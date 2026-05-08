Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime Took Them Out For A Stroll Then Strangled Them Father Murders His Own Children

Pune Crime: फिरायला नेतो म्हणून घेवून गेला आणि गळा आवळला; बापानेच आपल्या मुलांची केली हत्या

मोशी येथील सागर शिंदेने दोन मुलांना फिरायला नेऊन आळेफाटा येथे निर्जनस्थळी गळा दाबून हल्ला केला. यात चिमुकली हर्षदा शिंदेचा मृत्यू झाला, तर मुलगा आर्यन वाचला. आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 02:43 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • बापानेच दोन मुलांना फिरायला नेऊन निर्जनस्थळी हल्ला केला.
  • हल्ल्यात हर्षदा शिंदेचा मृत्यू, आर्यन शिंदे जखमी अवस्थेत वाचला.
  • आरोपी सागर शिंदे याला पोलिसांनी चाकण परिसरातून अटक केली.
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील आळेफाटा परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने तुमच पण मन हेलावून जाईल. मोशी मध्ये राहणाऱ्या एका पित्याने दोन मुलांना चला तुम्हाला फिरायला घेवून जातो म्हणून घेवून गेला. फिरायला ते पण थेट आळेफाटा परिसरात एका निर्जन स्थळी घेवून गेला. तिथे गेल्यावर त्याने आपली दोन मुल त्यानं गळा दाबून मारण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये लहान चिमुकली हर्षदा शिंदे हिचा मृत्यू झाला आहे. मात्र नशीब बलवत्तर म्हणून मुलगा वाचला आणि तो शुद्धीवर आल्यावर तो एका रस्त्याला चालत आला. मुलाला रडताना पाहून स्थानिक लोकांनी पोलिसांच्या हवाली केली आणि त्यानंतर तपासाला सुरुवात झाली.

Nashik TCS Conversion Case: निदा खानला आश्रय देणारा कोण आहे MIM चा नगरसेवक?

पोटच्या लेकराचा घेतला जीव

सागर शिंदे असे आरोपीचे नाव आहे. याने मुलांना चला फिरायला घेवून जातो म्हणून घेवून गेला आणि निर्जन स्थळी नेत दोघांचा हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यात मुलीची गळा दाबून हत्या करण्यात आली तर मुलाचा जीव वाचला. मुलाने पोलीस स्टेशनला आणल्यावर त्याने या सगळ्या घटनेची माहिती पोलिसांनी दिली आणि त्या नंतर बापाला अटक करण्यात आली. मात्र लहान अंगा खांद्यावर खेळणाऱ्या लेकराचा बापानेच जीव घेतला. आर्यन शिंदे हा बेशुद्ध पडला होता. तो रडत बाहेर आला म्हणून यातील सत्य बाहेर आल. आरोपीला चाकण परिसरातून ताब्यात घेण्यात आल आहे. सुरुवातीला सागर शिंदे हा माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होता. मात्र जेव्हा पोलिसांनी खक्या दाखवलं तेव्हा त्याने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. सागर शिंदेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिथे मुलांना फेकल तिथे घेवून गेले पोलीस

मुलांना ज्या आळेफाटा परिसरात तो घेवून गेला होता. तिथे त्याला पोलीस घेवून गेले आणि तपास केल्यावर तिथे मूल आढळून आल. मात्र पोटच्या लेकरांना कोण अशा पद्धतीने संपवत याची चर्चा होत आहे. लहान मुलाला पाहिल्यावर अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. या सगळ्या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत. मुलांना त्याने का मारल? याची चौकशी आता पोलीस करत आहेत. हर्षदाचा मृतदेह हा पोस्ट मार्टेमसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्याने नक्की कशाने मारल? हे यातून बाहेर येईल.

Pune Crime: जामिनावर बाहेर आल्यानंतर पाचव्या दिवशीच धारदार शस्त्राने हत्या; कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे जिल्ह्यातील आळेफाटा परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: सागर शिंदे, जो मृत मुलीचा पिता आहे.

  • Que: या घटनेत कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: हर्षदा शिंदे या चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Pune crime took them out for a stroll then strangled them father murders his own children

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
1

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
2

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
3

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ
4

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

May 17, 2026 | 01:50 PM
Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

May 17, 2026 | 01:43 PM
दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

May 17, 2026 | 01:37 PM
Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

May 17, 2026 | 01:30 PM
Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

May 17, 2026 | 01:26 PM
सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

May 17, 2026 | 01:23 PM
RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 17, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM