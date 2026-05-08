Pune Crime: फिरायला नेतो म्हणून घेवून गेला आणि गळा आवळला; बापानेच आपल्या मुलांची केली हत्या

पोटच्या लेकराचा घेतला जीव
सागर शिंदे असे आरोपीचे नाव आहे. याने मुलांना चला फिरायला घेवून जातो म्हणून घेवून गेला आणि निर्जन स्थळी नेत दोघांचा हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यात मुलीची गळा दाबून हत्या करण्यात आली तर मुलाचा जीव वाचला. मुलाने पोलीस स्टेशनला आणल्यावर त्याने या सगळ्या घटनेची माहिती पोलिसांनी दिली आणि त्या नंतर बापाला अटक करण्यात आली. मात्र लहान अंगा खांद्यावर खेळणाऱ्या लेकराचा बापानेच जीव घेतला. आर्यन शिंदे हा बेशुद्ध पडला होता. तो रडत बाहेर आला म्हणून यातील सत्य बाहेर आल. आरोपीला चाकण परिसरातून ताब्यात घेण्यात आल आहे. सुरुवातीला सागर शिंदे हा माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होता. मात्र जेव्हा पोलिसांनी खक्या दाखवलं तेव्हा त्याने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. सागर शिंदेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिथे मुलांना फेकल तिथे घेवून गेले पोलीस
मुलांना ज्या आळेफाटा परिसरात तो घेवून गेला होता. तिथे त्याला पोलीस घेवून गेले आणि तपास केल्यावर तिथे मूल आढळून आल. मात्र पोटच्या लेकरांना कोण अशा पद्धतीने संपवत याची चर्चा होत आहे. लहान मुलाला पाहिल्यावर अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. या सगळ्या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत. मुलांना त्याने का मारल? याची चौकशी आता पोलीस करत आहेत. हर्षदाचा मृतदेह हा पोस्ट मार्टेमसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्याने नक्की कशाने मारल? हे यातून बाहेर येईल.
Ans: पुणे जिल्ह्यातील आळेफाटा परिसरात ही घटना घडली.
Ans: सागर शिंदे, जो मृत मुलीचा पिता आहे.
Ans: हर्षदा शिंदे या चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे.