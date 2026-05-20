War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

इराणसोबतच्या वाटाघाटींसाठीच्या अमेरिकी वाटाघाटीकारांमधील सर्वात प्रमुख व्यक्ती असलेले अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी असे सूचित केले आहे की, इराणसोबत आणखी एका लष्करी संघर्षाची शक्यता अजून संपलेली नाही.

Updated On: May 20, 2026 | 02:40 PM
'ट्रम्प यांच्यानंतर करार न झाल्यास अणुशस्त्रांची स्पर्धा सुरू होईल', असा जेडी व्हान्स यांनी इराणला इशारा दिला आहे, पुन्हा हल्ले होतील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जे.डी. व्हान्स यांचा निर्वाणीचा इशारा
  • अण्वस्त्र स्पर्धेची भीती
  • ट्रम्प यांचा ‘पीस प्लॅन’

JD Vance Iran Warning 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका (US-Israel Iran War) यांच्यातील तणाव एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती आणि इराणसोबतच्या वाटाघाटींमधील प्रमुख चेहरा असलेले जे.डी. व्हान्स यांनी तेहरानला अत्यंत कठोर भाषेत इशारा दिला आहे. व्हान्स यांच्या मते, इराणसोबतच्या लष्करी संघर्षाची शक्यता अजून संपलेली नाही. जर इराणने शांतता करारासाठी पुढाकार घेतला नाही, तर आखाती प्रदेशात अण्वस्त्रांची नवी आणि विनाशकारी स्पर्धा सुरू होईल, ज्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील. मंगळवारी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना त्यांनी अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट केली की, “आम्हाला शांतता हवी आहे, पण कराराशिवाय पर्याय नाही.

अण्वस्त्रे आणि जागतिक अस्थिरता

अमेरिकेच्या नेतृत्वाने पुन्हा एकदा आपला जुना पवित्रा कायम ठेवला आहे की, इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू दिली जाणार नाहीत. जे.डी. व्हान्स यांनी म्हटले आहे की, इराणचा अणुकार्यक्रम हा केवळ एका देशाचा प्रश्न नसून तो संपूर्ण जागतिक सुरक्षेचा विषय आहे. जर इराणने अण्वस्त्रे तयार केली, तर पश्चिम आशियातील इतर देशही त्याच मार्गावर जातील, ज्यामुळे एक अनियंत्रित अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होईल. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, इराणकडे अण्वस्त्रे असणे ही अमेरिकेसाठी ‘रेड लाईन’ आहे आणि ती ओलांडल्यास अमेरिकन सैन्य पुन्हा एकदा कारवाई करण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे.

इराणची द्विधा मनस्थिती आणि वाटाघाटी

व्हान्स यांनी इराणला एक ‘गुंतागुंतीचा देश’ म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या मते, तेहरानमधील नेतृत्व सध्या विभागलेले आहे. तिथल्या सत्ताकेंद्रांमध्ये अनेक शक्तिशाली गट आहेत, ज्यांच्यामुळे वाटाघाटींमध्ये इराणला नेमके काय हवे आहे, हे समजणे कठीण होते. असे असूनही, इराणने काही सकारात्मक संकेत दिले असल्याचे व्हान्स यांनी मान्य केले. तथापि, जोपर्यंत प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेचा इराणवरील संशय कायम राहणार आहे. इराणने समृद्ध युरेनियमचा साठा रशियाला पाठवल्याच्या चर्चा व्हान्स यांनी फेटाळून लावल्या असल्या, तरी इराणच्या हालचालींवर अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष आहे.

ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि युद्धाचा अंत

दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचे युद्ध संपवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, त्यांचा उद्देश केवळ युद्ध करणे हा नसून एक शाश्वत शांतता प्रस्थापित करणे हा आहे. “आम्ही हा संघर्ष खूप लवकर संपवू, पण अण्वस्त्रांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले आहे. ८ एप्रिल रोजी झालेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामानंतर आता एका कायमस्वरूपी तोडग्याची प्रतीक्षा संपूर्ण जगाला लागली आहे.

इतिहास आणि वर्तमानातील संघर्ष

अमेरिका-इराण संघर्ष हा नवा नाही, परंतु यावर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले, तेव्हापासून परिस्थिती अधिकच बिघडली. इराणनेही क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी प्रत्युत्तर दिल्याने मध्य-पूर्व युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा राहिला होता. आता चेंडू इराणच्या कोर्टात आहे; त्यांनी वाटाघाटींचा मार्ग निवडून शांतता प्रस्थापित करायची की लष्करी हल्ल्याचा धोका पत्करायचा, हे येणारा काळच ठरवेल. अमेरिकेने आपला ‘साधा प्रस्ताव’ इराणसमोर ठेवला आहे, आता जगाचे लक्ष तेहरानच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

