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Ketan Agrawal: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; सियाच्या भावाला 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा कायदेशीर वाद समोर आला आहे. सिया गोयल हिचे वकील असल्याचा दावा करणारे अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचा भाऊ साहिल गोयल याला 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस बजावली आहे. कोर्टातील वादानंतर त्यांनी 48 तासांत माफी मागण्याची मागणी केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी साहिल गोयलला 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस पाठवली.
• सिया गोयलने कोर्टात आपले वकील विपुल दुशिंग असल्याचे स्पष्ट केले होते.
• केतन हत्या प्रकरणात सिया आणि चेतनची पोलीस कोठडी 3 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

पुणे: पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आता आणखी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. हत्येच्या तपासासोबतच आता कायदेशीर वादही चिघळताना दिसत आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी सिया गोयल हिचे वकील असल्याचा दावा करणारे अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचा भाऊ साहिल गोयल याला तब्बल 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस बजावली आहे. कोर्टातील घडामोडींनंतर हा वाद आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे.

काय घडलं नेमकं कोर्टात?

सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांना वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी कोर्टात उभे राहून सियाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यांना अद्याप सियाचे अधिकृत वकीलपत्र मिळाले नव्हते. ही बाब गोयल कुटुंबियांना आधीपासूनच खटकत होती. अखेर कोर्टासमोर बोलतांना सिया गोयलने स्पष्ट केले केली. माझे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नसून विपुल दुशिंग आहेत.” सियाच्या या थेट खुलाशानंतर अ‍ॅड. श्रीवास्तव यांचा चांगलाच संताप झाला आणि त्यांना न्यायालयातून काढता पाय घ्यावा लागला.

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१० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी

यानंतर संताप झालेल्या अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी साहिल गोयलवर कायदेशीर अस्त्र उपसले आहे. साहिलने आपल्यावर खोटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या बदल्यात त्यांनी 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तसेच, केलेले आरोप मागे घेऊन पुढील 48 तासांत सार्वजनिक माफी मागावी आणि भविष्यात असे आरोप न करण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, अशी अट या नोटिशीत घालण्यात आली आहे.

पोलीस कोठडीत वाढ

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची ३ जुलैपर्यंत म्हणजेच 5 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. आता पोलीस या प्रकरणात आणखी काय खुलासे होणार? ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अ‍ॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी कोणाला नोटीस बजावली?

    Ans: त्यांनी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयल याला 10 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली.

  • Que: नोटीसमध्ये काय मागणी करण्यात आली आहे?

    Ans: आरोप मागे घेऊन सार्वजनिक माफी मागावी आणि भविष्यात असे आरोप न करण्याचे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

  • Que: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपींची पोलीस कोठडी कितीपर्यंत वाढली आहे?

    Ans: सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलीस कोठडी 3 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

Web Title: Ketan agrawal new twist in the ketan agrawal murder case legal notice worth 10 crore sent to siyas brother

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Published On: Jun 30, 2026 | 12:08 PM

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