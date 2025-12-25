Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik Crime: लहान मुली बेपत्ता की अपहरण?तीन ठिकाणांहून मुलींना फूस लावून पळवले; शहरात खळबळ

मुंबईनंतर नाशिकमध्येही मुलं पळवण्याच्या संशयास्पद घटनांनी खळबळ उडाली आहे. शहरातील तीन वेगवेगळ्या भागांतून मुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या असून, अपहरणाचा संशय घेऊन पोलीस शोधमोहीम राबवत आहेत.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:16 AM
  • पंचवटी, अंबड व नाशिक रोड परिसरात तीन वेगवेगळ्या घटना
  • आमिष दाखवून मुलींना फूस लावल्याचा प्राथमिक संशय
  • CCTV फुटेजच्या आधारे नाशिक पोलिसांचा तपास सुरू
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईतून लहान मुल पळवणाऱ्यांची टोळी सक्रिय आहे आणि खूप गंभीर बाब आहे. अशी एक पत्र राज ठाकरे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होत. नवी मुंबई परिसरात लहान मुल पळवल्याच्या घटना घडल्या होत्या. हे प्रकरण ताज असतानाच आता नाशिक मध्ये पण तीन मुलींना फूस लावून पळवून नेल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणात आता नाशिक पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या घटनेने नाशिक जिल्हा आणि शहरात मात्र खळबळ माजली आहे. नाशिक शहरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी या घटना घडल्या आहेत.

तीन ठिकाणावरून पळवल्या मुली

नाशिक शहरात पहिली घटना घडली ती म्हणजे पंचवटी परिसरात. या ठिकाणी पेठ पुतळा परिसरात मुलीला कशाचं तरी आमिष दाखवण्यात आल आणि तिला फूस लावून पळवून नेल्याची घटना घडली आहे. दुसरी घटना अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पावनगर इथ घडली आहे. अज्ञात इसमाने तिला पळवून नेल. खूप वेळ ती घरी आली नसल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिसरी घटना ही नाशिक रोड परिसरात घडली. एक मुलगा घरून येतो म्हणून गेला तो परत आला नाही. त्या नंतर तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. आत या सगळ्या प्रकरणातील मुलांचा नाशिक पोलीस शोध घेत आहेत.

बेपत्ता की अपहरण पोलिसांकडून शोध सुरू

या प्रकरणात बेपत्ता असल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. आता पोलीस तपास करत आहेत. शहरातील सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून याचा शोध घेतला जात आहे. खरच अपहरण असेल किवा मुल पळवली जात असतील तर ती कोणत्या कारणासाठी याचा शोध आता नाशिक पोलीस घेत आहेत. मात्र या तीन घटनेने नाशिक शहर हादरुन जेल आहे.

नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार! निराधार अल्पवयीन मुलीचा ‘लिव्ह-इन’मध्ये दिले बाळाला जन्म, तरुणावर गुन्हा दाखल

नाशिक मधून एक धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. एका अल्पवयीन मुलीने तरुणासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ मध्ये राहत असतांना या एका गोंडस बाळाला जन्म दिले. प्रसव वेदना सुरु झाल्यानंतर जिल्हा रुग्णलयात दाखल झाल्यावर वैद्यकीय कायदेशीर नोंद (एमएलसी) करताना हा प्रकार समोर आला. अल्पवयीन मुलगी ही निराधार आहे. पोलिसांनी भद्रकाली पोलिसांनी संशयित तरुणाविरोधात पॉक्सो (POCSO) कायद्यासह बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नाशिकमध्ये किती आणि कुठे घटना घडल्या?

    Ans: तीन घटना पंचवटी, अंबड आणि नाशिक रोड परिसरात घडल्या.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी कोणती कारवाई सुरू केली आहे?

    Ans: बेपत्ता तक्रारी दाखल करून CCTV व तांत्रिक तपास सुरू आहे.

  • Que: ही प्रकरणे अपहरणाचीच आहेत का?

    Ans: सध्या अपहरणाचा संशय असून तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे

