मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

तुम्हाला तीव्र रणनीती आवडत असो, नात्यांमधील नाट्यमय घडामोडी आवडत असोत किंवा थरारक शारीरिक आव्हाने — हे कार्यक्रम निश्चितच तुमचं मनोरंजन करतील.

Updated On: May 20, 2026 | 02:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

ओटीटी आणि दूरचित्रवाणीवरील वास्तववादी कार्यक्रमांचा प्रेक्षकांमध्ये सध्या मोठा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. वाद, मोठ्या स्पर्धा, मानसिक ताण आणि नात्यांमधील नाट्यमय घडामोडी यांचा प्रभावी वापर करत हे शो प्रेक्षकांना सतत खिळवून ठेवत आहेत.

रणनीती, भावना, संघर्ष आणि थरारक टास्क यांचा मिलाफ असलेल्या या कार्यक्रमांनी मनोरंजनाचा वेगळाच स्तर गाठला आहे. काही शोमध्ये स्पर्धकांमधील तीव्र स्पर्धा आणि वाद रंगताना दिसतात, तर काही कार्यक्रमांमध्ये नातेसंबंध, मैत्री आणि विश्वास यांची कसोटी लागते.विशेष म्हणजे, शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांनी भरलेले हे कार्यक्रम तरुण प्रेक्षकांमध्ये अधिक लोकप्रिय ठरत आहेत. त्यामुळे ‘Bigg Boss’, ‘Splitsvilla’, ‘The 50’ यांसारखे रिअॅलिटी शो सध्या ओटीटी आणि टीव्हीवर धुमाकूळ घालत आहेत.तुम्हाला तीव्र रणनीती, नाट्यमय नातेसंबंध किंवा थरारक शारीरिक आव्हाने पाहायला आवडत असतील, तर हे कार्यक्रम नक्कीच तुमचं भरपूर मनोरंजन करतील.

OTT आणि टीव्हीवर सध्या चर्चेत असलेले ५ लोकप्रिय रिअॅलिटी शो

बिग बॉस

‘बिग बॉस’ हा भारतातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक लोकप्रिय वास्तववादी दूरचित्रवाणी कार्यक्रम मानला जातो. हा आंतरराष्ट्रीय ‘बिग ब्रदर’ या संकल्पनेवर आधारित असून बानिजय एंटरटेनमेंटच्या अंतर्गत एंडेमोल शाइन इंडियाने त्याची निर्मिती केली आहे. सात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ६९ हून अधिक पर्व पूर्ण केलेल्या या कार्यक्रमात प्रसिद्ध व्यक्ती आणि काहीवेळा सर्वसामान्य लोकांनाही खास तयार केलेल्या घरात ठेवले जाते. बाहेरील जगापासून पूर्णपणे दूर राहून ते सतत कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली राहतात.

द ५०

बानिजय एंटरटेनमेंटच्या अंतर्गत बानिजय एशियाने निर्मित केलेला हा कार्यक्रम फ्रान्समधील लोकप्रिय ‘लेस सिनक्वांटे’ आणि त्याच्या ‘लॉस ५०’ या आवृत्तीपासून प्रेरित आहे. या कार्यक्रमात ५० स्पर्धकांना कठीण आव्हाने, गटबाजी आणि अनपेक्षित विश्वासघातांचा सामना करावा लागतो. ‘रोडीज’मधील धाडसी वृत्ती आणि ‘बिग बॉस’मधील सामाजिक रणनीती यांचा संगम या कार्यक्रमात पाहायला मिळतो.

एमटीव्ही रोडीज

‘एमटीव्ही रोडीज’ हा भारतातील सर्वात लोकप्रिय आणि दीर्घकाळ चालणारा साहसी वास्तववादी कार्यक्रम आहे. २००३ मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात स्पर्धकांना विविध ठिकाणी साहसी प्रवासासाठी नेले जाते, जिथे त्यांना कठीण शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. वैयक्तिक चर्चा, भावनिक क्षण आणि नाट्यमय बाहेर पडणे यामुळे हा कार्यक्रम प्रेक्षकांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरला आहे.

एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला

‘एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला’ हा नातेसंबंध, भावना आणि नाट्यमय घडामोडींवर आधारित वास्तववादी कार्यक्रम आहे. यात अविवाहित मुलं आणि मुली एका आलिशान ठिकाणी एकत्र राहतात आणि विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. स्पर्धक एकमेकांशी नातं निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, तर निवड प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची भीतीही त्यांच्यासमोर असते. या कार्यक्रमाची निर्मिती कोलोसियम मीडियाने केली आहे.

मास्टरशेफ इंडिया

‘मास्टरशेफ इंडिया’ची मुख्य निर्मिती एंडेमोल शाइन इंडिया करते, जी बानिजय एंटरटेनमेंटचा भाग आहे. या कार्यक्रमात देशभरातील हौशी स्वयंपाककलेतील कलाकारांना आपली कला दाखवण्याची संधी मिळते. चव, सादरीकरण आणि कल्पकता यांच्या आधारे स्पर्धकांची कसोटी घेतली जाते. हिंदीसह तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्येही या कार्यक्रमाच्या आवृत्त्या तयार करण्यात आल्या आहेत

