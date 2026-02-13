Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Vehicle Theft Six Vehicles Stolen Including Two Creta Cars

Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

छत्रपती संभाजीनगर शहरात वाहन चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून उस्मानपुरा आणि सिंधी कॉलनीतून दोन क्रेटा कारसह ६ वाहने चोरीला गेली आहेत. विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल असून नागरिक धास्तावले आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:21 PM
शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! (Photo Credit- X)

शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ!
  • एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास
  • पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
Chhatrapati Sambhajinagar Vehicle Theft: छत्रपती संभाजीनगर शहरात वाहन चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून वेगवेगळ्या भागातून तीन कार, एक अॅपेरिक्षा आणि दोन दुचाकी लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या वाहनचोरी प्रकरणात संबंधीत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरात गेल्या काही दिवसांपासून वाहन चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पोलिसांकडून या वाहन चोरट्यांना आळा घालण्यात अपयश येत असल्याने दिवसेंदिवस दुचाकी चोरी करणाऱ्यांनी आता मोठी वाहने चोरण्यावर जोर दिल्याचे दाखल होत असलेल्या गुन्ह्यावरून समोर येत आहेत. शहरातील वेगवेगळ्या भागातून राजरोसपणे वाहन चोरीला जात असताना गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून तसेच स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकांकडून मात्र दुलर्क्ष होत असल्याचे दिसते.

बजाजनगर परिसरातील रोहित हॉटेल समोरून चोरट्यांनी लंपास केली

प्रकरणात डॉक्टर रविराज दिनकर पवार (४१, रा. नेहा क्लासिक अपार्टमेंट, ज्योतीनगर, उस्मानपुरा) यांची क्रेटा कार (एमएच २० डीव्ही ८३८४) ही इमारतीच्या पार्किंगमध्ये रात्री साडेबारा वाजता उभी केली होती. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता पाहिले असता कार चोरट्यांनी लंपास केल्याचे समोर आले.

तसेच सिंधी कॉलनी परिसरात राहणारे संदीप सतीषकुमार नाथानी (४५) यांनी त्यांची कार क्रेटा (एमएच २० ईजे २००१) ही राहत्या घरी प्लॉट नंबर १३७ येथे उभी केली होती. चोरट्यांनी ही कार बुधवारी रात्री लंपास केल्याचे समोर आले.

तसेच बजाजनगरातील दिशकुंजबन सोसायटीत राहणारे मल्हारी महादेव खेडकर (४५) यांची कार (एमएच २० एचएन ०८२२) १० फेब्रुवारी रोजी बजाजनगर परिसरातील रोहित हॉटेल समोरुन चोरट्यांनी लंपास केली.

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

जयभवानीनगरात राहणारे मिस्तरी भागुराव बापूराव राऊत यांची दुचाकी (एमएच २६ सीएम ३०६१) ६ फेब्रुवारी रोजी राजी एमजीएम हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या प्रवेशद्वारा समोरुन चोरट्यांनी लंपास केली.

याशिवाय क्रांतीनगर साजापूर गटनंबर परिसरात राहणारे भागवत महादू टकले यांची दुचाकी (एमएच २० एचएम १४६८) १३ जानेवारी रोजी दुपारी प्रतापचौकातून चोरट्यांनी चोरुन नेली.

सिटीचौक भागातील बारुदगरनाला येथून शमा फेरोज कुरेशी या महिलेच्या नावे असलेली रिक्षा (एमएच २० ईएफ ६५८५) ही संशयीत मेराज पटेल याने ९ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री लंपास केली.

याप्रकरणी अनुक्रमे उस्मानपुरा, सिडको, जवाहरनगर, एमआयडीसी वाळूज आणि सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रेल्वे प्रवाशांवर चोरट्यांचा ‘डल्ला’! नांदेड स्टेशन गुन्हेगारीत अव्वल, भुसावळ दुसऱ्या तर छत्रपती संभाजीनगर तिसऱ्या स्थानी

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar vehicle theft six vehicles stolen including two creta cars

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; बैठकीत अजितदादांना श्रद्धांजली
1

पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; बैठकीत अजितदादांना श्रद्धांजली

शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना
2

शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना

संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’! कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ; प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय
3

संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’! कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ; प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Feb 13, 2026 | 03:21 PM
Iran Silicon Valley: निर्बंधांमध्येही इराणची टेक झेप; पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्क बनली ‘सिलिकॉन व्हॅली’

Iran Silicon Valley: निर्बंधांमध्येही इराणची टेक झेप; पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्क बनली ‘सिलिकॉन व्हॅली’

Feb 13, 2026 | 03:15 PM
ट्रॅव्हल्समध्ये महिलेचा विनयभंग; पतीसमोरच पत्नीच्या अंगाला स्पर्श केला अन्…

ट्रॅव्हल्समध्ये महिलेचा विनयभंग; पतीसमोरच पत्नीच्या अंगाला स्पर्श केला अन्…

Feb 13, 2026 | 03:13 PM
चाकण औद्योगिक वसाहतीत PMPML ची बस जळून खाक; तब्बल 50 प्रवासी…

चाकण औद्योगिक वसाहतीत PMPML ची बस जळून खाक; तब्बल 50 प्रवासी…

Feb 13, 2026 | 03:12 PM
Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

Feb 13, 2026 | 03:12 PM
पुणेकरांनो, जरा जपूनच ! पुढील दोन दिवसांत उकाड्यात वाढ होणार; कमाल तापमानही वाढणार

पुणेकरांनो, जरा जपूनच ! पुढील दोन दिवसांत उकाड्यात वाढ होणार; कमाल तापमानही वाढणार

Feb 13, 2026 | 02:59 PM
International Prenatal Infection Prevention Month: प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतल्यामुळे आई आणि बाळाला संक्रमणाचा धोका कमी

International Prenatal Infection Prevention Month: प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतल्यामुळे आई आणि बाळाला संक्रमणाचा धोका कमी

Feb 13, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM