Mother’s Day Special: प्रभू श्रीराम आणि त्यांच्या तीन मातांचे पवित्र नाते, जाणून घ्या रामायणातील भावनिक प्रसंग

प्रभू श्रीरामाचे त्यांच्या तीनही मातांशी (कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी) अत्यंत पवित्र, प्रेमळ आणि आदरयुक्त नाते होते. राजा दशरथाच्या या तीन राण्या होत्या आणि रामासाठी त्या तिघीही समान पूजनीय होत्या.

Updated On: May 09, 2026 | 11:30 AM
фоटो сौжन्य- pinterest

  • प्रभू श्रीराम आणि त्यांच्या तीन मातांचे पवित्र नाते
  • रामायणातील भावनिक प्रसंग
 

 

 

श्रीराम हे भारतीय संस्कृतीतील आदर्श पुत्र, आदर्श राजा आणि आदर्श मानव म्हणून ओळखले जातात. रामायणात त्यांच्या शौर्याइतकीच त्यांच्या कौटुंबिक नात्यांचीही महानता दिसून येते. विशेषतः आपल्या तीन मातांशी कौसल्या, कैकेयी आणि सुमित्रा यांच्याशी असलेले त्यांचे संबंध अत्यंत भावनिक, प्रेममय आणि संस्कारपूर्ण होते. ते कसे होते तेच जाणून घेऊया.

श्रीरामांनी केवळ जन्मदात्री माता कौसल्येवर प्रेम केले नाही, तर कैकेयी आणि सुमित्रेलाही समान आदर दिला. त्यांच्या वागणुकीत कुठेही भेदभाव नव्हता. त्यामुळेच श्रीरामांचा चरित्र आजही भारतीय कुटुंबव्यवस्थेचा आदर्श मानला जातो.

कौसल्येचा राम…

कौसल्या या श्रीरामांच्या जन्मदात्री माता होत्या. राम आणि कौसल्या यांचे नाते अतिशय कोमल, प्रेमळ आणि आध्यात्मिक होते. कौसल्या माता श्रीरामांना केवळ पुत्र मानत नव्हत्या, तर त्या त्यांच्यात ईश्वराचे दर्शनही घेत असत. श्रीराम लहानपणापासूनच अत्यंत आज्ञाधारक होते. माता कौसल्या सांगतील ते नम्रतेने स्वीकारत. राजवाड्यातील सर्व सुखसोयी असूनही रामांचा स्वभाव अत्यंत साधा आणि विनम्र होता. त्यामुळे कौसल्या माता आपल्या पुत्रावर अतिशय प्रेम करत.

रामांच्या राज्याभिषेकाची बातमी ऐकून कौसल्या मातेला अत्यंत आनंद झाला होता. आपल्या पुत्राच्या रूपाने धर्मप्रिय राजा अयोध्येला मिळणार, याचा त्यांना अभिमान वाटत होता. परंतु कैकेयीने वनवासाची मागणी केल्यानंतर कौसल्येच्या आयुष्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. श्रीरामाने राज्यगादीवर बसवावे, यासाठी रामाची मनधरणी केली पण आपण पित्याचे आज्ञाधारक असल्याचे सांगून आपल्या कर्तव्याचे पालन करू देण्याची विनंती केली.

रामांनी जेव्हा वनवास स्वीकारण्याचा निर्णय सांगितला, तेव्हा कौसल्या माता व्याकुळ झाल्या. त्यांना पुत्रवियोग सहन होत नव्हता. त्या रामांना म्हणाल्या की, “तुझ्याशिवाय मी कशी जगू?” पण त्यावेळी रामांनी अत्यंत शांतपणे मातेला धर्माचे महत्त्व समजावले.

राम म्हणाले की, पित्याचे वचन आणि राजधर्म हे सर्वोच्च आहेत. पुत्र म्हणून आपले कर्तव्य पाळणे आवश्यक आहे. आपल्या दुःखापेक्षा धर्म मोठा आहे. हे ऐकून कौसल्या मातेला आपल्या पुत्राच्या महानतेची जाणीव झाली.

वनवासाला जाताना रामांनी कौसल्येच्या चरणी मस्तक ठेवून आशीर्वाद घेतला. त्या क्षणी राम आणि कौसल्या यांच्यातील ममत्व संपूर्ण रामायणातील सर्वात भावनिक प्रसंगांपैकी एक मानला जातो.

कैकेयी आणि प्रभू श्रीराम यांचे कौशल्यपूर्ण व आदर्श संबंध

कैकेयी या भरताच्या माता असल्या तरी श्रीराम त्यांच्यावरही आपल्या जन्मदात्रीप्रमाणे प्रेम करत. रामांनी कधीही कैकेयीला सावत्र माता म्हणून पाहिले नाही. उलट त्यांना विशेष आदर दिला. रामांच्या स्वभावातील सर्वात मोठे कौशल्य म्हणजे नात्यांचे जतन करण्याची कला. कैकेयीने वनवास मागितला तरी रामांच्या मनात तिच्याविषयी द्वेष निर्माण झाला नाही. हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील महान कौशल्य होते.

जेव्हा कैकेयीने दोन वर मागितले. भरताला राज्य आणि रामाला 14 वर्षांचा वनवास. तेव्हा संपूर्ण अयोध्या संतप्त झाली. परंतु राम शांत राहिले. त्यांनी कैकेयीचा अपमान केला नाही, कठोर शब्द वापरले नाहीत किंवा विरोधही केला नाही.

उलट रामांनी कैकेयीसमोर अत्यंत नम्रतेने म्हटले की, “माते, तुमची इच्छा आणि पित्याचे वचन पूर्ण करणे हेच माझे कर्तव्य आहे.”

हा प्रसंग श्रीरामांच्या भावनांवरील नियंत्रण, कर्तव्यनिष्ठा आणि कौशल्यपूर्ण नातेसंबंध यांचे सर्वोच्च उदाहरण आहे.

रामांना माहीत होते की कैकेयी मूलतः वाईट नव्हती; मंथरेच्या प्रभावामुळे ती चुकीचा निर्णय घेत होती. त्यामुळे त्यांनी व्यक्तीचा द्वेष न करता परिस्थिती समजून घेतली. हेच त्यांच्या महानतेचे लक्षण होते.

वनवासाला जाताना रामांनी कैकेयीचेही चरणस्पर्श केले. त्यांनी तिला दोष दिला नाही. एवढेच नव्हे, तर नंतर भरत जेव्हा कैकेयीवर रागावला, तेव्हाही रामांनी भरताला आपल्या मातेला दोष देऊ नकोस, असे सांगितले.

हे नाते भारतीय संस्कृतीत सावत्र नातेसंबंधांचे सर्वोच्च उदाहरण मानले जाते. रामांनी दाखवून दिले की खरे प्रेम आणि संस्कार रक्ताच्या नात्यांपेक्षा मोठे असतात.

माता सुमित्रा आणि प्रभू श्रीराम

सुमित्रा या लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न यांच्या माता होत्या. सुमित्रा माता अत्यंत शांत, ज्ञानी आणि त्यागी स्वभावाच्या होत्या. राम सुमित्रा मातेलाही आपल्या आईप्रमाणेच आदर देत. सुमित्रेलाही रामांविषयी विशेष प्रेम होते, कारण रामांचा स्वभाव अत्यंत धर्मनिष्ठ आणि स्नेहपूर्ण होता.

जेव्हा लक्ष्मणाने रामांसोबत वनवासाला जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा सुमित्रा मातेनं त्याला अतिशय महान उपदेश दिला. त्या म्हणाल्या:

“रामांना पित्याप्रमाणे आणि सीतेला मातेसमान मान.”

या एका वाक्यात सुमित्रेचे रामांविषयीचे प्रेम आणि विश्वास दिसून येतो. तिने आपल्या पुत्राला रामसेवेसाठी अर्पण केले.

सुमित्रेला खात्री होती की रामांच्या सेवेत राहणे म्हणजेच जीवनाचे सार्थक होय. त्यामुळे राम आणि सुमित्रा यांचे नाते परस्पर आदर आणि विश्वासावर आधारित होते.

तीन मातांप्रती समान प्रेम

श्रीरामांच्या जीवनातील सर्वात मोठा आदर्श म्हणजे त्यांनी तिन्ही मातांना समान सन्मान दिला. त्यांनी कधीही कोणत्याही मातेमध्ये भेदभाव केला नाही.

श्रीराम यांचे आपल्या तीन मातांशी असलेले संबंध हे भारतीय संस्कृतीतील आदर्श कौटुंबिक जीवनाचे प्रतीक आहेत. माता कौसल्येवरील ममत्व, कैकेयीविषयीची क्षमाशीलता आणि सुमित्रेप्रती आदर यांमधून रामांचे दिव्य व्यक्तिमत्त्व प्रकट होते.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रभू श्रीराम यांच्या तीन माता कोण होत्या?

    Ans: माता कौसल्या, माता कैकेयी आणि माता सुमित्रा या श्रीरामांच्या तीन माता होत्या.

  • Que: माता कौसल्या आणि श्रीराम यांचे नाते कसे होते?

    Ans: माता कौसल्या आणि श्रीराम यांचे नाते अत्यंत प्रेमळ, कोमल आणि आध्यात्मिक होते. त्या रामांमध्ये ईश्वराचे रूप पाहत असत.

  • Que: प्रभू श्रीराम यांनी कैकेयीला कधी दोष दिला का?

    Ans: नाही. वनवासाचा निर्णय असूनही श्रीरामांनी कैकेयीविषयी द्वेष किंवा राग व्यक्त केला नाही.

