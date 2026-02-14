Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?
आय लव्ह यू रिया…
मृतक वीरेंद्र वाल्मीकी सिन्हा हे मूळचे नागपूरचे रहिवासी होते. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने आपल्या पत्नीला मोबाईलवर एक भावुक मेसेज पाठवला होता. “आय लव्ह यू रिया, कुठल्या तरी जन्मात पुन्हा भेटू”, असा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या गाडीची लोकेशन आणि चावी कुठे ठेवली आहे याची माहिती त्यांनी पाठवलेल्या मेसेजमध्ये दिली होती. हा मेसेज पाहताच रिया यांनी आपल्या मित्रांसह तातडीने लोणावळा गाठलं, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. तिथं पोहोचल्यावर वीरेंद्र यांची गाडी आणि मोबाईल पोलिसांना मिळाला.
कंपनीला पाठवला व्हिडीओ मेल
पोलीस तपासात समोर आले की आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला एक व्हिडीओ मेल केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने आपल्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या आठ व्यक्तींची नावे स्पष्टपणे सांगितली आहेत.
८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
या प्रकरणी वीरेंद्र याच्या पत्नी रिया सिन्हा यांनी लोणावळा ग्रामीण पोलीस पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकार्यांनी दिलेल्या मानसिक त्रासामुळेच वीरेंद्रने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार मिलिंद दाणी, आचल श्रीवास्तव यांच्यासह एकूण 8 जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील सर्व डिजिटल पुरावे जप्त केले असून पुढील तपास सुरु केला आहे.
Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…
Ans: लोणावळ्यातील प्रसिद्ध टायगर पॉइंट येथे.
Ans: सहकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक छळाचा आरोप.
Ans: 8 जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.