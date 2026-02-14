Jalgaon Crime: जळगावात भीषण अपघात! डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू

Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
काय घडलं नेमकं?
मृतक प्रभाकर पाटील हे भाजीपाला घेऊन घरी जात होते. त्यावेळी भरधाव डंपरने त्यांना चिरडले. प्रत्यक्षदर्शींच्या नुसार डंपर चालक मोबाईलवर बोलत होता त्यामुळे अपघात झाला. चाक थेट मृतकाच्या तोंडावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागरिक संतप्त झाले. संतप्त नागिरकांनी रस्त्यावर उतरून डंपरवर दगडफेक केली आणि तोडफोड केली. या घटनेमुळे परिसरात मोठे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दंगा नियंत्रक पथकासह पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
नागरिकांची मागणी
कालिंका माता चौकात साधारण वर्षभरापूर्वी डंपरने एका बालकाला चिरडल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे येथे अद्ययावत सिग्नल व्यवस्था सुरू करावी तसेच 24 तास वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..
बारावीची परीक्षा देण्यासाठी वडिलांसोबत निघालेल्या लेकीचे स्वप्न काही किलोमीटरवरच चिरडले. गिट्टीने भरलेल्या ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत वडील आणि मुलीचा जागीच मृत्यू तर मैत्रीण गंभीर जखमी झाली. उमरेड-मोहपा मार्गावर गुरुवारी सकाळी १० वाजता घडलेल्या अपघाताने परिसर हळहळला आहे.
सुभाष केशव भिवणकर (वय ५०, रा. मोहपा), मुलगी तनवी (वय १६) या दोघांचा मृत्यू झाला. वंशिका ज्ञानेश्वर नरुळे (वय १७) ही विद्यार्थिनी गंभीर जखमी आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. तनवी व वंशिका यांची बारावीची परीक्षा असल्याने सुभाष भिवणकर सकाळी १० वाजता त्यांना घेऊन दुचाकीवरून उमरेडकडे निघाले होते. मोहप्याच्या बाहेर गिट्टीच्या ट्रक (क्र. एमएच ४० बीजी ७७५०) च्या चालकाने दुचाकीला धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, वडिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू तर गंभीर जखमी तनवीने रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला.
दरम्यान, अपघातानंतर ग्रामस्थांनी टिप्पर चालकाला चांगला चोप दिला व टिप्परला आग लावली. यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती.
Ans: जळगाव शहरातील कालिंका माता चौकात.
Ans: चालक मोबाईलवर बोलत असल्यामुळे नियंत्रण सुटल्याचा आरोप.
Ans: नागरिक संतप्त होऊन दगडफेक-तोडफोड; पोलिस बंदोबस्त वाढवला.