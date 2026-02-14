Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; खूनप्रकरण लपवण्यासाठी मृतदेह पेटवला अन् नंतर…
काय घडलं नेमकं?
पीडित अल्पवयीन मुलासोबत हा सगळा प्रकार ऑगस्ट २०२५ पासून सुरु होता. आरोपी तरुणीचे पीडित मुलावर एकतर्फी प्रेम होते. सर्वात पहिल्यांदा तरूणी आरोपीने अल्पवयीन मुलासोबत खोटं बोलून तिच्या घरी नेलं. ती तरूणी इतक्यावरच थांबली नाही. घरी नेऊन त्याच्यासोबत शारीरिक संबंधही ठेवले.अल्पवयीन मुलगा तरूणीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी नकार देत होता. पण तिने त्याला जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास सांगितले.जर का तू कोणाला याबद्दल काही सांगितलंस, तर याचे वाईट परिणाम होतील, अशी धमकी तिने त्याला दिली. तिने त्याच्यासमोर लग्नाचा प्रस्ताव सुद्धा ठेवला होता. मात्र मात्र त्याने या सगळ्याला नकार दिला. जर का त्याने लग्नाला नकार दिला तर ती तिच्या जीवाचं बरं- वाईट करेल, अशी धमकी सुद्धा तिने त्याला दिली होती.
त्यामुळे तरुणीने त्याच अपहरण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र तो तिच्या तावडीतून कसा बसा सुटला आणि घरी आला. तब्बल ७ महिने त्या तरुणींकडून अल्पवयीन मुलाचा छळ सुरु होता. त्याने घरी येऊन घडलेली संपूर्ण घटना आपल्या कुटुंबियांना सांगितली. कुटुंबीयांनी तात्काळ मानखुर्द पोलीस स्थानक गाठले. पोलिसांना घडलेली संपूर्ण घटना सांगितली आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली. पोलिस फरार तरुणीचा शोध घेत आहे. पोलिसांनी तरुणीविरोधात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली आणि भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अपहरणाच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवला आहे. पोलीस या घटनेची सखोल तपासणी करीत आहेत.
Ans: १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा.
Ans: लैंगिक अत्याचार, धमक्या, लग्नासाठी दबाव आणि अपहरणाचे आरोप.
Ans: POCSO कायद्याखाली गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.