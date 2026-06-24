या गंभीर घटनेची दखल घेत रेल्वे पोलिसांनी तात्काळ ६ स्वतंत्र तपास पथके नियुक्त केली होती. प्रत्येक पथकाकडे मुंबई आणि उपनगरांतील वेगवेगळ्या भागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तपासादरम्यान तांत्रिक पुरावे आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपी मुंबईतच लपल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपीचे मोबाईल लोकेशन आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कुर्ला परिसरात सापळा रचला आणि रोशन सुवर्णाला बेड्या ठोकल्या. सध्या पोलीस त्याची कसून चौकशी करत असून, लोकल डब्यातील वाद नेमका कसा पेटला आणि आरोपीकडे हत्यार कुठून आले? याचा तपास सुरू आहे.
Man who killed the salesman on Mumbai local arrested by police. Accused : Roshan Suvarna pic.twitter.com/jLHOz0LKGD — News Arena India (@NewsArenaIndia) June 24, 2026
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मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांवर जीवघेणे हल्ले होण्याची गेल्या ६ महिन्यांतील ही दुसरी मोठी आणि अत्यंत चिंताजनक घटना आहे. याचवर्षी जानेवारी महिन्यात मालाड रेल्वे स्टेशनवर लोकलच्या गर्दीत झालेल्या किरकोळ वादातून एका कॉलेज प्रोफेसरवर चाकूहल्ला करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. रोज लाखो मुंबईकर आपल्या जीवाची बाजी लावून लोकलने प्रवास करतात. मात्र, या दोन्ही घटनांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षा दाव्यांची पोलखोल झाली आहे.
या दुर्दैवी घटनेनंतर लोकल प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून रेल्वे प्रशासनाला अनेक जाब विचारले जात आहेत. लोकल डबे, रेल्वे स्थानके आणि रुळांच्या आसपास नशाखोरांची आणि गुन्हेगारांची वाढती दहशत मोडून काढणार का? गर्दीच्या वेळी आणि रात्रीच्या वेळी डब्यांमध्ये रेल्वे पोलिसांची (RPF/GRP) गस्त वाढणार का? चर्चगेट-नालासोपारा दरम्यान झालेल्या या रक्तरंजित घटनेनंतर तरी रेल्वे प्रशासन जागे होऊन सुरक्षा चोख करणार का?
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