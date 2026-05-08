Uttar Pradesh crime: हादरवणारी घटना! जुन्या प्रेमसंबंधांच्या संशयातून तरुणाची तिसऱ्या मजल्यावरून फेकून हत्या, पत्नी व पतीवर गुन्हा

UP मध्ये जुन्या प्रेयसीला भेटायला गेलेल्या तरुणावर नव्या मैत्रिणीसह हल्ला झाला. हॉकीस्टिकने मारहाण करून त्याला तिसऱ्या मजल्यावरून फेकले गेले व मृत्यू झाला. पती-पत्नी अटकेत आहेत.

Updated On: May 08, 2026 | 03:34 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • जुन्या प्रेयसीला भेटायला गेलेल्या तरुणावर हिंसक हल्ला
  • हॉकीस्टिकने मारहाण करून तिसऱ्या मजल्यावरून फेकून हत्या
  • संशयातून हत्या; आरोपी पती-पत्नी अटकेत, तपास सुरू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश राज्यात घडलेल्या घटनेनं सगळ्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. त्याला कारण ही असंच आहे. एक प्रियकर हा आपल्या जुन्या प्रेयसीला भेटायला गेला. तो आपल्या नव्या मैत्रिणीला घेवून गेला होता. मात्र तिथे गेल्यावर जे घडलं ते ऐकून धक्का बसेल. घरात गेल्यावर त्याला आणि नव्या मैत्रिणीला हॉकिस्टिकने मारहाण करण्यात आली. मारहाण इतकी अमानवीय होती की तो रक्तबंबाळ झाला होता, त्याला वरून तिसऱ्या मजल्यावरून फेकून देण्यात आल. या मारहाणीत प्रियकराचा मृत्यू झालं आहे. मात्र पोलीस तपासात जे सत्य बाहेर आल ते मात्र धक्कादायक होत .

पोलीस तपासात काय समोर आल ?

प्रियकराला मारहाण करून त्याला तिसऱ्या मजल्यावरून टाकून देण्यात आल. जेव्हा त्याला वरून टाकल तेव्हा त्याचा जीव गेला होता. या प्रकरणात आरोपी हितेश राणा आणि पत्नी चंचल या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेतील आरोपी हितेश राणा याला राग अनावर झाला. कारण त्याला वाटलं प्रियकर आणि प्रेयसी अजूनही दोघांच्या संपर्कात होते. ही गोष्ट हितेशला आवडत नव्हती जेव्हा तो त्याच्या घरी गेला तेव्हा त्याने थेट मारहाण करायला सुरुवात केली. तिथे त्याने तिसऱ्या मजल्यावरून त्याला ढकलून दिल. या मारहाणीत मैत्रीण पण गंभीर जखमी झाली आहे. तिला दिल्लीतल्या रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी भरती करण्यात आल आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

आरोपी अटकेत

पोलिसांनी जेव्हा या दोन आरोपीना अटक केली तेव्हा मात्र तांत्रिक पुरावे गोळा करण्यात आले. तेव्हा समोर आले की हे दोघे अजून ही संपर्कात होते, तेव्हा हितेशचा राग अनावर झाल आणि त्यातून त्याने ही हत्या केली आहे. पोलीस कोठडीत असताना त्याने कबूल केला. मी रागाच्या भरात हे कृत्य केल आहे असे त्यांनी सांगितली. आता पोलीस अधिक तपास करत आहेत. हितेशची पत्नी आणि मृत तरुण किती दिवस संपर्कात होते? त्यांचे काही अनैतिक संबंध होते का? याचा तपास सुरू आहे. मात्र संशय आणि अनैतिक संबंधांचा संशयावरून ही हत्या करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशात ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: मृत्यू कसा झाला?

    Ans: तरुणाला मारहाण करून तिसऱ्या मजल्यावरून फेकल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: हितेश राणा आणि त्याची पत्नी चंचल यांना आरोपी करण्यात आले असून अटक झाली आहे.

Published On: May 08, 2026 | 03:34 PM

