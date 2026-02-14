‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय रेल्वेचे जाळे जितके विशाल तितकेच रंगतदार किस्सेही त्याच्याशी जोडलेले आहेत. देशभरातील काही रेल्वे स्टेशनची नावं इतकी हटके आणि मजेशीर आहेत की ती वाचून हसू आवरणं कठीण होतं.

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:31 AM
भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं

  • भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले आहे.
  • प्रत्येक रेल्वे स्टेशनला त्याच्या नावावरून ओळखलं जात.
  • काही रेल्वे स्टेशन्सची नावे इतकी फनी आहेत की नाव ऐकूनच हसू आवरेनासं होत.
भारतीय रेल्वेला देशाची लाइफलाईन महटलं जातं. भारतीय रेल्वे जगातील सगळ्यात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वेसंबंधी अनेक किस्से आणि कहाण्या आहेत, ज्या आपल्याला नेहमीच अवाक करतात. रेल्वेच्या वेगवेगळ्या मजेदार आणि अजब नावांबाबत आज आपण जाणून घेऊया. यातील काही नावं वाचून आपल्याला नक्कीच हसू फुटेल.

रेल्वे स्टेशनच्या फनी नावांबाबत सांगायचे तर देशात ‘दारू’ नावाचे एक स्टेशन आहे. दारू हे झारखंडच्या हजारीबाग जिल्ह्यातील एक गाव आहे. येथील स्थानिक स्टेशनचे नाव गावाच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे. ‘बाप’ नाव ऐकून तर आपल्याला हेच वाटले असेल की, हे स्टेशन सगळ्या स्टेशनचा बाप असेल, पण असे नाही. कारण इथे सुपरफास्ट गाड्या थांबत नाहीत. हे स्टेशन राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये आहे. ‘साली’ हे नाव वाचल्यावर तर असे वाटतं की, जीजा नावाचंही एक स्टेशन हवं होतं. आपल्याला वाटेल की, इथूनच म्हणजे जोडी मस्त जमली असती. साली नावाचं हे स्टेशन जोधपूर जिल्ह्यातील डूडू नावाच्या ठिकाणी आहे.

‘सिंगापूर रोड है नाव वाचल्यावर सिंगापूरला जाता येतं की काय. पण असं काही नाहीये. सिंगापुर रोड रेल्वे स्टेशन ओडिशामध्ये आहे. ही तर फारच कमाल झाली. इथे राहणाऱ्या लोकांची नेहमीच ‘पनौती’ नावावरून गंमत केलौ जाते. पनौती है स्टेशन उत्तर प्रदेशच्या चित्रकूट जिल्ह्यातील एक छोर्ट गाव आहे. खतरनाक हे नाव वाचून नक्कीच आपण लोटपोट होऊन हसाल. ‘टट्टीखाना’ अशा नावाचे स्टेशन तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात आहे. हे एक छोटे गाव आहे, ज्यात ११० च्या आसपास लोक राहतात.

‘दीवाना’ नावाचे हे रेल्वे स्टेशन हरयाणाच्या पानीपतजवळ आहे. येथील दोन प्लॅटफॉर्मवर रोज साधारण १६ रेल्वे थांबतात. झारखंडमध्ये हे ‘भागा’ नावाचं रेल्वे स्टेशन आहे. इथे जर कधी आलात आणि ट्रेन सुटत असेल नक्कीच धावावे लागेल, ‘सहेली’ नावाचे हे स्टेशन मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ आणि इटारसीच्या जवळ आहे. हे स्टेशन मध्य रेल्वेच्या नागपूर डिव्हिजनमध्ये येते. ‘काला बकरा’ हे नाव कशावरून पडले असेल प्रश्नच आहे. हे स्टेशन जालंधरमध्ये येते. ‘कुट्टा’ हे कर्नाटक राज्यातील एक छोटे गाव आहे. या ठिकाणाचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि वन्य जीवन फारत सुंदर आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 11:31 AM

