंतर, पोलिसांनी ५०,००० रुपयांचे बक्षीस असलेल्या डॉ. रमिजुद्दीनला ठाकूरगंज येथून अटक केली. तपास पुढे सरकत असताना, या कथित संघटित टोळीबाबत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. पोलीस आता सलीमुद्दीनला संपूर्ण प्रकरणातील एक महत्त्वाचा दुवा मानून या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी करत आहेत.

Web Title: Lucknow kgmu conversion network exposed salimuddin shocking role

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:42 PM

