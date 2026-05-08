Telangana Crime: तेलंगणात थरारक घटना! जावयाने चालत्या दुचाकीवर सासूच्या डोक्यात हेल्मेट मारून केली हत्या; CCTVमुळे उघड झाला कट

तेलंगणातील करिमनगरमध्ये जावयाने चालत्या दुचाकीवर सासूच्या डोक्यात हेल्मेटने वार करून हत्या केली. सुरुवातीला हृदयविकाराचा दावा करण्यात आला, मात्र CCTV फुटेजमुळे हत्या उघड झाली.

Updated On: May 08, 2026 | 04:11 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • जावयाने सासूवर हेल्मेटने हल्ला करून हत्या केली
  • आरोपीने घटना अपघात व हृदयविकार असल्याचे भासवले
  • CCTV फुटेजमुळे सुनियोजित हत्येचा खुलासा झाला
तेलंगणा: तेलंगणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जावयाने आपल्याच सासूच्या डोक्यावर चालत्या दुचाकीवर हेल्मेटने वार केल्याचे समोर आला आहे. यात सासूचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. या घटनेचा खुलासा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून झाला. या प्रकरणी आरोपी जावयाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील महिलेचा नाव अरुणा असे आहे तर आरोपीचे नाव स्नेहित (वय 28) असे आहे. २९ एप्रिल रोजी आपली सासू अरुणाला घेऊन दुचाकीवरून चालला होता. याचदरम्यान स्नेहितने गाडी चालवताना आपल्या सासूवर हेल्मेटने हल्ला केला. या हल्ल्यात सासू बाईकवरून खाली पडली, अशातच तिचा जागीच मृत्यू झाला. स्नेहितने प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला रुग्णालयात भरती करण्यात आले. उपचारादरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पण स्नेहितने आपल्या कुटुंबाला सांगितलं की, सासूला हृदयविकाराचा झटका आला आणि ती कोसळली.

सीसीटीव्हीत काय?

पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिलं असता, जावई स्नेहितचं पितळ उघडं पडलं. सीसीटीव्हीत स्नेहित आपल्या सासूवर हेल्मेटने वार करताना दिसत आहे. यामुळे हा अपघात नसून ही सुनियोजित हत्या असल्याचं समोर आले आहे. खरं प्रकरण समोर आल्यानंतर आरोपीची पत्नी कविताने आपला पत्नी स्नेहित विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलीस या घटनेचा प्रत्येक बाजूने तपास केला जाणार आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: तेलंगणातील करिमनगर जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: आरोपीने चालत्या दुचाकीवर सासूच्या डोक्यावर हेल्मेटने हल्ला केला.

  • Que: पोलिसांना सत्य कसे समजले?

    Ans: CCTV फुटेजमध्ये आरोपी हल्ला करताना दिसल्याने प्रकरण उघड झाले.

Published On: May 08, 2026 | 04:11 PM

