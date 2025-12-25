Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Telangana News: तेलंगणामधील हृदयद्रावक घटना! शाळेत खेळताना घसरला, हातातील पेन्सिल घशात घुसली; शाळकरी मुलाचा मृत्यू

तेलंगणातील खम्मम जिल्ह्यातील खाजगी शाळेत शौचालयातून परतताना घसरून पडलेल्या शाळकरी मुलाच्या हातातील टोकदार पेन्सिल थेट घशात घुसली. श्वास घेण्यास अडथळा येऊन रक्तस्त्राव झाला आणि उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:16 AM
  • खम्मम जिल्ह्यातील नायकनगूडेम येथील खाजगी शाळेतील घटना
  • घसरून पडताना हातातील टोकदार पेन्सिल घशात घुसली
  • शाळेतील सुरक्षेत हलगर्जीपणा होता का, याचा तपास सुरू
तेलंगणा: तेलंगणा राज्यातील खम्मम जिल्ह्यात एका खाजगी शाळेत धक्कादायक घटना घडली आहे. शाळेत एक शाळकरी मुलगा खेळत होता. त्याच्या हातात पेंसिल होती. पेन्सिलला त्याने टोक केलेलं होत. मात्र घसरून पडल्याने त्याच्या हातातील पेन्सिल थेट घशात घुसली आणि यात त्या शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना आहे खम्मम जिल्ह्यातील नायकनगूडेम इथल्या खाजगी शाळेतील. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

दुपारच्या वेळेस गेला होता शौचालयाला येत असताना घसरला

विद्यार्थी हा शाळेत दुपारच्या सत्रात शौचालयाला गेला होता. त्याच्या वरून तो वर्गात जात होता. वर्गात जात असताना त्याचा तोल गेला. घसरल्याने तो जोरात पडला आणि हात घशाखाली आल्याने हातातील पेन्सिल ही दे घशात घुसली आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत होत. त्याला पाहताच शाळा प्रशासनाची धावपळ झाली. कर्मचाऱ्यांनी लगेच १०८ वर कॉल करून एम्बुलेंस बोलवून घेतली. मात्र रुग्णालयात गेल्यावर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केल. त्या नंतर मात्र कुटुंबानी टाहो फोडला.

श्वास घ्यायला होत होता त्रास

या शाळकरी मुलाला पेन्सिल घशात अडकली. त्या नंतर मात्र त्याला श्वास घ्यायला मोठ्या प्रमाणात त्रास होत होता. श्वासच घेता येत नसल्याने त्याने जागेवरच जीव सोडला. या घटनेचा आता तपास केला जात आहे. शाळा प्रशासन याची सुरक्षेच्या बाबतीत काही हलगर्जीपणा झाला आहे का? याचा तपास आता केला जात आहे.

तेलंगणातून एक धक्कदायक प्रकार समोर आले आहे. पतीनेच पत्नीची कुऱ्हाडीने वार करून बायकोची निर्घृणपणे हत्या केली. त्यानंतर आरोपी फरार झाला आहे. मृतकाचे नाव स्वप्ना असे आहे, तर आरोपीचे पतीचे नाव नरेश असे आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून पुढील तपास पोलीस करत आहे. ही घटना तेलंगणातील महबूबाबाद जिल्ह्यातील अलेरू गावात घडली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही दुर्घटना कशी घडली?

    Ans: शौचालयातून वर्गात येताना घसरून पडल्याने हातातील पेन्सिल घशात घुसली

  • Que: मुलाला तातडीने उपचार मिळाले का?

    Ans: एम्बुलन्सने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

  • Que: या प्रकरणात पुढील कारवाई काय आहे?

    Ans: शाळेच्या सुरक्षिततेबाबत हलगर्जीपणा होता का, याचा तपास सुरू आहे.

Published On: Dec 25, 2025 | 10:42 AM

