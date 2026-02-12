राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; वीज सेवेवर परिणाम होणार?

मुंबई : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विद्युत महाराष्ट्रात द्वारसभा, निदर्शने व काळ्याफिती कायदा (सुधारणा) २०२५, सार्वजनिक वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण आणि राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ च्या विरोधात देशातील सुमारे २७ लाख वीज कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. हा संप देशातील प्रमुख १० ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा, विविध राजकीय पक्ष तसेच वीज उद्योगातील सात प्रमुख संघटनांच्या ‘नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी’ च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रसिटी एम्प्लॉईजने दिली.
केंद्र सरकारकडून ४४ सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, नफ्याच्या वीज वितरण क्षेत्रात फ्रेंचायझी व समांतर परवाना देण्याची तयारी करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. खाजगीकरण झाल्यास विजेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढतील, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रसिटी वर्कर्स फेडरेशनसह अन्य सहकारी संघटना संपाला पाठिंबा देत द्वारसभा, निदर्शने व काळ्याफिती लावून आंदोलन करणार आहेत. मात्र, संपामुळे वीज ग्राहकांची सेवा बाधित होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे आवाहन फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा आणि सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी बंद होईल आणि कोट्यवधी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यामुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच राजकीय हस्तक्षेपामुळे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वाढत असल्याचेही संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्यात वीज दरवाढ होणार; काँग्रेसचा आरोप
दुसरीकडे, महायुती सरकारच्या दाव्यांचे खंडन करत काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी वीज दर कमी होणार नाहीत तर १६ टक्के महाग होतील, असा दावा केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वस्त वीज देण्याच्या त्यांच्या दाव्यांची आठवण करून देत या प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
