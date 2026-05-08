Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Shocking Incident In Beed Dead Baby Remains In Womb For 22 Hours Hospital Accused Of Negligence Inquiry Committee Formed

Beed Crime: बीड हादरवणारी घटना! २२ तास पोटात मृत बाळ, रुग्णालयावर हलगर्जीपणाचा आरोप; चौकशी समिती स्थापन

बीडच्या परळीत गर्भवती महिलेच्या पोटात मृत बाळ तब्बल २२ तास राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. डॉक्टरांनी सोनोग्राफी न करता उपचार केल्याचा आरोप असून आरोग्य विभागाने चौकशी सुरू केली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 03:53 PM
कोर्टाने सील केलेल्या दुकानांचे कुलूपच तोडले; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल

कोर्टाने सील केलेल्या दुकानांचे कुलूपच तोडले; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल

Follow Us:
Follow Us:
  • परळीतील खाजगी रुग्णालयावर हलगर्जीपणाचे गंभीर आरोप
  • मृत बाळ २२ तास आईच्या पोटातच राहिल्याचा दावा
  • आरोग्य विभागाकडून चौकशी समिती गठीत
बीड: बीडच्या परळी मधून एका धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मृत बाळाला २२ तास पोटातच घेवून फिरावं लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जेव्हा गरोदर बाईच्या पोटात दुखायला सुरुवात झाली. तेव्हा तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल होत. मात्र जेव्हा तिला रुग्णालयात नेल तेव्हा सोनोग्राफी न करता तिला उपचार करून सोडून देण्यात आल. पोटातच बाळाचा मृत्यू झाला आणि तब्बल २२ तास मृत बाळ हे पोटातच होत. त्यानंतर आईला ही याचा त्रास व्हायला सुरुवात झाली. त्यांनतर घरच्या नातवाईक यांनी डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप केला आहे. बीडच्या परळी मधील हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मृत बाळ नव्हे तर आईच्या ही जीवाशी पैशासाठी खेळ सुरू आहे असा आरोप करण्यात आला आहे.

Uttar Pradesh crime: हादरवणारी घटना! जुन्या प्रेमसंबंधांच्या संशयातून तरुणाची तिसऱ्या मजल्यावरून फेकून हत्या, पत्नी व पतीवर गुन्हा

नक्की घडलं काय?

एका खाजगी रुग्णालयात महिलेला नेण्यात आल होत. जेव्हा तिच्या पोटात दुखत होत तेव्हा तिची सोनोग्राफी करण्यात आली नाही. ती ना करत तिला नार्मल डिलीवरी करून देतो अस डॉक्टरांकडून सांगण्यात आल. मात्र पोटात बाळाचं मृत्य झाला आहे. हे असताना पण डॉक्टरांनी का फसवणूक केली असा आरोप आता केला जात आहे. गेल्या आठ महिन्यापासून पीडीत महिला या दवाखान्यात उपचार घेत होती. गरोदरपणाची तपासणी ही या रुग्णालयात केली जायची. मात्र आता डॉक्टरांनी आम्हाला फसवलं आहे असा आरोप नातेवाईक करत आहेत.

जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने केली चौकशी समिती गठीत

या सगळ्या प्रकारानंतर खाजगी रुग्णालय कशा पद्धतीने काम करतात यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. पीडित कुटुंबातील सदस्यांनी तक्रार आरोग्य विभागाकडे दिली आहे. त्यांनंतर आरोग्य विभागाने एक चौकशी समिती गठीत केली आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी ही केली जाईल. यात नक्की दोषी कोण आहे? याचा तपास केला जाईल. मात्र जवळपास २२ तास मृत बाळ हे आईच्या पोटात होत. जर आईला ही दगाफटका झाला असता तर काय? हा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे या सगळ्या घटनेची चर्चा बीड जिल्ह्यात सुरू आहे.

Pune Crime: फिरायला नेतो म्हणून घेवून गेला आणि गळा आवळला; बापानेच आपल्या मुलांची केली हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील परळी येथे ही घटना घडली.

  • Que: नातेवाईकांचा आरोप काय आहे?

    Ans: डॉक्टरांनी सोनोग्राफी न करता चुकीचे उपचार केले आणि फसवणूक केली असा आरोप आहे.

  • Que: प्रशासनाने काय कारवाई केली?

    Ans: आरोग्य विभागाने चौकशी समिती स्थापन करून तपास सुरू केला आहे

Web Title: Shocking incident in beed dead baby remains in womb for 22 hours hospital accused of negligence inquiry committee formed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM