हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”

पाकिस्तानसाठी फक्त काही सामने खेळलेला तन्वीर अहमद अनेकदा भारतीय खेळाडूंबद्दल ऑन एअर बकवास बोलतो. भज्जीने सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीका केली आहे. हरभजनने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 08:31 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी हरभजन सिंगने एका माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर टीका केली आहे. पाकिस्तानसाठी फक्त काही सामने खेळलेला तन्वीर अहमद अनेकदा भारतीय खेळाडूंबद्दल ऑन एअर बकवास बोलतो. भज्जीने सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीका केली आहे. हरभजन म्हणाला की, तो, जो पहिल्या तीनमध्ये नाही किंवा पहिल्या तेरामध्ये नाही, त्याला फक्त बकवास कसे बोलायचे हे माहित आहे. या व्हिडिओमध्ये हरभजन सिंगने तन्वीरला नीच दर्जाचा माणूस देखील म्हटले आहे.

हरभजन सिंगने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले आहे की, “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी आहे ज्याने माझ्यावर कुठेतरी कमेंट केली आहे. मला तो कोण आहे हे देखील माहित नाही, पण मी त्याला पाहत राहतो, तो नेहमीच कुठेतरी नाटक घडवत असतो. मी नेहमीच त्याचे काही ना काही व्हिडिओ पाहतो. सर्वप्रथम, मला विचारायचे होते की, हा बकर कोण आहे lol? तुम्ही कोणाला ओळखता का? तो तन्वीर अहमद आहे, त्याने पाकिस्तानसाठी तीन-चार सामने खेळले आहेत आणि तो इम्रान खान, वसीम अक्रम, वकार युनूस किंवा सकलेन मुश्ताकसारखा वागतो, भाऊ. तो इतका महान क्रिकेटपटू आहे की तो कधीही कोणालाही काहीही बोलत नाही. तुमच्यासारखे लोक, खेळाडू, हे नेहमीच कोणातरी बद्दल बडबडच असतात… तुम्ही असेच बडबडत राहता.”

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

भज्जी पुढे म्हणाला, “मी एका आयएलटी २० सामन्याचे कव्हरिंग करत होतो. मी दुबईतील त्या लीगमध्ये ब्रॉडकास्टर म्हणून काम करतो. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि भारतातील खेळाडूही त्या लीगमध्ये खेळतात. यावेळी दिनेश कार्तिक आणि इतर खेळाडू खेळले आहेत. तर ब्रॉडकास्टरचे काम काय आहे? जर कोणी सामनावीर ठरला तर त्याला प्रश्न विचारणे माझे काम आहे. आजकाल त्यांच्याकडे एक चांगला फिरकी गोलंदाज आहे जो संयमाने गोलंदाजी करतो. त्या माणसाने तीन विकेट घेतल्या आणि त्याच्या संघासाठी सामना जिंकला आणि सामनावीर बनला. अशा परिस्थितीत माझे काम काय आहे? त्याला प्रश्न विचारा.”

तो पुढे म्हणाला, “मी तिथे त्याला प्रश्न विचारत आहे आणि जर मी प्रश्न मी विचारला नसता तर त्याला त्रास झाला असता. जर मी ते केले नसते तर तो नाराज व्हायला हवा होता कारण तो पाकिस्तानी आहे. जेव्हा ते रवी शास्त्री किंवा नासेर हुसेन किंवा इतर कोणीही असते, तेव्हा प्रस्तुतकर्ता म्हणून त्यांचे काम काय असते? प्रश्न विचारा. म्हणून जर मी त्याला विचारले नसते तर तो काय करतो? आणि तो म्हणतो की जिथे जिथे मी पाकिस्तानी खेळाडू पाहतो तिथे मी त्यांना चिकटून राहतो. भाऊ, माझे ऐका. मला माहित नाही की तू कोण आहेस आणि तुमचे चांगले खेळाडू कधीही अशा गोष्टी बोलत नाहीत.”

३५० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेला हरभजन सिंग व्हिडिओमध्ये पुढे म्हणतो, “तुमच्यासारख्या व्यक्तीने आयुष्यात काहीही साध्य केलेले नाही, तो फक्त मुलांच्या चॅनेलवर बसतो आणि गोष्टींबद्दल बोलतो, म्हणूनच कोणताही योग्य प्रसारक तुम्हाला आमच्यासोबत काम करण्यासाठी बोलावत नाही, कारण तुमच्याकडे बोलण्याची शिष्टाचार नाही. तुम्हाला कोणाचाही आदर कसा करायचा हे माहित नाही. तुमच्याकडे शिष्टाचार नाही. पाच सामने खेळणाऱ्या आणि १०० सामने खेळणाऱ्या व्यक्तीमध्ये हाच फरक आहे. तन्वीर अहमद, थोडे स्वतःमध्ये डोकावून पहा, कारण तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या खेळाडूंसाठीही बकवास बोलणे थांबवले पाहिजे, आणि आमच्या ठिकाणी, भाऊ, बघूही नको, बघूही नको. पुढच्या वेळी जर तुम्ही काही बोललात तर मी तुमचे तुकडे करेन, हरवून जाईन.”

Published On: Feb 14, 2026 | 08:22 AM

