  • Pune Crime Why Are You Talking To My Wife Young Man Repeatedly Stabbed Amidst Suspicion Pimpri Chinchwad Shaken

Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

पिंपरी-चिंचवडच्या किवळे परिसरात पत्नीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून एका व्यक्तीने शेजारी राहणाऱ्या तरुणावर चाकूने सपासप वार केले. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 01:32 PM
crime
  • पत्नीशी बोलण्याच्या संशयातून शेजाऱ्यावर चाकू हल्ला
  • टेरेसवर झालेल्या वादाचे हिंसक रूपांतर
  • गंभीर जखमी तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू
पुणे: पिंपरी चिंचवड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने शेजारी राहणाऱ्या तरुणावर चाकूने सभासद वार करून जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना विकास नगर किवळे येथील सनव्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये घडली. आरोपीचे नाव विक्रांत काशिनाथ कुसळे असे आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. तर जखमीचे नाव निलेश बाबासाहेब साठे असे आहे. जखमी आणि आरोपी हे दोघेही एकाच इमारतीत वास्तव्यास आहेत. रात्रीच्या वेळी निलेश साठे हे इमारतीच्या टेरेसवर गेले होते. त्याचवेळी तिथे आरोपी विक्रांत आला.

टेरेसवर येतात विक्रांत ने निलेश यांना गाठले. तिथे तू माझ्या पत्नीशी फोनवर का बोलतोस? असा जाब विचारण्यास सुरुवात केली. यावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की विक्रांतने सोबत आणलेला धारदार चाकू काढला आणि निलेश यांच्या डाव्या मांडीवर आणि पोटावर सपास वार केले.

या हल्ल्यात निलेश साठे हे गंभीर जखमी झाले. ते रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. तात्काळ त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.याप्रकरणी निलेश साठे यांनी देहूरोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी विक्रांत कुसळे याला अटक केली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

पुण्यात गँगवॉर पुन्हा पेटलं! बालाजीनगरात गोळीबार करून अक्षय म्हस्केची हत्या

गेल्या काही महिन्यांपासून शांत असलेले पुण्यातील गँगवॉर पुन्हा उफाळून आले आहे. बालाजीनगर बस स्टँड परिसरात आंदेकर टोळीकडून आरोपीच्या भावाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची मंगळवारी रात्री गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पिंपरी-चिंचवडमधील किवळे परिसरातील सनव्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये घडली.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: पत्नीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून आरोपीने हल्ला केला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: देहूरोड पोलिसांनी आरोपी विक्रांत कुसळे याला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Published On: May 20, 2026 | 01:32 PM

