मुंबई मेट्रो पुल दुर्घटनेनंतर कलाकार आक्रमक; Varun Grover चे भ्रष्टाचारावर वक्तव्य, Rahul Vaidya चीही प्रतिक्रिया

मुलुंड येथे बांधकाम सुरू असलेल्या मेट्रो पुलावरील स्लॅबचा एक भाग कोसळला. ज्यामुळे एकाचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताबद्दल आता बॉलीवूड आणि टीव्ही सेलिब्रिटींनी चिंता व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:10 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

१४ फेब्रुवारी रोजी, मुंबईतील मुलुंड येथे बांधकाम सुरू असलेल्या मेट्रो पुलावरील स्लॅबचा एक भाग कोसळला. तो एका ऑटोरिक्षा आणि खाली उभ्या असलेल्या कारवर पडला, ज्यामुळे एकाचा जागीच मृत्यू झाला. बॉलीवूड आणि टीव्ही सेलिब्रिटींनी या अपघाताबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. वरुण ग्रोव्हरने तर मुंबईला भ्रष्ट शहर म्हटले आहे.

स्टँड-अप कॉमेडियन आणि चित्रपट निर्माता वरुण ग्रोव्हरने मुंबईला “सर्वात भ्रष्ट शहर” म्हटले. १४ फेब्रुवारी रोजी, मुंबईतील मुलुंड येथे बांधकाम सुरू असलेल्या मेट्रो पुलाच्या स्लॅबचा एक भाग कोसळला. त्यानंतर एलबीएस रोडवर एका ऑटो रिक्षा आणि कारवर स्लॅब कोसळला, ज्यामुळे एकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त केले आणि घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली आणि जखमींच्या वैद्यकीय खर्चाची भरपाई करण्याचे सांगितले. सामान्य जनतेसह बॉलिवूड आणि टीव्ही सेलिब्रिटींमध्येही संताप व्यक्त केला आहे, दिया मिर्झा आणि राहुल वैद्य सारख्या कलाकारांनी यावर टीका केली आहे.

सर्वप्रथम, वरुण ग्रोव्हरने X वरील एका पोस्टमध्ये आपला राग व्यक्त केला, “मुंबई हे भारतातील सर्वात भ्रष्ट शहर आहे, कदाचित मोठ्या फरकाने.” त्याने शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनावरही टीका केली आणि म्हटले की, “भारताच्या व्यावसायिक राजधानीत सर्वात वाईट रस्ते आहेत. मी गेल्या २ वर्षात जवळजवळ प्रत्येक भारतीय राज्यात गावातील रस्ते पाहिले आहेत आणि ते यापेक्षा चांगले आहेत. हे खराब शहरी नियोजन आहे.”


अभिनेत्री दिया मिर्झा आणि गायक राहुल वैद्य यांनी अलिकडेच मुंबई मेट्रोचा खांब कोसळल्याच्या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत, ज्यामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या अपघातामुळे सार्वजनिक चिंता निर्माण झाली आहे आणि बांधकाम आणि देखरेखीबद्दल नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

X वर, दिया मिर्झाने शहरी विकासाच्या दिशेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि लिहिले, “तुम्ही पायाभूत सुविधांच्या कोणत्या कल्पनेचे समर्थन करता? आरोग्य आणि जीवनाला मारणारी, गुदमरणारी आणि नष्ट करणारी पायाभूत सुविधा? की जीवनाची काळजी घेणारी आणि मूल्यवान पायाभूत सुविधा?” तिच्या टिप्पण्यांवर ऑनलाइन मिश्र प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी सुरक्षिततेबद्दलच्या तिच्या चिंतेचे समर्थन केले, तर काहींनी असा युक्तिवाद केला की गर्दी आणि दैनंदिन त्रास देखील शहरी ताणतणावात योगदान देतात.

 

राहुल वैद्य यानेही इंस्टाग्रामवर आपली चिंता व्यक्त केली. पूल कोसळल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना त्याने लिहिले, “मी जेव्हा जेव्हा मेट्रो पुलाखाली जातो तेव्हा मला नेहमीच भीती वाटते… माझ्यावर विश्वास ठेवा. मला नेहमीच याची भीती वाटते!” त्याचे वक्तव्य बांधकाम क्षेत्रातून नियमितपणे जाणाऱ्या अनेकांच्या भावना प्रतिबिंबित करते.

Published On: Feb 15, 2026 | 02:10 PM

Feb 15, 2026 | 02:10 PM
