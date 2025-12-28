Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई ; बंगळूरुमध्ये MD ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त

अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कोकण अमली विरोधी टास्क फोर्सने मोठा कारवाई केली आहे. याअंतर्गत बंगळूरु येथील तीन मेफेड्रॉन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच वाशीतून दीड कोटी रुपयांचे अमली पदार्थही जप्त करण्यात आले आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:47 PM
Drugs Trafficking

अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई ; बंगळूरुमध्ये MD ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त

नवी मुंबई, वा. : वाशीतील रहिवासी भागात एक इसम अमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळताच, अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या कोकण पथकाने एका संशयित इसमाला ताब्यात घेऊन त्याच्याजवळून जवळपास, दीड कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले होते.

पंढरपुरात सराईत गुन्हेगारांवर पोलिसांची मोठी कारवाई; कुख्यात टोळी जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार

अटक आरोपी अब्दुल कादर राशीद शेख याच्या जवळून चौकशी करून त्या आधारावर, बंगळूर मधील ३ एमडी ड्रग्सचे कारखाने उद्ध्वस्त केले असून, यामध्ये तब्बल ५५ कोटी ८८ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. ३१ डिसेंबर पूर्वी केलेल्या या कारवाईमुळे कोकण टास्क फोर्सचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, पुरवठा आणि वितरण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या उद्देशाने अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स महाराष्ट्र राज्यची स्थापना केली आहे. याची राज्यात सध्या ६ ठिकाणी विभागीय कृती कार्यालय स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकाच्या कोकण फोर्स ने रविवारी वाशी गाव परिसरात अमली पदार्थांची विक्री करणारा आरोपी अब्दुल शेख याला अटक करून, जवळपास दीड कोटी रुपयांचा अमली पदार्थांचा मुद्देमाल हस्तगत केला होता.

बंगळुरूच्या कारखान्यांची मिळाली माहिती

पोलिसांनी आरोपीकडे केलेल्या चौकशीत बंगळूर येथे त्याचे कारखाने असल्याची माहिती मिळाली. मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी एमडी ड्रग्स बनवणारा बेळगाव मधील रहिवासी प्रशांत यल्लाप्पा पाटील याला निष्पन्न करून अधिक तपास केला असता, प्रशांत पाटील याच्या बंगळूर येथील ३ कारखान्यात एमडी ट्रक बनवले जात असल्याची माहिती मिळाली.

सुरज यादव, बिश्नोई या दोघांना अटक

बंगळूरमध्ये ड्रग्सची विक्री करणारे सुरज रमेश यादव व रामलाल बिश्नोई यांची नावे समोर आल्यावर पोलिसांनी आधी सुरज यादव व रामलाल बिश्नोई या दोघांना अटक केली. सुरज व रामलाल यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर कोकण टास्क फोर्सने बंगळूर शहरातील स्पंदना लेआउट कॉलनी, एनजी गोलाहळी भागातील आर जे इव्हेंट नावाची फॅक्टरी, तसेच यरपनाहळी कन्नूर, येथील लोकवस्तीमध्ये असलेल्या एका घरात छापा मारून ४ किलो १०० ग्रॅम एमडी ड्रग्स, तसेच द्रव स्वरूपातील १७ किलो एमडी ड्रग असे एकूण २१ किलो ४०० ग्रॅम एमडी ड्रग्स बनवण्याचे साहित्य, असा एकूण ५५ कोटी ८८ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून तीनही कारखाने अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या कोकण पथकाने उद्ध्वस्त केले आहेत.

Solapur Crime: 50 तोळे सोन्यासाठी की कटकारस्थान? महापालिका निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवाराची हत्या

Published On: Dec 28, 2025 | 03:47 PM

