प्रकरणात डॉक्टर रविराज दिनकर पवार (४१, रा. नेहा क्लासिक अपार्टमेंट, ज्योतीनगर, उस्मानपुरा) यांची क्रेटा कार (एमएच २० डीव्ही ८३८४) ही इमारतीच्या पार्किंगमध्ये रात्री साडेबारा वाजता उभी केली होती. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता पाहिले असता कार चोरट्यांनी लंपास केल्याचे समोर आले.
तसेच सिंधी कॉलनी परिसरात राहणारे संदीप सतीषकुमार नाथानी (४५) यांनी त्यांची कार क्रेटा (एमएच २० ईजे २००१) ही राहत्या घरी प्लॉट नंबर १३७ येथे उभी केली होती. चोरट्यांनी ही कार बुधवारी रात्री लंपास केल्याचे समोर आले.
तसेच बजाजनगरातील दिशकुंजबन सोसायटीत राहणारे मल्हारी महादेव खेडकर (४५) यांची कार (एमएच २० एचएन ०८२२) १० फेब्रुवारी रोजी बजाजनगर परिसरातील रोहित हॉटेल समोरुन चोरट्यांनी लंपास केली.
जयभवानीनगरात राहणारे मिस्तरी भागुराव बापूराव राऊत यांची दुचाकी (एमएच २६ सीएम ३०६१) ६ फेब्रुवारी रोजी राजी एमजीएम हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या प्रवेशद्वारा समोरुन चोरट्यांनी लंपास केली.
याशिवाय क्रांतीनगर साजापूर गटनंबर परिसरात राहणारे भागवत महादू टकले यांची दुचाकी (एमएच २० एचएम १४६८) १३ जानेवारी रोजी दुपारी प्रतापचौकातून चोरट्यांनी चोरुन नेली.
सिटीचौक भागातील बारुदगरनाला येथून शमा फेरोज कुरेशी या महिलेच्या नावे असलेली रिक्षा (एमएच २० ईएफ ६५८५) ही संशयीत मेराज पटेल याने ९ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री लंपास केली.
याप्रकरणी अनुक्रमे उस्मानपुरा, सिडको, जवाहरनगर, एमआयडीसी वाळूज आणि सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
