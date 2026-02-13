Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttar Pradesh Crime : दोन वर्षापूर्वीच पत्नीची आत्महत्या, मोबाईलवर आला अचानक OTP; सत्य जाणून पतीच्या पायाखालची जमीनच सरकली

उत्तर प्रदेशातील बस्ती येथील एक महिला तिच्या मुलासह अचानक गायब झाली. अस्वस्थ झालेल्या पतीने त्यांचा शोध घेतला, अगदी हत्येचा एफआयआरही दाखल केला. पण दोन वर्षांनंतर, मृत पत्नीने पाठवलेल्या ओटीपीने संपूर्ण कहाणीच समोर आली...

Updated On: Feb 13, 2026 | 06:44 PM
मृत पत्नीच्या आला OTP, मोबाईल फोन पाहून पतीला बसला धक्का; नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य-Gemini)

मृत पत्नीच्या आला OTP, मोबाईल फोन पाहून पतीला बसला धक्का; नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य-Gemini)

उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका महिलेच्या पतीने तिच्या हत्येचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. पोलीस तिचा ठावठिकाणा शोधत होते. जर तिची हत्या झाली असती तर त्यांना किमान काही सुगावा लागला असता. मात्र दोन वर्षे ती महिला बेपत्ताच राहिली. त्यानंतर, एके दिवशी, काहीतरी अनपेक्षित घडले ज्यामुळे पोलिसांपासून ते महिलेच्या पतीपर्यंत सर्वांनाच धक्का बसला. महिलेच्या मोबाईल फोनवर एक ओटीपी मेसेज आला, ज्याने ती महिला जिवंत असल्याची पुष्टी झाली.

ती महिला केवळ जिवंत नव्हती तर ती दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरितही झाली होती. ही घटना कप्तानगंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिलखव गावात घडली. या गावातील रहिवासी प्रियांकाने १४ मे २०१७ रोजी संदीपशी लग्न केले. त्यांचे लग्न सात वर्षे आनंदात होते आणि त्यांना एक गोंडस मुलगाही झाला. त्यानंतर या जोडप्यामध्ये वारंवार भांडणे होऊ लागली.

शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

१ जुलै २०२४ रोजी, वाद इतका वाढला की प्रियांका घर सोडून गेली. मात्र घरातून बाहेर पडताना सोबत तिचे दागिने घेऊन तिच्या पालकांच्या घरी घेऊन गेली. तिथून, ती तिच्या मुलाला घेऊन आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने अयोध्येला गेली. सरयू नदीच्या काठावर ती स्वतःचा जीव संपवणार होती. तेवढ्यातच राजस्थानहून भेटायला आलेल्या मंगलचंद्रने तिला पाहिले. त्याने प्रियांकाचा जीव वाचवला. त्यानंतर प्रियांकाने आत्महत्या करण्याचा आपला इरादा सोडून दिला.  ती मंगलचंद्रसोबत राजस्थानला गेली. तिथे ते पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहू लागले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार एफआयआर दाखल

दरम्यान बस्तीमध्ये, पत्नी आणि मुलाच्या अचानक बेपत्ता होण्याने पती संदीपला खूप धक्का बसला. त्याने त्यांचा शोध घेतला, पण ते कुठेही सापडले नाहीत. त्यानंतर त्याला संशय आला की तिच्या सासरच्यांनी दागिन्यांच्या लोभासाठी प्रियांका आणि मुलाची हत्या केली असेल आणि त्यांचे मृतदेह नदीत फेकून दिले असतील. संदीपने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी ऐकण्यास नकार दिल्याने, संदीप न्यायालयात गेला. ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रियांकाचे पालक, चुलत भाऊ आणि आणखी एका व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा खटला दाखल करण्यात आला.

ओटीपीने परिस्थिती उलटली

दोन वर्षे उलटली. प्रियांकाला राजस्थानमध्ये तिची ओळख बदलायची होती. ती आधार केंद्रात तिचा फोटो आणि पत्ता अपडेट करण्यासाठी गेली. तिने तिचा जुना आधार क्रमांक टाकताच, लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरवर (जो तिचा पहिला पती संदीपचा होता) एक ओटीपी पाठवण्यात आला. संदीपने ओटीपी पाहिल्यावर त्याला लगेच परिस्थिती समजली. त्याने ताबडतोब पोलिसांना कळवले.

पाळत ठेवून पोलिसांनी राजस्थान गाठले आणि प्रियांकाला परत आणले. प्रियांकाला बस्ती येथे आणले तेव्हा तिथले दृश्य पाहण्यासारखे होते. पत्नी आणि मुलाला पाहताच संदीप भावुक झाला. संदीप प्रियांकावरही रागावला. तो म्हणाला, “मला प्रियांकाला माझ्यासोबत ठेवायचे नाही. मला फक्त माझ्या मुलाला माझ्यासोबत घेऊन जायचे आहे.” पण मुलाने संदीपसोबत जाण्यास नकार दिलाच नाही तर त्याला त्याचा पिता म्हणून स्वीकारण्यासही नकार दिला.

मुलाच्या ताब्यात कारवाई

एएसपी श्यामकांत यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हत्येचा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आता ती महिला जिवंत आढळली आहे, तिचा जबाब न्यायालयात नोंदवण्यात आला आहे. मुलाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणातील अंतिम अहवाल लवकरच दाखल केला जाईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

ट्रॅव्हल्समध्ये महिलेचा विनयभंग; पतीसमोरच पत्नीच्या अंगाला स्पर्श केला अन्…

Web Title: Uttar pradesh basti did ghost of deceased wife send otp husband shock went to police station strange secret revealed

Published On: Feb 13, 2026 | 06:36 PM

