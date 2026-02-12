Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Mika Singh Contributing To Support Rajpal Yadav After The Actor Surrenders In A Cheque Bounce Case

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

चेक बाउन्स प्रकरणात तिहार तुरुंगात असलेल्या राजपाल यादवला मदत करण्यासाठी आता अनेक बॉलीवूड कलाकार पुढे आले आहेत. आता अशातच मिका सिंगने देखील त्यांना आर्थिक मदत करण्याची ऑफरही दिली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:39 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग
  • मिका सिंग अभिनेत्याला केली ११ लाख रुपयांची मदत
  • स्टार्सना दिखावा न करण्याचा दिला सल्ला
 

राजपाल यादव सध्या त्यांच्या कठीण काळातून जात आहे. चेक-बाउन्स प्रकरणात तिहार तुरुंगात असलेल्या राजपाल यादवला मदत करण्यासाठी बॉलीवूड सेलिब्रिटींनी पुढाकार घेतला आहे. या यादीत मिका सिंग हा नवीनतम क्रमांक आहे, ज्याने या विनोदी कलाकारासाठी भरीव देणगी जाहीर केली आहे, जो आता ₹9 कोटींच्या कर्जात बुडाला आहे.

या प्रकरणात राजपाल यादव यांनी अलीकडेच तिहार तुरुंगात स्वतःला सरेंडर केले. त्याआधी ते भावुक देखील झाले आणि म्हणाले, “मी काय करावे? माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. इथे सर्वजण एकटे आहेत, कोणतेही मित्र नाहीत. मला एकट्यानेच यातून बाहेर पडावे लागेल.” हे विधान बॉलीवूड स्टार्सच्या हृदयाला भिडले. आणि अभिनेता सोनू सूदने त्यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला. मग हळूहळू, बॉलीवूड आणि राजकारणातील सेलिब्रिटी अभिनेत्याला पाठिंबा देण्यासाठी सगळे कलाकार पुढे आले.

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

मिका सिंगने राजपाल यांना ११ लाख रुपयांची केली मदत

चित्रपटाच्या प्रकरणात अनेक स्टार्सनी राजपाल यांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे. आता, मिकानेही ११ लाख रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. अभिनेत्याला अंदाजे ९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मिका सिंग याबद्दल सांगताना म्हणाला, “मी चित्रपटसृष्टीतील सर्वांना आवाहन करतो. राजपाल यादवजी, या कठीण काळात मी तुमच्यासोबत खंबीरपणे उभा आहे. मी पाठिंबा आणि एकतेचा संदेश म्हणून ११ लाख रुपये देत आहे. तुम्ही लाखो लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणले आहे आणि आज तुमच्यासोबत उभे राहण्याची आमची वेळ आली आहे. मी चित्रपटसृष्टीतील प्रत्येकाला पुढे येऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो. आपण एक कुटुंब आहोत आणि आपण नेहमीच आपल्या प्रियजनांसाठी एकजूट राहिले पाहिजे.”‘

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

तसेच मिका सिंगने एका व्हिडिओद्वारे एक संदेश शेअर केला, ज्यामध्ये तो म्हणाला, “सुपरस्टार राजपाल यादव सध्या खूप कठीण काळातून जात आहे. आपल्या सर्वांना त्याची परिस्थिती माहित आहे. त्याला सध्या पैशांची खूप गरज आहे. मी त्याच्यासोबत काम केलेल्या सर्व अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक आणि सुपरस्टारना त्याला पाठिंबा देण्याची विनंती करतो. मी असे म्हणत नाही की तुम्ही ५ कोटी रुपये द्यावेत. जर आपल्यापैकी २० जणांनीही प्रत्येकी ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये किंवा ११ लाख रुपये जाहीर केले तर आपण राजपाल यादव यांना मदत करू शकतो. म्हणून फक्त पोस्ट करू नका, दाखवू नका, पण मला आनंद आहे की माझ्या एका पोस्टनंतर सर्वांनी सुरुवात केली आहे. पण मला खरोखर त्याला मदत करायची आहे आणि मी तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती करतो: आमचा उद्योग नेहमीच एकमेकांसाठी आहे.”

‘मी बरबाद झालो…’ Depression ने पार गेलो! असा उभा राहिला कपिल शर्मा, लढून गार केला Trauma

चेक बाउन्स प्रकरण नक्की काय?

अभिनेत्याचे हे सगळे प्रकरण, ही कायदेशीर लढाई २०१० मध्ये सुरू झाली आहे. जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या “आता पता लापता” चित्रपटासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला, ज्यामुळे राजपाल यादव यांना गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कर्ज फेडण्यात अडचणी येत होत्या.

 

Web Title: Mika singh contributing to support rajpal yadav after the actor surrenders in a cheque bounce case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 08:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल
1

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो
2

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी
3

रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी

Drishyam 3 मध्ये ‘या’ साऊथ अभिनेत्याने एन्ट्री; अक्षय खन्नाला करणार रिप्लेस? अभिनेत्याने स्वतःच केला खुलासा
4

Drishyam 3 मध्ये ‘या’ साऊथ अभिनेत्याने एन्ट्री; अक्षय खन्नाला करणार रिप्लेस? अभिनेत्याने स्वतःच केला खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

Feb 12, 2026 | 08:39 AM
सकाळी उठल्यानंतर पोटात सतत आवाज येतो? पचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

सकाळी उठल्यानंतर पोटात सतत आवाज येतो? पचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Feb 12, 2026 | 08:36 AM
IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

Feb 12, 2026 | 08:27 AM
ते रहस्यमय तलाव जिथे जातच जिवंत जीव बनतो दगड, लालभडक आहे पाणी… याचे गूढ अजून वैज्ञानिकांनाही उलगडले नाही

ते रहस्यमय तलाव जिथे जातच जिवंत जीव बनतो दगड, लालभडक आहे पाणी… याचे गूढ अजून वैज्ञानिकांनाही उलगडले नाही

Feb 12, 2026 | 08:26 AM
राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; वीज सेवेवर परिणाम होणार?

राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; वीज सेवेवर परिणाम होणार?

Feb 12, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 08:20 AM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Feb 12, 2026 | 08:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM