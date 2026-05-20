Karnataka Crime: प्रेमविवाहानंतर छळाचा अंत आत्महत्येत! पती-सासूच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून 24 वर्षीय विवाहितेने संपवलं जीवन

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील
काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव ऐश्वर्या असे आहे. ऐश्वर्याने प्रदीप सोबत प्रेम विवाह केला होता. ती प्रदीप कुमार आणि सासू यांच्यासोबत राहत होती. प्रदीप कुमार हा पशुसंवर्धन विभागात पशुवैद्यक (व्हेटर्नरी डॉक्टर) म्हणून कार्यरत आहे. ऐश्वर्या आणि प्रदीप यांच्यात आधीपासून प्रेमसंबंध होते आणि या प्रेमसंबंधातूनच त्या दोघांनी विवाह केला होता. लग्नानंतर काही दिवसात तिचा सासरी छळ सुरु झाला. ऐश्वर्याला तिच्या सासूकडून सातत्याने मानसिक त्रास दिला जात होता. सासूकडून होणाऱ्या या त्रासाबद्दल ऐश्वर्याने अनेक वेळा प्रदीपकडे तक्रार दाखल केली. त्यांच्याकडे मदतीची मागणी केली होती. मात्र तिचा पती प्रदीप याने तिला कोणतीही मदत घेतली नाही.
पतीकडून होणारा दुर्लक्ष आणि सासूचा जाच ऐश्वर्या पूर्णपणे खचून गेली होती. या जाचाला अधिक काळ सहन करणे अशक्य झाल्याने तिने अखेर ससार सोडले आणि ती आपल्या आई वडिलांच्या घरी परत आली, तिथे ती पूर्णपणे खचून गेली. तिने गळफास लावून आपले जीवन संपवले. आत्महत्येपूर्वी तिने एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. सुसाईडनोटमध्ये तिने आपल्या सासरच्या छळाचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
Ans: आत्महत्या केलेल्या 24 वर्षीय महिलेचे नाव ऐश्वर्या आहे.
Ans: पती आणि सासूकडून होत असलेल्या सततच्या मानसिक छळामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप आहे.
Ans: कांपली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पती प्रदीप कुमार आणि सासूला अटक केली आहे.