Chhatrapati Sambhajinagar: इंस्टाग्रामवर ओळख, कैफमध्ये भेटायला बोलावलं, अत्याचार केले आणि…

नेमकं काय घडलं अल्पवयीन मुलीसोबत?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव विशाल महेंद्र तुपे (रा. शताब्दीनगर) असे आहे. या प्रकरणातील पीडित मुलीची ओळख विशाल तुपे सोबत २०२५ मध्ये इंस्टाग्रामवर झाली. सुरुवातीला मैत्री आणि त्यानंतर प्रेमसंबंध असल्याचे भासवत आरोपीने तिचा विश्वास संपादन केला. २९ मार्च २०२५ रोजी आरोपीने तिला टीव्ही सेंटर परिसरातील एका लॉजवर नेले आणि तिथे तिच्यावर पहिल्यांदा अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
त्यांनतर 5 मार्च 2026 रोजी आरोपीने तिला औरंगपुऱ्यात कॉफी पिण्याच्या बहाण्याने बोलावले. एका बंद कॅफेमध्ये नेऊन तिची आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढण्यात आली. ही छायाचित्रे आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित करून बदनाम करण्याची धमकी देत आरोपीने पुन्हा अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या धमकीच्या आधारे त्याने शहरातील विविध कॅफेमध्ये नेऊन वारंवार लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार आरोपीने पीडितेला सिडकोतील जळगाव रोडलगत असलेल्या ‘टायटॅनिक जहाज कॅफे’ तसेच कॅनॉट परिसरातील ‘सपना मेमोज कॅफे’ येथे अनेकदा नेले. या ठिकाणी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातला अन् नंतर…
माझे वडील सर्व पाहून घेतील…
पीडितेने विरोध केल्यानंतर 10 मे 2026 रोजी आरोपीने तिला पुन्हा ‘टायटॅनिक जहाज कॅफे’जवळ बोलावले. तेथे तिची मारहाण करून ‘माझे वडील सर्व पाहून घेतील, तुला जे करायचे ते कर,’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. अखेर सततच्या छळाला कंटाळून पीडित मुलीने आपल्या कुटुंबियांना घडलेली घटना सांगितले.
गुन्हा दाखल
कुटुंबियांसह पीडितेने सिडको पोलिस ठाण्यात धाव घेत गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी विशाल महेंद्र तुपे याच्याविरुद्ध बाललैंगिक अत्याचार व बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, गुन्हा नोंद होताच तो फरार झाला आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत असून पुढील तपास करत आहे.
पोलिसांनी 29 कॅफेवर टाकल्या होत्या धाडी
2024-25 मध्ये पोलिस आणि महापालिकेने संयुक्त कारवाई करत शहरातील 29 कॅफेवर धाडी टाकल्या होत्या. या वेळी बेकायदेशीर केबिन्स आणि कंपार्टमेंट्स हटविण्यात आले होते. काही ठिकाणी वापरलेले कंडोम व अन्य साहित्यही आढळून आले होते. मात्र, कारवाईनंतरही काही कॅफेंमध्ये अशा सुविधा पुन्हा सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत.
कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिक छळाला कंटाळून एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरची आत्महत्या; पत्नीचा गंभीर आरोप
Ans: पीडित मुलगी 17 वर्षांची असून ती अकरावीमध्ये शिक्षण घेत आहे.
Ans: दोघांची ओळख इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून झाली होती.
Ans: सिडको पोलिसांनी आरोपीविरोधात अत्याचार आणि POCSO कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.