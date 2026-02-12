Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nam Team India Will Fight With Namibia Today How Will Delhi Pitch Be Who Will Get The Advantage Of The Pitch

IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

भारत विरुद्ध नामिबिया या दोन्ही संघांचा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे हे भारतीय संघाचे हेड कोच गौतम गंभीर यांचे होम ग्राउंड आहे. या सामन्यात खेळपट्टी कशी असेल यासंदर्भात जाणून घ्या.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:27 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

आज भारतीय संघाचा विश्वचषकातील दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. टीम इंडियाचा दुसरा सामना हा नामिबिया विरुद्ध दिल्लीच्या मैदानावर रंगणार आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यांमध्ये वानखेडेच्या मैदानावर यूएसएला पराभूत करून कमालीची सुरुवात केली होती आता टीम इंडियाचे दुसऱ्या सामन्यावर अनेक दुसऱ्या विजयावर नजर असणार आहे. भारताच्या संघासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे याचे कारण म्हणजे भारताचा पुढील सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध होणार आहे आणि पाकिस्तानच्या संघाने आतापर्यंत दोन्ही सामन्यांमध्ये विजय मिळवून त्यांची मजबूत पकड निर्माण केली आहे. 

भारत विरुद्ध नामिबिया या दोन्ही संघांचा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे हे भारतीय संघाचे हेड कोच गौतम गंभीर यांचे होम ग्राउंड आहे. पहिल्या सामन्याबद्दल सांगायचं झाले तर भारताच्या संघाची फलंदाजी फार काही चांगली झाली नाही पण गोलंदाजांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली होती. त्याचबरोबर या सामन्यांमध्ये काही खेळाडू हे खेळणार नाहीत असे वृत्तांची माहिती होती. पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने अमेरिकेला 29 धावांनी पराभूत केले होते. आता या सामन्यात भारताचा संघ त्यांच्या फलंदाजीने नामिबियाविरुद्ध चांगले कामगिरीची अपेक्षा करत असणार. नामिबिया भारताला अडचणीत आणू शकते दिल्लीची खेळपट्टी आजच्या सामन्यात कशी असणार गोलंदाजांना मदत मिळणार की फलंदाज धावांचा पाऊस पडणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारत विरुद्ध नामिबिया सामना कधी, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहाल? वाचा सविस्तर

भारत आणि नामिबिया खेळपट्टीचा अहवाल

भारत आणि नामिबिया यांच्यातील स्पर्धेतील १८ वा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या मैदानावर सामान्यतः फलंदाजांना भरपूर संधी मिळते. चेंडू बॅटवर चांगला येतो आणि चौकार आणि षटकार भरपूर असतात. अरुण जेटली स्टेडियमच्या सीमारेषा देखील खूपच लहान आहेत, ज्याचा फलंदाज पूर्ण फायदा घेतात. तथापि, या स्पर्धेत फिरकी गोलंदाजांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दिल्लीच्या या मैदानावर चेंडू बराच वळत आहे.

दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावरील आकडेवारीवर नजर टाकली तर या मैदानावर आत्तापर्यंत 15 सामने झाले आहेत त्यापैकी फक्त 5 सामने हे पहिले फलंदाजी करून विजय मिळवता आला आहे. तर दहा सामने हे लक्षाचा पाठलाग करणारे संघ जिंकले आहेत याचा अर्थ असा की जर मैदानावर भारताने पहिले गोलंदाजी घेतली तर त्याचा नक्कीच फायदा टीम इंडियाला होऊ शकतो. भारत आणि नामिबिया यांच्यामधील सामन्यांमध्ये पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या ही 145 आहे त्या दुसऱ्या गावामध्ये सरासरी धावसंख्या ही 134 आहे. 

मागील सामन्यांमध्ये जसप्रीत बुमराह तब्येत ठीक नसल्यामुळे सामन्याला मुकला होता. तर अभिषेक शर्माची प्रकृती खराब असल्यामुळे तो नामिबिया विरुद्ध होणारा सामन्यांमध्ये खेळणार नाही अशी माहिती होती त्याची प्रकृती खराब असल्यामुळे त्याला रुग्णालयात देखील दाखल करण्यात आले होते. जर अभिषेक शर्मा नामिबियाविरुद्ध सामन्यात खेळला नाही तर संजू सॅमसंन त्याच्या जागेवर खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारताच्या संघ पुढील सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध खेळणार आहे हा सामना कोलंबोमधील प्रेमादासाला स्टेडियमवर रंगणार आहे.

Web Title: Ind vs nam team india will fight with namibia today how will delhi pitch be who will get the advantage of the pitch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 08:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक
1

पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक

IND vs NAM Head to Head: नामिबियाविरुद्ध टीम इंडियाची दुसरी लढत; हेड-टू-हेड आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?
2

IND vs NAM Head to Head: नामिबियाविरुद्ध टीम इंडियाची दुसरी लढत; हेड-टू-हेड आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…
3

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन
4

भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

Feb 12, 2026 | 08:27 AM
ते रहस्यमय तलाव जिथे जातच जिवंत जीव बनतो दगड, लालभडक आहे पाणी… याचे गूढ अजून वैज्ञानिकांनाही उलगडले नाही

ते रहस्यमय तलाव जिथे जातच जिवंत जीव बनतो दगड, लालभडक आहे पाणी… याचे गूढ अजून वैज्ञानिकांनाही उलगडले नाही

Feb 12, 2026 | 08:26 AM
राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; वीज सेवेवर परिणाम होणार?

राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; वीज सेवेवर परिणाम होणार?

Feb 12, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 08:20 AM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Feb 12, 2026 | 08:13 AM
राज्यातील जनतेला वीज दरवाढीचा झटका बसणार? तब्बल ‘इतक्या’ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज…

राज्यातील जनतेला वीज दरवाढीचा झटका बसणार? तब्बल ‘इतक्या’ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज…

Feb 12, 2026 | 08:04 AM
कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

Feb 12, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM