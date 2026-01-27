Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Youth Committed Suicide By Hanging Himself Due To Financial Difficulties

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

रोहित हा ब्रह्मपुरी येथील एका राईस मिलमध्ये ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याला ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन जडले होते. या खेळात त्याने मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावले होते.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:22 AM
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या (File Photo : Suicide)

Follow Us:
Follow Us:

चंद्रपूर : सध्या गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाच प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनाने पुन्हा एकदा हसत्या-खेळत्या कुटुंबाचा आधार हिरावून घेतला आहे. ब्रह्मपुरी तालुक्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या खंडाळा येथील एका तरूणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

रोहित हरडे (वय २५) या तरुणाने ऑनलाईन गेमिंगमध्ये झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे व वाढत्या कर्जाला कंटाळून राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी (दि. २४) उघडकीस आली. रोहित हा ब्रह्मपुरी येथील एका राईस मिलमध्ये ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याला ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन जडले होते. या खेळात त्याने मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावले होते. परिणामी, त्याच्यावर कर्जाचा मोठा बोजा पडला होता. या आर्थिक विवंचनेतूनच त्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. शनिवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे आई-वडिलांनी रोहितला उठवण्यासाठी त्याच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावला. मात्र, आतून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने संशय बळावला.

दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, रोहित गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच ब्रह्मपुरी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेहाचा पंचनामा करून तो उत्तरीय तपासणीसाठी ब्रह्मपुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

तरुणाच्या मृत्यूने परिसरात हळहळ

एका होतकरू तरुणाने अशाप्रकारे आपले जीवन संपवल्याने खंडाळा गावात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ऑनलाईन गेमिंग हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते गंभीर व्यसन ठरू शकते. त्यामुळे तरुणांनी अशा खेळांच्या आहारी जाऊ नये, तसेच पालकांनीही आपल्या पाल्यांच्या मोबाइल वापरावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

गर्भवती महिलेची गळफास घेऊन आत्महत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज परिसरातील वडगाव कोल्हाटी येथे पतीसह राहणाऱ्या २७ वर्षीय गर्भवती महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना मंगळवारी (दि.१३) सकाळी आठच्या सुमारास उघडकीस आली. याबाबत नातेवाईकांनी संशय व्यक्त करत फिर्याद देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती.

Web Title: Youth committed suicide by hanging himself due to financial difficulties

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा
1

शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली संगणक अभियंत्याची फसवणूक; तब्बल 43 लाखांना घातला गंडा

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…
2

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय
3

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…
4

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

Jan 27, 2026 | 10:22 AM
Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

Jan 27, 2026 | 10:17 AM
पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

पिकलेल्या केळींपासून १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कापसासारखे मऊ चवदार आप्पे, लहान मुलांसाठी गोड पदार्थ

Jan 27, 2026 | 10:16 AM
Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

Jan 27, 2026 | 10:09 AM
Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Girish Mahajan News: अनवधानाने नाव राहिले, एवढा वाद कशासाठी?’; गिरीश महाजनांच्या स्पष्टीकरणाने नव्या वादाची ठिणगी

Jan 27, 2026 | 10:09 AM
World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

Jan 27, 2026 | 10:06 AM
वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

Jan 27, 2026 | 10:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM