Nashik Accident: नाशिकमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या अल्पवयीनाचा 'हिट अँड रन'चा थरार; दुचाकीला भरधाव कारची धडक, CCTVत प्रकार कैद

नाशिकच्या गंगापूर रोडवर भरधाव चारचाकीने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिल्याची ‘हिट अँड रन’ घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले असून कार चालवणारा अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे.

Jan 27, 2026 | 12:04 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • गंगापूर रोड परिसरात भरधाव कारची दुचाकीला जोरदार धडक
  • अपघातानंतर कारचालक पसार; संपूर्ण प्रकार CCTVत कैद
  • कारचालक अल्पवयीन, शासकीय कर्मचाऱ्याचा मुलगा; पोलीस तपास सुरू
नाशिक: नाशिक शहरातून एक ‘हिट अँड रन’ ची थरारक घटना समोर आली आहे. एका भरधाव चारचाकी कारणे पुढे जात असलेल्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोघेजण गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून शनिवारी घडली. धक्कादायक म्हणजे कार चालवणारा हा अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

हा अपघात नाशिकमधील गंगापूर रोड परिसरात हिट अँड रनची घटना घडली आहे. दोन तरुण आपल्या दुचाकीवरून जात असतांना, पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार कट मारत धडक दिली. ही धडक इतकी जोरात होती की दुचाकीवरील दोघेही खाली पडले. या अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर कार चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. अपघाताची संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

या अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. पोलिसांनी संबंधित चारचाकी गाडीचा शोध घेतला. तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. हा अपघात करणारा मुलगा अल्पवयीन असून तो शहरातील एका शासकीय कर्मचाऱ्याचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे.

नागरिकांचा संताप

या घटनेनंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहने देऊन नागरिकांच्या जोवाशी खेळ करू नये असं म्हणत संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेचा पुढील तपास गंगापूर पोलीस करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिक शहरातील गंगापूर रोड परिसरात.

  • Que: अपघातात किती जण जखमी झाले?

    Ans: अपघातात किती जण जखमी झाले?

  • Que: कारचालक कोण होता?

    Ans: कारचालक अल्पवयीन असून तो एका शासकीय कर्मचाऱ्याचा मुलगा आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 12:04 PM

