Nashik Accident: नाशिकमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या अल्पवयीनाचा ‘हिट अँड रन’चा थरार; दुचाकीला भरधाव कारची धडक, CCTVत प्रकार कैद

काय घडलं नेमकं?
हा अपघात नाशिकमधील गंगापूर रोड परिसरात हिट अँड रनची घटना घडली आहे. दोन तरुण आपल्या दुचाकीवरून जात असतांना, पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार कट मारत धडक दिली. ही धडक इतकी जोरात होती की दुचाकीवरील दोघेही खाली पडले. या अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर कार चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. अपघाताची संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
नाशिक शहरात ‘हिट अँड रन’ चा थरार; घटना CCTV त कैद झाली आहे, भरधाव चारचाकीची दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली आहे.#Nashiknews #nashikaccidentnews #Accidentnews #hitandrun pic.twitter.com/BGO8d6BpwS — Ankita Shantinath Khane (@KhaneAnkita) January 27, 2026
या अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. पोलिसांनी संबंधित चारचाकी गाडीचा शोध घेतला. तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. हा अपघात करणारा मुलगा अल्पवयीन असून तो शहरातील एका शासकीय कर्मचाऱ्याचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे.
नागरिकांचा संताप
या घटनेनंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहने देऊन नागरिकांच्या जोवाशी खेळ करू नये असं म्हणत संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेचा पुढील तपास गंगापूर पोलीस करत आहे.
