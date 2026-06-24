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Mumbai Crime: बापाची चौकशी अन् २४ तासांत पोराला बेड्या! मुंबई लोकल मर्डर प्रकरणातील मारेकरी Roshan Suvarna पोलिसांच्या जाळ्यात

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:16 PM IST
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सारांश

मुंबई लोकलमध्ये विरारच्या २२ वर्षीय मयंक लोहारची हत्या करणाऱ्या रोशन सुवर्णाला लोहमार्ग पोलिसांनी ६ पथकांच्या मदतीने २४ तासांच्या आत कुर्ल्यातून अटक केली आहे. या घटनेने लोकल सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मुंबई लोकल मर्डर प्रकरणातील मारेकरी Roshan Suvarna पोलिसांच्या जाळ्यात (Photo Credit- X)

मुंबई लोकल मर्डर प्रकरणातील मारेकरी Roshan Suvarna पोलिसांच्या जाळ्यात (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • बापाची चौकशी अन् २४ तासांत पोराला बेड्या!
  • मुंबई लोकल मर्डर प्रकरणातील मारेकरी Roshan Suvarna पोलिसांच्या जाळ्यात
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Mumbai Local Train Murder: मुंबईकरांची लाईफलाईन असलेल्या मुंबई लोकल ट्रेनमधील (Mumbai Local Train) सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याकडे जाणाऱ्या फास्ट लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात दरवाजा बंद करण्याच्या किरकोळ वादातून एका २२ वर्षीय तरुणाची चाकू भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आली. मयंक लोहार (Mayank Lohar) असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. या थरारक हत्याप्रकरणानंतर लोहमार्ग पोलिसांनी अत्यंत वेगाने चक्रे फिरवत मुख्य आरोपी रोशन सुवर्णा (Roshan Suvarna) याला अवघ्या २४ तासांच्या आत कुर्ल्यातून अटक केली आहे.

पोलिसांनी असा रचला सापळा

या गंभीर घटनेची दखल घेत रेल्वे पोलिसांनी तात्काळ ६ स्वतंत्र तपास पथके नियुक्त केली होती. प्रत्येक पथकाकडे मुंबई आणि उपनगरांतील वेगवेगळ्या भागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तपासादरम्यान तांत्रिक पुरावे आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपी मुंबईतच लपल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपीचे मोबाईल लोकेशन आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कुर्ला परिसरात सापळा रचला आणि रोशन सुवर्णाला बेड्या ठोकल्या. सध्या पोलीस त्याची कसून चौकशी करत असून, लोकल डब्यातील वाद नेमका कसा पेटला आणि आरोपीकडे हत्यार कुठून आले? याचा तपास सुरू आहे.

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६ महिन्यांतील दुसरी मोठी घटना; मुंबईकरांचा सुरक्षेवर संतप्त सवाल

मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांवर जीवघेणे हल्ले होण्याची गेल्या ६ महिन्यांतील ही दुसरी मोठी आणि अत्यंत चिंताजनक घटना आहे. याचवर्षी जानेवारी महिन्यात मालाड रेल्वे स्टेशनवर लोकलच्या गर्दीत झालेल्या किरकोळ वादातून एका कॉलेज प्रोफेसरवर चाकूहल्ला करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. रोज लाखो मुंबईकर आपल्या जीवाची बाजी लावून लोकलने प्रवास करतात. मात्र, या दोन्ही घटनांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षा दाव्यांची पोलखोल झाली आहे.

लोकलमधील वाढती दहशत आणि प्रवाशांची मागणी

या दुर्दैवी घटनेनंतर लोकल प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून रेल्वे प्रशासनाला अनेक जाब विचारले जात आहेत. लोकल डबे, रेल्वे स्थानके आणि रुळांच्या आसपास नशाखोरांची आणि गुन्हेगारांची वाढती दहशत मोडून काढणार का? गर्दीच्या वेळी आणि रात्रीच्या वेळी डब्यांमध्ये रेल्वे पोलिसांची (RPF/GRP) गस्त वाढणार का? चर्चगेट-नालासोपारा दरम्यान झालेल्या या रक्तरंजित घटनेनंतर तरी रेल्वे प्रशासन जागे होऊन सुरक्षा चोख करणार का?

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Web Title: Mumbai local train murder accused roshan suvarna arrested through father interrogation

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:15 PM

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