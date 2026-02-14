Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Watch Ind Vs Pak Cricket Match For Free Buy This Jio Airtel And Vi Recharge Plan And Get Free Jiohotstar Subscription Tech News Marathi

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

एक रिचार्ज आणि क्रिकेट एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड! भारतातील टेलिकॉम कंपन्यांकडे असे काही रिचार्ज प्लॅन्स उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये रिचार्ज प्लॅन्सच्या इतर फायद्यांसोबतच मोफत जिओहॉटस्टार सबस्क्रीप्शन देखील ऑफर केले जाते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:26 AM
IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफत

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफत

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रिकेट फॅन्ससाठी खुशखबर! रिचार्ज करा आणि IND vs PAK LIVE पाहा विनामूल्य
  • भारत-पाक सामन्याचा थरार मोफत पाहण्याची जबरदस्त संधी
  • क्रिकेटचा जल्लोष डबल! डेटा संपणार नाही आणि सामना चुकणार नाही
रविवारी, भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दोन संघांमध्ये टी-20 विश्वचषक 2026 चा सामना रंगणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता कोलंबियामध्ये दोन्ही संघांमध्ये हा सामना रंगणार आहे. जगभरातील क्रिकेटप्रेमी हा सामना पाहण्यासाठी अतिशय उत्सुक आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारवर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग देखील केले जाणार आहे. मात्र लाईव्ह स्ट्रिमिंग पाहण्यासाठी तुमच्याकडे जिओहॉटस्टार सबस्क्रीप्शन असणं आवश्यक आहे. यूजर्स काही रिचार्ज प्लॅन्सवर मोफत जिओहॉटस्टार सबस्क्रीप्शन मिळवू शकतात. भारतातील टेलिकॉम कंपन्यांच्या अशाच काही प्लॅन्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना मोफत जिओहॉटस्टार सबस्क्रीप्शन ऑफर केले जाते, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील सामना यूजर्स लाईव्ह पाहू शकणार आहेत.

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन वाले Jio रिचार्ज प्लॅन

जिओचा 100 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

जिओचा 100 रुपयांचा हा डेटा ओनली पॅक आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 5 जीबी हाय-स्पीड डेटा ऑफर केला जातो, ज्याची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. यासोबतच कंपनी 1 महिन्यासाठी जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर करते. जर तुम्ही क्रिकेट प्रेमी असाल तर हा रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामध्ये तुम्ही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील सामना मोफत पाहू शकणार आहात. मात्र लक्षात ठेवा की हा डेटा ओन्ली प्लॅन असल्यामुळे तुमच्या नंबरवर बेस प्लॅन सक्रिय असणे आवश्यक आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

जिओचा 195 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

हा देखील कंपनीचा डेटा ओन्ली प्लॅन आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 90 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते आणि यासोबतच 15 जीबी डेटा देखील मिळतो. एवढंच नाही तर कंपनीच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन ऑफर केले जात आहे. मात्र लक्षात ठेवा की, यासाठी तुमच्या नंबरवर बेस प्लॅन सक्रिय असणे आवश्यक आहे.

जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन वाले Airtel रिचार्ज प्लॅन

एअरटेलचा 100 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

एअरटेललच्या 100 रुपयांच्या डेटा ओन्ली पॅकची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 6 जीबी डेटा मिळतो. यासोबतच कंपनी यूजर्सना एका महिन्यासाठी जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन ऑफर करत आहे. हा प्लॅन वापरण्यासाठी तुमच्याकडे बेस प्लॅन सक्रिय असणे आवश्यक आहे.

एअरटेलचा 195 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

एअरटेलच्या 195 रुपयांच्या डेटा प्लॅनची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 12 जीबी डेटा मिळतो. कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये एका महिन्यासाठी जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन ऑफर केले जात आहे. या प्लॅनमध्ये एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्लेचे फायदे देखील आहेत. हा देखील एक डेटा प्लॅन आहे, म्हणून त्यासाठी बेस प्लॅन सक्रिय असणे आवश्यक आहे.

जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन वाले Vi रिचार्ज प्लॅन

व्हिआयचा 44 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मोफत ऑफर करणारा हा कोणत्याही टेलीकॉम ऑपरेटरचा सर्वात स्वस्त प्लॅन आहे. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 44 रुपये असून या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 1 जीबी डेटास मिळतो. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 1 दिवसाची असली तरी देखील यामध्ये 30 दिवसांसाठी जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन ऑफर केले जाते.

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

व्हिआयचा 101 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

व्हिआयच्या 101 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 30 दिवसांच्या व्हॅलिडीटीसह 5GB डेटा मिळतो. यामध्ये 1 महिन्यासाठी जियोहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन ऑफर केले जाते. या दोन्ही VI प्लॅनसह, बेस प्लॅन सक्रिय असणे आवश्यक आहे.

Web Title: Watch ind vs pak cricket match for free buy this jio airtel and vi recharge plan and get free jiohotstar subscription tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 11:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral
1

Valentine’s Day ला हार्दिक पांड्याने Mahieka Sharma ला दिले खास गिफ्ट! सोशल मिडियावर Photo Viral

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले
2

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…
3

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती
4

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

IND vs PAK सामना पाहण्यासाठी करा जुगाड! आत्ताच खरेदी करा Jio, Airtel आणि Vi हे रिचार्ज प्लॅन्स, जिओहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिळेल मोफ

Feb 14, 2026 | 11:26 AM
पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

Feb 14, 2026 | 11:14 AM
शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

Feb 14, 2026 | 11:10 AM
चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तरातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तरातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

Feb 14, 2026 | 11:06 AM
Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Feb 14, 2026 | 11:01 AM
Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Feb 14, 2026 | 10:58 AM
तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

Feb 14, 2026 | 10:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM