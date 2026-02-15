Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nanded News : रामप्रहरी महापौर उतरल्या रस्त्यावर; नागरिकांशी संवाद साधत जाणून घेतल्या अडचणी

महापौर कविता मुळे यांनी शहरवासिय साखर झोपेत असताना पहाटेच शहरातील विविध भागांना भेट देत त्यांनी स्वच्छता मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेतला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:21 PM
Nanded Waghala Municipal Corporation Mayor Kavita Mule gave instructions during a morning tour

नांदेड वाघाळा महानगरपालिका महापौर कविता मुळे यांनी सकाळी दौरा करत सूचना दिल्या (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : नांदेड : नांदेड नवनिर्वाचित महापौर कविताळे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहर स्वच्छतेचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेत प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला सज्ज केले. शहरवासिय साखर झोपेत असताना पहाटेच शहरातील विविध भागांना भेट देत त्यांनी स्वच्छता मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेतला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले.

महापौर कविता मुळे यांनी राज कॉर्नर, चैतन्य नगर एअरपोर्ट रोड, नमस्कार चौक, रेल्वे स्टेशन परिसर आणि बस स्टैंड परिसरात स्वच्छतेच्या कामांची पाहणी केली. मुख्य रस्ते, बाजारपेठा तसेच अंतर्गत गल्ल्यांमध्ये कचरा संकलनाची स्थिती तपासून त्यांनी कामात कसूर आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले. एअरपोर्ट रोडवरील उद्यानात मॉर्निंग वॉकसाठी येणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधत त्यांनी स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि परिसरातील सुविधांबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या. ‘घंटागाडी’ च्या वेळापत्रक आणि नियमिततेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश दिले.

हे देखील वाचा : टिपू सुलतान हा पाकिस्तानचा नायक तर क्रिकेटचा सामना कशाला? खासदार संजय राऊतांची मॅचवरुन राजकीय टीका

नांदेडमध्ये इंदौरच्या धर्तीवर व्यापक स्वच्छता अभियान

यावेळी महापौर प्रतिनिधी संतोष मुळे, स्वच्छता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादिक, स्वच्छता अधिकारी बालाजी देसाई, स्वच्छता निरीक्षक किशन, तारू प्रियंका एंगडे तसेच संबंधित कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते. इंदौर च्या धर्तीवर नांदेडमध्ये स्वच्छतेचा व्यापक आणि शाश्वत उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. कचरा डेपोवरील प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे, सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि कचरा
संकलन यंत्रणा मजबूत करणे यावर भर दिला जाणार आहे. स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित नांदेड हे आपले मुख्य ध्येय असून नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि शुद्ध पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य दिले जाईल,” असे स्पष्ट करत महापौर कविता मुळे यांनी प्रशासन आणि नागरिकांनी संयुक्तपणे स्वच्छतेच्या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

हे देखील वाचा : कॉंग्रेस अध्यक्षांची छत्रपती शिवाजी महाराजांची टीपू सुलतानसोबत तुलना; नितेश राणेंनी दिला कडक इशारा

आसाराम लोमटे यांचे द्विदिवसीय विचारमंथन

नांदेडच्या वैचारिक परंपरेला बळकटी देणारी ४४ वी नरहर कुरुंदकर व्याख्यानमाला यंदा २३ व २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठान व रूपवेध ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या व्याख्यानमालेत साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ लेखक डॉ. आसाराम लोमटे प्रमुख वक्ते म्हणून सहभागी होणार आहेत. परभणी येथे पत्रकार म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. लोमटे यांनी कथा, कादंबरी व वैचारिक लेखनातून ग्रामीण वास्तव आणि सामाजिक प्रश्नांना प्रभावी शब्द दिले आहेत. ‘आलोक’ या कथासंग्रहासाठी त्यांना २०१६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या लेखनात मानवी वेदना, कृषीजीवन आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाचे प्रतिबिंब दिसते. दि. २३ फेब्रुवारी रोजी ‘समाज, साहित्य आणि संवेदनशीलता’ तर दि. २४ फेब्रुवारी रोजी ‘भारतीय साहित्य व साहित्यातील भारतीयता’ या विषयांवर ते व्याख्यान देणार आहेत. सायन्स कॉलेजच्या पूरणमल लाहोटी सभागृहात सायंकाळी ६ वाजता कार्यक्रम होणार असून साहित्यप्रेमींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

Web Title: Nanded waghala municipal corporation mayor kavita mule gave instructions during a morning tour

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध
1

उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी
2

Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी

हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
3

हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत
4

नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

Feb 15, 2026 | 04:05 PM
विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

Feb 15, 2026 | 04:01 PM
माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

Feb 15, 2026 | 03:57 PM
International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

Feb 15, 2026 | 03:53 PM
Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Feb 15, 2026 | 03:48 PM
Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

Feb 15, 2026 | 03:44 PM
मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

Feb 15, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM