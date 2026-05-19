कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

स्कायमेट ने जिल्ह्यामध्ये पर्जन्य यंत्रे बसवली असून यामध्ये मोठा घोटाळा झाला असून विमा कंपनी स्कायमेट ला मॅनेज करत असल्याचा आरोप माजी खासदार संजय काका पाटील यांनी केलाय. कमी संख्या असणाऱ्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना विमा दिला जातो परंतु ज्या ठिकाणी जादा शेतकरी आहेत तिथे मात्र फसवण्याची भूमिका कंपनीकडून होत असल्याच संजय पाटील यांनी म्हटलय. शेतकऱ्यांनी काढलेल्या रिपोर्टमध्ये आणि कृषी सहाय्यक आणि काढलेल्या रिपोर्टमध्ये मोठी तफावत असून या विरोधामध्ये कृषी मंत्र्यांसह, कृषी आयुक्तांची, स्कायमेटची, शेतकरी आणि शासकीय लोक एकाच वेळी एकत्र बोलावून याबाबत तपासण्या करायला लावणार असून विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची कशा तऱ्हेने लूट करतायत याचा भांडाफोड करणार असल्याचा इशाराही संजय पाटील यांनी दिलाय.
