Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Lonavala Crime Tired Of Harassment By Colleagues It Engineer Jumps From Tiger Point Says I Love You Riya

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

लोणावळ्यातील टायगर पॉइंटवर 33 वर्षीय आयटी कर्मचाऱ्याने दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. सहकाऱ्यांच्या मानसिक छळामुळे टोकाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप असून 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:48 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पुण्यातील आयटी कंपनीत कार्यरत 33 वर्षीय कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
  • पत्नीच्या तक्रारीनंतर 8 जणांविरोधात गुन्हा नोंद
  • मृत्यूपूर्वी पत्नीला भावूक मेसेज आणि वरिष्ठांना व्हिडिओ मेल
लोणावळा: लोणावळ्यातील टायगर पॉइंटवरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे दोन घटना गेल्या दीड महिन्यापासून समोर आले आहे. या घटनांना अजूनही जनता विसरू शकली नाही आहे तर आणखी एक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील बाणेर येथील एका नामांकित आयटी कंपनीत कार्यरत असलेल्या ३३ वर्षीय कर्मचाऱ्याने टायगर पॉईंट येथील २५० फूट खोल दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव वीरेंद्र वाल्मीकी सिन्हा असे आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने आपल्या पत्नीला एक भावूक संदेश आणि कंपनीला व्हिडिओ मेल पाठवला. ही घटना गुरुवारी १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी घडली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

आय लव्ह यू रिया…

मृतक वीरेंद्र वाल्मीकी सिन्हा हे मूळचे नागपूरचे रहिवासी होते. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने आपल्या पत्नीला मोबाईलवर एक भावुक मेसेज पाठवला होता. “आय लव्ह यू रिया, कुठल्या तरी जन्मात पुन्हा भेटू”, असा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या गाडीची लोकेशन आणि चावी कुठे ठेवली आहे याची माहिती त्यांनी पाठवलेल्या मेसेजमध्ये दिली होती. हा मेसेज पाहताच रिया यांनी आपल्या मित्रांसह तातडीने लोणावळा गाठलं, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. तिथं पोहोचल्यावर वीरेंद्र यांची गाडी आणि मोबाईल पोलिसांना मिळाला.

कंपनीला पाठवला व्हिडीओ मेल

पोलीस तपासात समोर आले की आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला एक व्हिडीओ मेल केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने आपल्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या आठ व्यक्तींची नावे स्पष्टपणे सांगितली आहेत.

८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल

या प्रकरणी वीरेंद्र याच्या पत्नी रिया सिन्हा यांनी लोणावळा ग्रामीण पोलीस पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकार्यांनी दिलेल्या मानसिक त्रासामुळेच वीरेंद्रने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार मिलिंद दाणी, आचल श्रीवास्तव यांच्यासह एकूण 8 जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील सर्व डिजिटल पुरावे जप्त केले असून पुढील तपास सुरु केला आहे.

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: लोणावळ्यातील प्रसिद्ध टायगर पॉइंट येथे.

  • Que: आत्महत्येमागे काय कारण सांगितले जाते?

    Ans: सहकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक छळाचा आरोप.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: 8 जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Lonavala crime tired of harassment by colleagues it engineer jumps from tiger point says i love you riya

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?
1

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…
2

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Jalgaon Crime: जळगावात भीषण अपघात! डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू
3

Jalgaon Crime: जळगावात भीषण अपघात! डंपर चालक बोलत होता मोबाईलवर आणि…; भाजीपाला घेऊन जाणाऱ्या वृद्धाचा मृत्यू

Shocking : पैशाच्या वादातून हत्या, कालव्यात आढळला जळालेला मृतदेह; खुनाचा थरारक कट उघडकीस
4

Shocking : पैशाच्या वादातून हत्या, कालव्यात आढळला जळालेला मृतदेह; खुनाचा थरारक कट उघडकीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

Feb 14, 2026 | 11:48 AM
Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Lonavala Crime: सहकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून IT इंजिनियरने टायगर पॉईंटवरून मारली उडी, “आय लव्ह यू रिया…

Feb 14, 2026 | 11:48 AM
Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Sanjay Raut News: प्रफुल पटेल म्हणजे शाहांचे ‘रिमोट कंट्रोल’! संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Feb 14, 2026 | 11:44 AM
पुणे महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सदस्याची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

पुणे महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सदस्याची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

Feb 14, 2026 | 11:44 AM
‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

Feb 14, 2026 | 11:31 AM
IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

Feb 14, 2026 | 11:26 AM
पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

Feb 14, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM