UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर

Union Public Service Commission (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा 2026 साठी अर्जाची अंतिम मुदत 24 फेब्रुवारी सायं. 6 वाजेपर्यंत आहे. एकूण 933 जागा; URN व CAF मॉड्यूलसह अर्ज प्रक्रिया. पूर्व परीक्षा 24 मे, मुख्य 21 ऑगस्टपासून.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:29 PM
  • Union Public Service Commission
  • अर्जाची अंतिम मुदत: 24 फेब्रुवारी 2026 (सायं. 6 वाजेपर्यंत)
  • ₹100 (सामान्य/OBC/EWS पुरुष); महिला/SC/ST/दिव्यांग – शुल्कमुक्त
UPSC CSE 2026: देशातील सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षांपैकी एक असलेल्या UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 साठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आता अगदी जवळ आली आहे. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएससारख्या उच्च पदांवर जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप नोंदणी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी अजून वेळ न घालवता अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जाणून घ्या या भारतीबद्दल सविस्तर.

किती जागांसाठी भरती

यूपीएससीने यावर्षी एकूण ९३३ रिक्त पदांसाठी अधिसूचना जारी केल्या आहेत. जर तुम्ही अद्याप तुमचा अर्ज सादर केला नसेल, तर तुम्ही अधिकृत वेबसाइट, upsconline.nic.in किंवा upsc.gov.in ला भेट देऊन विलंब न करता नोंदणी पूर्ण करावी.

अर्ज प्रक्रियेत महत्वपूर्ण बदल

आयोगाने यावर्षी अर्ज प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यात ‘युनिव्हर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर’ (URN) आणि ‘कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म’ (CAF) सारखे नवीन मॉड्यूल समाविष्ट आहेत. म्हणून, कोणत्याही चुका टाळण्यासाठी फॉर्म भरताना अत्यंत सावधगिरी बाळगा.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय ?

  • प्रथम, UPSC च्या अधिकृत वेबसाइट, upsconline.nic.in ला भेट द्या.
  • जर तुम्ही नवीन असाल, तर प्रथम ‘नवीन नोंदणी’ वर क्लिक करून तुमचे खाते तयार करा.
  • तुमची मूलभूत माहिती भरा आणि तुमचा युनिव्हर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) मिळवा.
  • कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म (CAF): पुढे, तुमचे तपशील आणि शैक्षणिक पात्रता प्रविष्ट करा.
  • २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षांसाठी विशिष्ट मॉड्यूल निवडा आणि तुमच्या पसंतीचे परीक्षा केंद्र निवडा.
  • सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील पुरुष उमेदवारांना १०० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. महिला, एससी, एसटी आणि दिव्यांग उमेदवारांना या शुल्कातून पूर्णपणे सूट आहे.
  • फॉर्म भरल्यानंतर, तो काळजीपूर्वक तपासा आणि सबमिट करा. भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंटआउट घ्या.
अर्ज केल्यानंतर काय होते?

उमेदवारांच्या सोयीसाठी, आयोगाने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन दिवसांची दुरुस्ती विंडो उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर तुमच्या अर्जात काही किरकोळ चुका असतील तर त्या काळात तुम्ही त्या दुरुस्त करू शकाल. तुमच्या पहिल्या प्रयत्नात अत्यंत सावधगिरी बाळगणे उचित आहे.

महत्त्वाच्या तारखा कोणत्या

  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २४ फेब्रुवारी २०२६ (सायंकाळी ६:००)
  • प्रारंभिक परीक्षा: २४ मे २०२६
  • मुख्य परीक्षा: २१ ऑगस्ट २०२६

Frequently Asked Questions

  • Que: अर्ज प्रक्रियेत काय बदल आहेत?

    Ans: URN आणि CAF मॉड्यूलचा समावेश.

  • Que: पूर्व आणि मुख्य परीक्षा कधी?

    Ans: पूर्व – 24 मे 2026; मुख्य – 21 ऑगस्ट 2026 पासून.

  • Que: शुल्क सवलत कोणाला?

    Ans: महिला, SC, ST व दिव्यांग उमेदवारांना पूर्ण सूट.

