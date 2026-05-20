Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

काय घडलं नेमकं?
घडलेली घटना विकास नगर किवळे येथील सनव्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये घडली. आरोपीचे नाव विक्रांत काशिनाथ कुसळे असे आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. तर जखमीचे नाव निलेश बाबासाहेब साठे असे आहे. जखमी आणि आरोपी हे दोघेही एकाच इमारतीत वास्तव्यास आहेत. रात्रीच्या वेळी निलेश साठे हे इमारतीच्या टेरेसवर गेले होते. त्याचवेळी तिथे आरोपी विक्रांत आला.
टेरेसवर येतात विक्रांत ने निलेश यांना गाठले. तिथे तू माझ्या पत्नीशी फोनवर का बोलतोस? असा जाब विचारण्यास सुरुवात केली. यावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की विक्रांतने सोबत आणलेला धारदार चाकू काढला आणि निलेश यांच्या डाव्या मांडीवर आणि पोटावर सपास वार केले.
या हल्ल्यात निलेश साठे हे गंभीर जखमी झाले. ते रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. तात्काळ त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.याप्रकरणी निलेश साठे यांनी देहूरोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी विक्रांत कुसळे याला अटक केली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
Ans: ही घटना पिंपरी-चिंचवडमधील किवळे परिसरातील सनव्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये घडली.
Ans: पत्नीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून आरोपीने हल्ला केला.
Ans: देहूरोड पोलिसांनी आरोपी विक्रांत कुसळे याला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.