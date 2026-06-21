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Solapur Crime: माढ्यात जुन्या वादातून सख्ख्या भावावर कोयत्याने हल्ला; डोक्यात 8 वार

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:49 PM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात जुन्या कौटुंबिक वादातून सख्ख्या भावाने आणि पुतण्याने मिळून महादेव जाधव यांच्यावर कोयता आणि लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्यात 7 ते 8 गंभीर वार झाले असून ते गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • माढ्यात कौटुंबिक वादातून सख्ख्या भावावर प्राणघातक हल्ला.
  • आरोपींनी कोयता आणि लोखंडी रॉडने डोक्यावर वार केल्याचा आरोप.
  • जखमी महादेव जाधव यांच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरू, आरोपींचा शोध सुरू.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या भावाने आणि पुतण्याने मिळून आपल्याच भावावर कोयत्याने आणि लोखंडी रॉडने भीषण प्राणघातक हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. डोक्यावर तब्बल ७ ते ८ वार करण्यात आले आहे. यात महादेव जाधव हे गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. हा हल्ला जुन्या कौटुंबिक वादातून झाला आहे. या थरारक घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Solapur Crime)

काय घडलं नेमकं?

जाधववाडी येथील रहिवासी महादेव जाधव आणि त्यांच्या सख्ख्या भावामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. याच वादातून आरोपी भाऊ आणि पुतण्याने मिळून महादेव जाधव यांच्यावर हल्ला चढवला. (Solapur Crime) काही समजण्याच्या आतच दोघांनी मिळून महादेव यांच्यावर लोखंडी रॉड आणि धारदार कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. हा हल्ला इतका भीषण होता की, आरोपींनी थेट महादेव यांच्या डोक्यावर वार केले. तब्बल ७ ते ८ गंभीर वार करण्यात आले. या हल्ल्यांनंतर महादेव जाधव हे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. (Solapur Crime)

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त्यांना तातडीने करकंब येथील ‘जगताप सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून आयसीयूमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. (Solapur Crime) या घटनेची माहिती टेंभुर्णी पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, सख्ख्या भावावर जीवघेणा हल्ला करून फरार झालेल्या आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Solapur Crime)

प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

सोलापूर शहरात प्रेमप्रकरणातून एक धक्कादायक हत्याकांड समोर आले आहे. प्रेयसीच्या पतीचा भर रस्त्यात कोयत्याने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरात घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून, मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेला त्याचा भावजीही गंभीर जखमी झाला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील जाधववाडी गावात घडली.

  • Que: हल्ल्यात कोण जखमी झाले?

    Ans: महादेव जाधव यांच्यावर हल्ला झाला असून ते गंभीर जखमी झाले आहेत.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: जुन्या कौटुंबिक वादातून हा हल्ला झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

Web Title: Solapur crime man attacked with a sickle by his own brother in madha following an old dispute struck 8 times on the head

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:49 PM

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