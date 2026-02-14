Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पुणे महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या सदस्याची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

महापालिकेच्या विषय समितींच्या नियुक्तीत भाजपने नव्या चेहऱ्यांनाच संधी दिली आहे. निवड झालेल्या सदस्यांची नावे जाहीर झाली आहेत.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:44 AM
संग्रहित फोटो

पुणे : पुणे महापालिकेच्या विषय समितींच्या नियुक्तीत भाजपने नव्या चेहऱ्यांनाच संधी दिली आहे. तर स्थायी समितीच्या सदस्यपदासाठी माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या नावाचा समावेश झाल्याने अध्यक्षपदावर त्यांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या नियुक्तींवरून अनुभवी नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असली तरी उघडपणे ती बाेलून दाखविली जात नाही.

 

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सात विषय समितींच्या सदस्यांची नियुक्ती शुक्रवारी केली. यामध्ये स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, क्रिडा समिती, नाव समिती आणि शिक्षण समितीच्या सदस्यांचा समावेश आहे. सभागृहातील संख्याबळानुसार भाजपला प्रत्येक समितीत अधिक वाटा मिळाला. तर राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस यांना तुलनेत कमी जागा मिळाल्या. तर राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना यांचे संख्याबळ पुरेसे नसल्याने त्यांना काेणत्याही समितीवर सदस्यत्व मिळू शकले नाही.

महापाैर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रत्येक पक्षाच्या गटनेत्यांकडून समितीनिहाय आलेल्या नावांची यादी वाचून त्यांची नियुक्ती झाल्याचे जाहीर केले. स्थायी समिती ही महापािलकेत सर्वात महत्वाची समिती मानली जाते. या समितीत सदस्यत्व देताना भाजपने प्रथमच निवडुन आलेल्या नगरसेवकांना संधी देण्यास पसंती दिली आहे. रत्नमाला सातव, जयश्री भुमकर, मयुरी काेकाटे, दादा काेद्रे, संदीप बेलदरे, निशा मानवतकर यांचा यात समावेश आहे. तर दुसऱ्यांदा निवडुन आलेल्यांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करीत भाजपमध्ये प्रवेश केलेले विशाल धनवडे यांचाही समावेश आहे. माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांना स्थायी समिती सदस्यपदी संधी दिल्याने त्यांना अध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

विविध समितीमधील सदस्य पुढीलप्रमाणे :

स्थायी समिती : भाजप

रुपाली धाडवे, कालिंदा पुंडे, जयश्री भूमकर, विशाल धनवडे, प्राची आल्हाट, दादा कोद्रे, श्रीनाथ भिमाले, मयुरी कोकाटे, वृषाली कामठे, संदीप बेलदरे, रत्नमाला सातव, निशा मानवतकर

राष्ट्रवादी काँग्रेस

अमोल बालवडकर, वैशाली बनकर, सुहास टिंगरे

काँग्रेस

प्रशांत जगताप

विधी समिती – भाजप

अर्चना जगताप, हर्षदा भोसले, सिद्धी शिळीमकर, स्वरदा बापट, अॅड मिताली सावळेकर, पूजा पांचाळ, पायल तुपे, शैलजीत बनसोडे, वर्षा साठे, हरिदास चरवड,

राष्ट्रवादी काँग्रेस

रेखा टिंगरे, स्मिता कोंढरे

काँग्रेस

साहिल केदारी

शहर सुधारणा समिती :

भाजप

सुभाष नाणेकर, मारुती तुपे, श्रेयस खांदवे, किशोर धायरकर, श्रीकांत जगताप, सपना छाजेड, मृणाल कांबळे, स्वप्नाली पंडीत, पुनीत जोशी, स्मिता वस्ते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस

स्वप्नील दुधाणे, अजित घुले,

काँग्रेस

रफिक शेख

महिला व बाल कल्याण समिती :

भाजप

उज्वला जंगले, अल्पना वरपे, अर्चना पाटील, कोमल शेंडकर, तन्वी दिवेकर, भक्ती गायकवाड, रोहिणी चिमटे, ज्योती गोसावी, ऐश्वर्या थोरात, ज्योत्स्ना कुलकर्णी

राष्ट्रवादी काँग्रेस

सुरेखा कवडे, प्रिया गदादे

काँग्रेस

अश्विनी लांडगे

क्रीडा समिती :

भाजप

अपूर्व खाडे, किशोर धनकवडे, सई थोपटे, तेजश्री पवळे, नारायण गलांडे, रेश्मा बराटे, स्नेहा माळवदे, दिनेश माथवड, व्यंकोजी खोपडे, महेश आवळे

राष्ट्रवादी काँग्रेस

गौरव घुले, प्रतीक कदम

काँग्रेस

सय्यद काशीफ फकरूल

शिक्षण समिती :

भाजप

अरुण राजवाडे, अतुल तरवडे, ऐश्वर्या पाटील, निवेदिता एकबोटे, मनिषा बुटाला, सारिका घुले, वृषाली रिठे, कोमल नवले, विना घोष, कुणाल टिळक

राष्ट्रवादी काँग्रेस

हर्षवर्धन मानकर, शीतल सावंत

काँग्रेस

अरविंद शिंदे

नाव समिती :

भाजप

शैलजा भोसले, सुनील पांडे, सायली वांजळे, अश्विनी भंडारे, रुपाली पवार, रामदास दाभाडे, उज्वला यादव, विवेक यादव, पल्लवी जावळे, खंडू सतीश लोंढे

राष्ट्रवादी काँग्रेस

गणेश कल्याणकर, श्वेता घुले

काँग्रेस

वैशाली भालेराव

Published On: Feb 14, 2026 | 11:44 AM

