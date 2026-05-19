Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

پنڈھرپور شهرात سोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असून

Updated On: May 19, 2026 | 07:37 PM

पंढरपूर शहरात सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असून, त्यामध्ये अज्ञात व्यक्तींमार्फत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील दर्शनासाठी पास उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली भाविकांकडून पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांपासून भाविकांनी सावधान राहावे, असे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम यांनी सांगितले. पांडुरंगाचे दर्शन घडवून देतो म्हणून एका व्यक्तीने भाविकाकडून मोबाइल क्रमांकाद्वारे डिजिटल पद्धतीने रक्कम स्वीकारण्यात आल्याची बाबही समोर येत आहे. हा प्रकार भाविकांची आर्थिक फसवणूक करणारा असून, मंदिर समितीची बदनामी करण्याचाही प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी संबंधितां विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी मंदिर समितीच्या वतीने पंढरपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात भाविकां उपलब्ध करून देण्यात येणारे मुखदर्शन व पदस्पर्श दर्शन हे मंदिर समिती मार्फत पूर्णतः निशुल्क स्वरूपात दिले जाते. दर्शनासाठी कोणत्याही प्रकारची फी, देणगी अथवा रक्कम आकारली जात नसल्याचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम यांनी सांगितले.

