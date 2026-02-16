Rohit Shetty: रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेरील फायरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई; हरियाणातून 9 आरोपी अटकेत

अटक केलेल्या आरोपींची नावे
ऋतिक यादव (रा. बहाबिजौली, आग्रा), दीपक (रा. सेक्टर ४५, सदरपूर, नोएडा), सनी (रा. बहाबिजौली, आग्रा) आणि सोनू (रा. बहाबिजौली, आग्रा) अशी हरयानातून अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आरोपींपैकी एक मुख्य शुटर आहे, तर इतर त्याचे साथीदार असल्याचे सांगितले जात आहे.
पोलिसांनी यापूर्वी ५ आरोपींना पुणे आणि आसपासच्या भागातून आरोपींना अटक केली होती. आरोपींमध्ये आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्नील सकट आणि आसाराम फसाळे उर्फ बाबू (शस्त्र पुरवठादार) अशी आहे. यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
मास्टरमाइंड फरार
या संपूर्ण घटनेचा सूत्रधार शुभम लोणकर असल्याचे सांगितले जात आहे. हा तरुण अजूनही फरार आहे. त्याचा संबंध कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीशी असू शकतो असे तपासात समोर आले आहे. पोलीस या शुभम लोणकर याचा तपास घेत आहे. आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की लवकरच फरार मास्टरमाइंडलाही पकडले जाईल आणि संपूर्ण नेटवर्क उघड केले जाईल.
स्कूटरमुळे उघडले गुपित
मुंबई पोलिसांना शेट्टी टॉवरपासून सुमारे दोन किलोमीटरच्या अंतरावर विले पार्ले पश्चिमेकडील एका हॉटेलजवळ पार्क केलेली एक सोडून दिलेली स्कूटर सापडली.प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की स्कूटरवरील भौतिक पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बोटांचे ठसे डीएनए नमुने आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. तपासादरम्यान, सेकंड-हँड होंडा डिओ स्कूटर पुण्यातील कर्वे नगर येथील रहिवासी अमन मारोटे यांच्याकडून खरेदी केल्याचे उघड झाले.
ही स्कूटर १९ वर्षीय आदित्य गायकी याने खरेदी केली होती. जो पूर्वी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एक आहे. ही खरेदी जानेवारीत अंदाजे ३०,००० रुपयांना करण्यात आली होती. पोलीस तपासात या स्कुटरची खरेदी शुभम लोणकरच्या सांगण्यावरून स्वप्नील सकटने पैसे पुरवल्याचे समोर आले. पोलीस या प्रकारण्याची चौकशी करत आहे.
