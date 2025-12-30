Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Ratnagiri News A Married Woman Commits Suicide Due To The Stress Of Not Being Able To Have Children

Ratnagiri News: चिपळूणमध्ये हृदयद्रावक घटना! मुलं होत नसल्याच्या तणावातून विवाहितेची आत्महत्या

चिपळूण तालुक्यातील आकले गावात अपत्यप्राप्ती न झाल्याच्या मानसिक तणावातून 27 वर्षीय विवाहित जयश्री मोहिते यांनी उंदीर मारण्याचं औषध प्राशन केलं. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस तपास सुरू आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:11 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अपत्यप्राप्ती न झाल्याने मानसिक तणावात आत्महत्या
  • उंदीर मारण्याचं औषध प्राशन केल्याचा प्राथमिक अंदाज
  • उपचारादरम्यान जयश्री मोहिते यांचा मृत्यू
रत्नागिरी: रत्नागिरी येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने मुलं होत नसल्याने तणावाखाली येऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव जयश्री विजय मोहिते (वय 27, रा. आकले) असे आहे. ही घटना रत्नागिरी येथील चिपळूण तालुक्यातील आकले गावात घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

जयश्री मोहिते यांचा काही वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. विवाहानंतर बराच काळ उलटूनही त्यांना मुलं होत नव्हते. याच कारणामुळे त्या मानसिकदृष्ट्या तणावाखाली असल्याचे त्यांचा जवळच्या नातेवाईकांकडून सांगण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्या अधिकच शांत, चिंतेत आणि अस्वस्थ दिसत होत्या, अशी माहितीही समोर आली आहे.

धक्कादायक ! अपहरणानंतर ‘त्या’ व्यापाऱ्याची अखेर हत्या; चाळीसगाव घाटात सापडला मृतदेह

गुरुवारी सकाळच्या सुमारास जयश्री यांनी उंदीर मारण्याचं औषध प्राशन केलं. काही काळानंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडू लागली. कुटुंबियांच्या लक्षात येताच तातडीने त्यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचार सुरु असतांना डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या घटनेने मोहिते कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.दरम्यान, जयश्री मोहिते यांच्या पश्चात पती, सासरची मंडळी आणि माहेरचे कुटुंबीय असा परिवार आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच अलोरे- शिरगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. जयश्री यांच्या मृत्यूची नोंद आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात कोणताही संशयास्पद प्रकार आढळून आलेला नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. मृत्यूमागील नेमकं कारण स्पष्ट होण्यासाठी पुढील तपास सुरु असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले आहे. या घटनेने गावात हळहळ व्यक्त केले जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विवाहितेचं नाव काय आहे?

    Ans: जयश्री विजय मोहिते (वय 27).

  • Que: आत्महत्येमागील प्राथमिक कारण काय?

    Ans: अपत्यप्राप्ती न झाल्याने आलेला मानसिक तणाव.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

Published On: Dec 30, 2025 | 01:11 PM

