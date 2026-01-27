Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

सांगलीत क्षुल्लक कारणातून भीषण हत्या घडली. मावा मागितल्यावरून झालेल्या वादात 28 वर्षीय नारायण पवार याला चाकूने भोसकण्यात आलं. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. एक आरोपी अटकेत असून दोघांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:09 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सांगलीच्या वडर गल्लीमध्ये मावा मागितल्याच्या वादातून हत्या
  • नारायण सुरेश पवार (28) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू
  • एक आरोपी अटकेत; उर्वरित दोघांचा पोलिसांकडून शोध सुरू
सांगली: सांगलीतून एक निर्घृण हत्येची बातमी समोर आली आहे. क्षुल्लक कारणावरून एका २८ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. फक्त मावा मागितल्याचा रागातून ही घटना घडली. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव नारायण पवार असे आहे. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून एकाला अटक केली आहे.

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा

काय घडलं नेमकं?

नारायण पवार याने तिघा संशयितांकडे मावा मागितला होता. यावेळी तिघांनी “आम्ही मावा कोणाला देत नाही आणि कोणाकडून घेत नाही” असे म्हंटले. याकारणावरून त्यांच्यामध्ये जोरदार वादावादीचे प्रकार घडला. या वादावादीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या हाणामारीचे रूपांतर हत्येत झाले. तिघांनी संतापून नारायण पवार या तरुणाला चाकूने हल्ला केला. यात नारायण हा गंभीर जखमी झाला.

त्याला तातडीने सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या प्रकरणी तिघांनवर गुन्हा दाखल केला असून, एकाला अटक केली आहे. तर अन्य दोघांच्या मागावर स्थानिक गुन्हे शाखा आणि विश्रामबाग पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आलेत.

या प्रकरणातील संशयितांची नावे सुरज उर्फ बिल्ला रामा पवार, कुणाल तातोबा जाधव आणि चंदू नाईक असे आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणी पुढील तपास करत आहे.

किरकोळ वादातून चापट मारल्याचा राग; सांगलीत 18 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या

सांगली येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ वादातून चापट मारल्याचा राग अनावर झाल्याने एकाने १८ वर्षीय तरुणाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. मृत तरुणाचे नाव चेतन अप्पासाहेब तांतळे असे आहे. तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार होता. पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला असून पोलीस अधिक तपास करत आहे. ही घटना शामरावनगर परिसरात घडली आहे.

Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सांगली शहरातील वडर गल्ली परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: वाद नेमका कशावरून झाला?

    Ans: मावा मागितल्यावरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून हाणामारी झाली आणि त्याचे रूपांतर हत्येत झाले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एक आरोपी ताब्यात आहे, तर दोघांचा शोध सुरू आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 10:09 AM

