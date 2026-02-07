Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttarpradesh Crime: टीव्ही पाहण्यावरून आईची ओरड, 12 वर्षांच्या मुलाने उचललं टोकाचं पाऊल

नोएडामध्ये आईच्या ओरडण्यामुळे मनाला धक्का बसलेल्या 12 वर्षीय मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोबाईल-टीव्हीच्या सवयीवरून आई-मुलामध्ये वाद झाला होता. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Feb 07, 2026 | 02:42 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • घटना उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे घडली
  • 12 वर्षीय मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली
  • टीव्ही पाहण्याच्या सवयीवरून आईने ओरडलं होतं
उत्तर प्रदेश: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईच्या ओरडण्यामुळे एका १२ वर्षीय मुलाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पीडित मुलाला त्याच्या आईने सतत टीव्ही पाहत असल्याच्या कारणावरून ओरडलं होतं. त्यांनतर पीडित मुलाची आई कामावर गेली. घरात कोणीच नसतांना त्याने टोकाचे पाऊल उचललं. ही घटना उत्तर प्रदेश येथील नोएडा येथे घडली.

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृतकाचे नाव अमित उर्फ गोलू असे आहे. अमितला टीव्ही पाहण्याची प्रचंड सवय होती. या कारणावरून त्याची आई त्याला सतत ओरडायची. आपल्या मुलाने चांगलं शिकून इंजीनिअर व्हावं अशी त्याच्या आईची इच्छा होती. मात्र, नेहमी टीव्ही पाहत असल्यामुळे त्याचं अभ्यासात नीट लक्ष लागत नव्हतं. घटनेच्या दिवशी, अमितची आई सकाळी कामावर जाण्यासाठी तयार होत असतांना तो टीव्ही पाहत होता. त्यावेळी त्याची आई त्याला ओरडली आणि नंतर ती कामावर निघून गेली. परंतु आईच्या ओरडण्यामुळे अमितला खूप वाईट वाटलं आणि त्यामुळे त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं.

ही घटना तीन दिवसांपूर्वी घडली असून मृताच्या बहिणीने पोलिसांना फोन करून आपल्या भावाने फाशी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. प्रकरणाची माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि मुलाचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवला. प्राथमिक तपासानुसार हे प्रकरण आत्महत्या असल्याचे सांगितलं जात आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असल्याची माहिती आहे.

स्थानिकांनी काय सांगितलं?

ही घडलेली घटना नोएडाच्या नंगला चरणदास परिसरात घडली. परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृताच्या आईचा ५ वर्षांपूर्वी आपल्या पतीपासून घटस्फोट झाला होता. त्यामुळे, आईच नोकरी करून आपल्या मुलांचं शिक्षण पूर्ण करत होती. अमित उर्फ गोलू एक चांगला विद्यार्थी होता, परंतु त्याला मोबाईल फोन आणि टीव्ही पाहण्याची खूप सवय होती. त्याची मोठी मुलगी ही नववीत शिकत असून ती हुशार विद्यार्थिनी आहे. असे स्थानिकांनी सांगितले.

Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे.

  • Que: मुलाने आत्महत्या का केली?

    Ans: टीव्ही पाहण्यावरून आईच्या ओरडण्यामुळे तो मानसिकदृष्ट्या दुखावल्याची माहिती आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय सांगितलं?

    Ans: प्राथमिक तपासानुसार प्रकरण आत्महत्येचं असून पुढील चौकशी सुरू आहे.

Feb 07, 2026 | 02:42 PM

