पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात 'ही' महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

पोटात अल्सर झाल्यानंतर तीव्र वेदना होणे, जळजळ इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया पोटाच्या अल्सरची कारणे.

Feb 14, 2026 | 11:14 AM
रोजच्या आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. तिखट, तेलकट पदार्थ, पाण्याचे कमी सेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव, वारंवार बिघडलेली पचनक्रिया इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम पोटाच्या आतील अवयवांवर लगेच दिसून येतो. आतड्यांच्या आतील पृष्ठभागावरील अ‍ॅसिडच्या दुष्परिणामांमुळे आतड्यांमध्ये अल्सर वाढतो. आतड्यांमध्ये वाढलेला अल्सर पोटाचे गंभीर नुकसान करतो. अल्सरमध्ये पोट किंवा आतड्यांच्या आतील अस्तरावर जखमा होतात. हा त्रास बहुतेकदा पोटात (गॅस्ट्रिक अल्सर) किंवा लहान आतड्यांमध्ये (ड्युओडेनल अल्सर) होती. अल्सरमुळे वेळेवर उपचार न केल्यास रक्तस्त्राव किंवा गंभीर संसर्ग यांसारख्या धोकादायक समस्या उद्भवू शकतात.(फोटो सौजन्य – istock)

आतड्यांच्या कॅन्सरचा धोका टाळण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, डॉक्टर सौरभ सेठींनी सांगितलेला प्रभावी उपाय

अल्सरची प्रमुख कारणे:

अल्सर बहुतेकदा तेव्हा होतो, जेव्हा पोटात किंवा आतड्यांमध्ये ऍसिडचे प्रमाण खूप वाढते. ऍसिड आणि पोटाच्या अस्तरामध्ये संतुलन बिघडल्यास लहान जखमा हळूहळू मोठ्या व्रणांमध्ये बदलतात. अल्सरचे हे सर्वांत सामान्य कारण आहे. या बॅक्टेरियाचा संसर्ग पोटाच्या अस्तराला नुकसान पोहोचवतो.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय किंवा दीर्घकाळपर्यंत वेदनाशामक औषधे वापरणे. जीवनशैली जास्त ताण, धूम्रपान, मद्यपान, अनियमित आणि अस्वस्थ भोजन.

पोटातील अल्सरची लक्षणे:

  • पोटात जळजळ
  • जेवणानंतर जडपणा किंवा वेदना
  • भूक कमी लागणे
  • उलटी किथा मळमळ होणें
  • जेवणानंतर गॅस किंवा ऍसिड रिफ्लक्सचा अनुभव येणे
मेंदू आणि रक्‍तातील ग्लुकोजचा संबंध? अल्झायमर, Diabetes आणि CGM यांच्‍यामधील समान दुवा, तज्ज्ञांचा खुलासा

पोटातील अल्सरपासून बचाव करण्यासाठी उपाय:

अल्सर आणि त्याचे गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे. जास्त मसालेदार आणि तेलकट भोजन कमी करा.मद्यपान, धूम्रपान आणि अतिरिक्त कॅफिनचे सेवन टाळा. पेन किलर औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच सेवन करा.याशिवाय दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. फळे, भाज्या, पालेभाज्या, दूध, दही, ताक इत्यादी फायबर आणि विटामिन असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास आतड्यांचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत होईल. पोट किंवा आतड्यांमध्ये वाढलेल्या अल्सरकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. दुर्लक्ष केल्यास शरीराला गंभीर आजाराची लागण होऊ शकते.

  • Que: अल्सरची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: गंभीर स्थितीत काळा मल किंवा रक्ताची उलटी होणे, छाती आणि पोटाच्या मध्यभागी जळजळ किंवा वेदना होणे.

  • Que: पोटात अल्सर कशामुळे होतो?

    Ans: Helicobacter pylori नावाच्या जिवाणूंचा संसर्ग

  • Que: अल्सर झाल्यास काय खावे आणि काय टाळावे?

    Ans: फायबरयुक्त पदार्थ, सफरचंद, नाशपाती, ओट्स, दही

Published On: Feb 14, 2026 | 11:14 AM

Feb 14, 2026 | 11:14 AM
