Uttarpradesh Crime: टीव्ही पाहण्यावरून आईची ओरड, 12 वर्षांच्या मुलाने उचललं टोकाचं पाऊल

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार
काय घडलं नेमकं?
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृतकाचे नाव अमित उर्फ गोलू असे आहे. अमितला टीव्ही पाहण्याची प्रचंड सवय होती. या कारणावरून त्याची आई त्याला सतत ओरडायची. आपल्या मुलाने चांगलं शिकून इंजीनिअर व्हावं अशी त्याच्या आईची इच्छा होती. मात्र, नेहमी टीव्ही पाहत असल्यामुळे त्याचं अभ्यासात नीट लक्ष लागत नव्हतं. घटनेच्या दिवशी, अमितची आई सकाळी कामावर जाण्यासाठी तयार होत असतांना तो टीव्ही पाहत होता. त्यावेळी त्याची आई त्याला ओरडली आणि नंतर ती कामावर निघून गेली. परंतु आईच्या ओरडण्यामुळे अमितला खूप वाईट वाटलं आणि त्यामुळे त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं.
ही घटना तीन दिवसांपूर्वी घडली असून मृताच्या बहिणीने पोलिसांना फोन करून आपल्या भावाने फाशी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. प्रकरणाची माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि मुलाचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवला. प्राथमिक तपासानुसार हे प्रकरण आत्महत्या असल्याचे सांगितलं जात आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असल्याची माहिती आहे.
स्थानिकांनी काय सांगितलं?
ही घडलेली घटना नोएडाच्या नंगला चरणदास परिसरात घडली. परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृताच्या आईचा ५ वर्षांपूर्वी आपल्या पतीपासून घटस्फोट झाला होता. त्यामुळे, आईच नोकरी करून आपल्या मुलांचं शिक्षण पूर्ण करत होती. अमित उर्फ गोलू एक चांगला विद्यार्थी होता, परंतु त्याला मोबाईल फोन आणि टीव्ही पाहण्याची खूप सवय होती. त्याची मोठी मुलगी ही नववीत शिकत असून ती हुशार विद्यार्थिनी आहे. असे स्थानिकांनी सांगितले.
Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ
Ans: उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे.
Ans: टीव्ही पाहण्यावरून आईच्या ओरडण्यामुळे तो मानसिकदृष्ट्या दुखावल्याची माहिती आहे.
Ans: प्राथमिक तपासानुसार प्रकरण आत्महत्येचं असून पुढील चौकशी सुरू आहे.