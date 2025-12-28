Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Raigad Crimethe Corporators Husband Was Brutally Murdered Cctv Footage Revealed The Shocking Incident

Raigad Crime: नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, CCTVने उघड केली थरारक वारदात; राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी महाराष्ट्रात खळबळ

रायगडमध्ये नगरसेविकेचे पती निलेश काळोखे यांची भरदिवसा निर्घृण हत्या झाली. मुलांना शाळेत सोडून येताना ५–६ जणांनी तलवार, कोयत्याने २७ वार केले. CCTV समोर आल्यानंतर प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:47 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मुलांना शाळेत सोडून येताना निलेश काळोखे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला
  • तलवार, कोयते, दगडांनी २७ वार; जागीच मृत्यू
  • हत्या प्रकरणात राजकीय आरोप; १० जणांवर गुन्हे दाखल
रायगड: रायगड जिल्ह्यात झालेला नगरसेविकेच्या पतीच्या खुनाने सगळा महाराष्ट्र हादरला आहे. निलेश काळोखे यांच्या हत्येचा सीसीटीव्ही आता समोर आला आहे. हा जर वीडियो पहिला तर तुमच्या अंगावर काटा येईल एवढ्या भयानक पद्धतीने निलेश काळोखे यांचा खून करण्यात आला आहे. या हत्या प्रकरणात थेट आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. ते म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाने थेट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत निलेश काळोखे यांची पत्नी निवडून आली होती. त्याचा राग मनात धरून हत्या करण्यात आली का? हा संशय मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला होता. काल राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निलेश काळोखे यांच्या घरी भेट देत या हत्येमधील आरोपींना सोडणार नसल्याच सांगितल.

मुलीला शाळेत सोडून येत असताना वाटेत गाठून केला हल्ला!

निलेश काळोखे हे आपल्या मुलांना सोडायला शाळेत गेले होते. मुलांना शाळेत सोडून येत असताना ५ ते ६ जण मागून आले आणि काही कळण्याच्या आतच त्यांनी वार करायला सुरुवात केली. बाजूला रस्त्यावर पडलेलं दगड, तलवारी, कोयते यांनी जवळपास अंगावर २७ वार केले आणि त्यात निलेश काळोखे यांचा खून करण्यात आला. हल्ला एवढा भयानक होता की जागेवरच त्यांचा मृत्यू झाला. हॉस्पिटलला नेण्याच्या आतच त्यांनी जागेवर जीव सोडला.

सुनील तटकरे यांच्या सहकाऱ्यावर गंभीर आरोप

सुनील तटकरे यांच्या पक्षातील लोकांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात मुख्य आरोपी रविंद्र देवकर आणि दर्शन देवकर यांना अटक करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की या प्रकरणात आम्ही कोणाला सोडणार नाही. कडक शिक्षा दिली जाईल. सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की या प्रकरणात एस आय टी स्थापन करून चौकशी केली तरी चालेल. या प्रकरणाची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी. या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांच्यासह १० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: निलेश काळोखे यांची हत्या कशी झाली?

    Ans: मुलांना शाळेत सोडून परतताना ५–६ जणांनी तलवार, कोयते व दगडांनी हल्ला केला.

  • Que: या हत्येमागे राजकीय कारण असल्याचा आरोप आहे का?

    Ans: होय, नगरसेविका पत्नी निवडून आल्याचा रागातून हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: दोन मुख्य आरोपींना अटक, १० जणांवर गुन्हे दाखल; SIT चौकशीची मागणी होत आहे.

Web Title: Raigad crimethe corporators husband was brutally murdered cctv footage revealed the shocking incident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 03:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?
1

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल
2

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…
3

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र
4

Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM