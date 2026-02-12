राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

राजपाल यादव सध्या त्यांच्या कठीण काळातून जात आहे. चेक-बाउन्स प्रकरणात तिहार तुरुंगात असलेल्या राजपाल यादवला मदत करण्यासाठी बॉलीवूड सेलिब्रिटींनी पुढाकार घेतला आहे. या यादीत मिका सिंग हा नवीनतम क्रमांक आहे, ज्याने या विनोदी कलाकारासाठी भरीव देणगी जाहीर केली आहे, जो आता ₹9 कोटींच्या कर्जात बुडाला आहे.
या प्रकरणात राजपाल यादव यांनी अलीकडेच तिहार तुरुंगात स्वतःला सरेंडर केले. त्याआधी ते भावुक देखील झाले आणि म्हणाले, “मी काय करावे? माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. इथे सर्वजण एकटे आहेत, कोणतेही मित्र नाहीत. मला एकट्यानेच यातून बाहेर पडावे लागेल.” हे विधान बॉलीवूड स्टार्सच्या हृदयाला भिडले. आणि अभिनेता सोनू सूदने त्यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला. मग हळूहळू, बॉलीवूड आणि राजकारणातील सेलिब्रिटी अभिनेत्याला पाठिंबा देण्यासाठी सगळे कलाकार पुढे आले.
मिका सिंगने राजपाल यांना ११ लाख रुपयांची केली मदत
चित्रपटाच्या प्रकरणात अनेक स्टार्सनी राजपाल यांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे. आता, मिकानेही ११ लाख रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. अभिनेत्याला अंदाजे ९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मिका सिंग याबद्दल सांगताना म्हणाला, “मी चित्रपटसृष्टीतील सर्वांना आवाहन करतो. राजपाल यादवजी, या कठीण काळात मी तुमच्यासोबत खंबीरपणे उभा आहे. मी पाठिंबा आणि एकतेचा संदेश म्हणून ११ लाख रुपये देत आहे. तुम्ही लाखो लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणले आहे आणि आज तुमच्यासोबत उभे राहण्याची आमची वेळ आली आहे. मी चित्रपटसृष्टीतील प्रत्येकाला पुढे येऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो. आपण एक कुटुंब आहोत आणि आपण नेहमीच आपल्या प्रियजनांसाठी एकजूट राहिले पाहिजे.”‘
तसेच मिका सिंगने एका व्हिडिओद्वारे एक संदेश शेअर केला, ज्यामध्ये तो म्हणाला, “सुपरस्टार राजपाल यादव सध्या खूप कठीण काळातून जात आहे. आपल्या सर्वांना त्याची परिस्थिती माहित आहे. त्याला सध्या पैशांची खूप गरज आहे. मी त्याच्यासोबत काम केलेल्या सर्व अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक आणि सुपरस्टारना त्याला पाठिंबा देण्याची विनंती करतो. मी असे म्हणत नाही की तुम्ही ५ कोटी रुपये द्यावेत. जर आपल्यापैकी २० जणांनीही प्रत्येकी ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये किंवा ११ लाख रुपये जाहीर केले तर आपण राजपाल यादव यांना मदत करू शकतो. म्हणून फक्त पोस्ट करू नका, दाखवू नका, पण मला आनंद आहे की माझ्या एका पोस्टनंतर सर्वांनी सुरुवात केली आहे. पण मला खरोखर त्याला मदत करायची आहे आणि मी तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती करतो: आमचा उद्योग नेहमीच एकमेकांसाठी आहे.”
चेक बाउन्स प्रकरण नक्की काय?
अभिनेत्याचे हे सगळे प्रकरण, ही कायदेशीर लढाई २०१० मध्ये सुरू झाली आहे. जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या “आता पता लापता” चित्रपटासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला, ज्यामुळे राजपाल यादव यांना गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कर्ज फेडण्यात अडचणी येत होत्या.