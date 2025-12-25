Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Uttarpradesh Crime: “मम्मी-पप्पा, तुमचे पैसे वाया घालवायचे नाहीत…” शिक्षणाच्या तणावातून बीटेक विद्यार्थ्याची आत्महत्या

ग्रेटर नोएडामध्ये बीटेक सीएसच्या पहिल्या वर्षातील आकाशदीप या विद्यार्थ्याने शिक्षणाच्या तणावातून आत्महत्या केली. ‘मम्मी-पप्पा, तुमचे पैसे वाया घालवायचे नाहीत’ अशी हृदयद्रावक सुसाईड नोट पोलिसांना आढळली.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:47 AM
  • बिहारच्या गया येथील रहिवासी आकाशदीप DTC कॉलेजमध्ये बीटेक शिकत होता
  • हॉस्टेलच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला
  • सुसाईड नोटमध्ये अभ्यासाचा ताण आणि कोणालाही दोष न देण्याची विनंती
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेशयेथून एक हृदय पिळवटून टाकणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या तणावामुळे एका उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने टोकाचे पाऊल उचल्याचे समोर आले आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केले जात आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आकाशदीप असे आहे. त्याने आपल्या खोलीत गळफास घेत आत्महत्या केली. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. सुसाईड नोट वाचून पोलिसही चक्रावून गेले आहेत. ही दुर्दैवी घटना उत्तरप्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे घडली आहे.

आकाश बीटेकचा विधार्थी

आकाशदीप हा बिहारमधील गया येथील रहिवासी आहे. स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो आला होता. तो नॉलेज पार्क परिसरातील दिल्ली टेक्निकल कॅम्पस (DTC) मध्ये बीटेक सीएसच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता. तो येथील एसएनएच रेसिडेन्सी हॉस्टेलमध्ये राहत होता. मंगळवारी आकाशदीपचा रूममेट जेव्हा कॉलेजमधून परतला, तेव्हा त्याला खोलीचा दरवाजा आतून बंद असल्याचे दिसले. संशय आल्याने त्याने खिडकीतून पहिले असता आकाशदीप गळफास घेतलेल्या स्थितीत दिसला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दरवाजा तोडून त्याला खाली उतरवले आणि रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला तपासापुर्वीच मृत घोषित केले.

सुसाईड नोटमध्ये काय?

आक्षदीपच्या खोलीत जी सुसाईड नोट सापडली आहे, त्यामध्ये त्याने अभ्यासाच्या तणावाचा उल्लेख केला आहे. त्याने पालकांसाठी चिठ्ठीत लिहिले की, मम्मी- पप्पा मी तुमचे पैसे बर्बाद करू इच्छित नाही. अभ्यासाच्या दबावामुळे मी ट्रस्ट असून माझ्या मृत्यूला कोणालाही जबाबदार धरू नये, असेही त्याने नमूद केले आहे. एसीपी अरविंद कुमार यांनी सांगितले की, मुलाच्या कुटुंबाला या घटनेची माहिती देण्यात आली असून पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील नॉलेज पार्क परिसरातील हॉस्टेलमध्ये.

  • Que: आत्महत्येमागे कारण काय सांगितले आहे?

    Ans: अभ्यासाचा प्रचंड ताण आणि पालकांचे पैसे वाया घालवायचे नाहीत ही भावना.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय आहे?

    Ans: कुटुंबाला माहिती देण्यात आली असून प्रकरणाचा सर्वांगीण तपास सुरू आहे

Published On: Dec 25, 2025 | 08:47 AM

