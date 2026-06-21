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Pune Crime: वानवडीत पोलिस-सराईत गुन्हेगारामध्ये गोळीबार; 30 गुन्ह्यांचा आरोपी अटकेत

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

पुण्यातील वानवडी परिसरात पहाटे पोलिस आणि सराईत गुन्हेगारामध्ये गोळीबाराची घटना घडली. 30 पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या करण सिंग या आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी सापळा रचला होता. यावेळी आरोपीने पोलिसांवर गोळीबार केल्याने स्वसंरक्षणार्थ पोलिस अधिकाऱ्याने गोळी झाडली. आरोपी जखमी असून ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • वानवडी परिसरात पोलिस आणि आरोपीमध्ये गोळीबाराचा थरार.
  • 30 हून अधिक गुन्हे दाखल असलेला करण सिंग जखमी.
  • पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडल्याची माहिती; तपास सुरू.
पुणे: पुण्यातील वानवडी परिसरात पहाटेच्या सुमारास गोळीबाराचा थरार पाहायला मिळाला. घरफोडीच्या गुन्ह्यातील एका सराईत आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर आरोपीने गोळीबार केल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी स्वसंरक्षणार्थ पोलिस अधिकाऱ्याने आरोपीच्या दिशेने गोळी झाडली. या घटनेत आरोपी जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा प्रकार आज पहाटे साडेपाच ते सहाच्या सुमारास वानवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला. एका सराईत आरोपीबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली होती. या आरोपीवर 30 पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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आरोपी वानवडी परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचला होता. पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपीने त्याच्याकडील अग्निशस्त्रातून पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार केला.

यावेळी पोलिस अधिकाऱ्याने स्वसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तर देत आरोपीच्या दिशेने गोळी झाडली. या घटनेत करण सिंग हा आरोपी जखमी झाला असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास वानवडी पोलीस करत आहेत.

Pune Crime : पुण्यात भाड्याच्या वादातून रिक्षाचालकावर हल्ला; डोक्यात दगड घातला अन्…

राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भाड्यावरुन वाद झाल्याने प्रवाशाने रिक्षाचालकाच्या डोक्यात दगड घातल्याची घटना हडपसर भागात घडली आहे. या प्रकरणी प्रवाशाविरुद्ध हडपसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ईश्वर बरोडा पवार (वय ३७, रा. वैदुवाडी, हडपसर) असे जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी प्रवासी भागवत गुंडाप्पा वाले (वय २५, रा. केशव चौक, माळवाडी, हडपसर) याच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. पवार यांनी याबाबत हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा रखवालदार म्हणून काम करतो. १८ जून रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास हडपसर गाडीतळ परिसरात रिक्षाचालक पवार हे थांबले होते. त्यावेळी आरोपीने वैदुवाडीला जाण्यासाठ किती भाडे घेणार आहे, अशी विचारणा केली. भाड्यावरुन त्यांच्यात वाद झाला. आरोपीने रिक्षाचालक पवार यांना शिवीगाळ करुन मारहाण केली. त्यांच्या डोक्यात दगड घातला. या घटनेत पवार जखमी झाले. पोलीस हवालदार मुंढे अधिक तपास करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील वानवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली.

  • Que: जखमी आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: जखमी आरोपीचे नाव करण सिंग असून त्याच्यावर 30 पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर गोळी का झाडली?

    Ans: आरोपीने पोलिसांवर गोळीबार केल्यानंतर स्वसंरक्षणासाठी पोलिस अधिकाऱ्याने प्रत्युत्तरादाखल गोळी झाडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Web Title: Pune crime shootout between police and a notorious criminal in wanowrie accused involved in 30 cases arrested

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:00 PM

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