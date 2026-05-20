Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मासिक दुर्गा अष्टमी ही देवी दुर्गेला समर्पित आहे. या दिवशी देवीची पूजा आणि उपवास केल्याने शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक समस्या दूर होण्यास मदत होते. ज्येष्ठ महिन्यातील दुर्गाष्टमी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: May 20, 2026 | 02:40 PM
  • मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे
  •  मासिक दुर्गाष्टमीचे मुहूर्त आणि  पूजा पद्धत
  •  मासिक दुर्गाष्टमीचे महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात अष्टमी तिथीला विशेष महत्त्व आहे. ही तिथी देवी दुर्गेला समर्पित आहे. मासिक दुर्गाअष्टमी प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला येते. मासिक दुर्गा अष्टमीच्या दिवशी, भक्तगण आदिशक्ती असलेल्या देवी जगदंबेची विशेष प्रार्थना करतात. असा विश्वास आहे की या दिवशी देवी दुर्गेची पूजा आणि उपवास केल्याने शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक समस्यांचा अंत होतो. ज्येष्ठ महिन्यातील दुर्गाष्टमी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे मासिक दुर्गाष्टमी

पंचांगानुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीची सुरुवात शनिवार, 23 मे रोजी सकाळी 5.4 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती रविवार, 24 मे रोजी सकाळी 4.27 वाजता होणार आहे. उदयतिथीनुसार ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमीचे व्रत शनिवार, 23 मे रोजी पाळले जाणार आहे.

मासिक दुर्गाष्टमी मुहूर्त

मासिक दुर्गा अष्टमीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ०४:२३ ते पहाटे ०५:०८ पर्यंत असेल. तर अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५१ ते दुपारी १२:४२ पर्यंत असेल. गोधूलि मुहूर्त- सायंकाळी ६:३९ ते ७:०१ पर्यंत असेल. तसेच अमृत काळाची वेळ रात्री ११:४५ ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी १:२१ पर्यंत असेल.

मासिक दुर्गाष्टमीला पूजा करण्याची पद्धत

मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. त्यानंतर देवी दुर्गेचे ध्यान करून उपवास करण्याचा संकल्प करा. देवघर स्वच्छ करा. त्यानंतर आसन ठेवा. त्यावर एक स्वच्छ लाल वस्त्र अंथरा. यानंतर, देवी दुर्गाची मूर्ती किंवा चित्र आसनावर ठेवा. पूजेदरम्यान देवीला सोळा अलंकार, एक लाल शाल आणि लाल फुले अर्पण करा. व्रताची कथा म्हणा. देवी दुर्गाला समर्पित असलेल्या मंत्रांचा जप अवश्य करा. शेवटी, देवी दुर्गाची आरती करा आणि प्रसाद वाटा.

दुर्गाष्टमी व्रताचे महत्त्व

मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी उपवास करण्याला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भक्त फक्त एकच वेळचे जेवण किंवा फळांचा नाश्ता करतात. उपवासामुळे मन एकाग्र होण्यास आणि देवी दुर्गेच्या भक्तीत मग्न होण्यास मदत होते. योग्य विधींसह उपवास पूर्ण केल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि जीवनातील समस्या सुटतात. शिवाय, घरात सुख-समृद्धी आणण्यासाठी हा उपवास केला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: प्रत्येक महिन्यात शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला येणारी दुर्गाष्टमी “मासिक दुर्गाष्टमी” म्हणून ओळखली जाते. हा दिवस देवी दुर्गेच्या पूजेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: ज्येष्ठ महिन्यात देवीची पूजा केल्याने नकारात्मक शक्ती दूर होतात आणि घरात सुख-शांती व सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमीला उपवास करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: उपवास केल्याने मन शुद्ध राहते, आत्मसंयम वाढतो आणि देवीची कृपा प्राप्त होते अशी धार्मिक मान्यता आहे.

