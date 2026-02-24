Bhopal Crime: 30 सेकंदात 27 वेळा चाकूने वार, दोन बोटे कापली आणि…; दहावीचा विध्यार्थी गंभीर जखमी

काय घडलं नेमकं?
दोन्ही हल्लेखोर आधीच दबा धरून बसले होते. विद्यार्थी क्लबमध्ये येताच त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. हल्ला केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. या हल्ल्यात ३० सेकंदात दहावीच्या विद्यार्थ्यावर २७ वेळा चाकूने वार केले आहे. पीडितेच्या हाताला १० हुन अधिक खोल जखमा झाल्या, दोन बोटे कापली गेली आणि त्याच्या खांद्यावर आणि पाठीवरही गंभीर दुखापत झाली आहे.
पीडित अल्पवयीन मुलाला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्यावर रुग्णलयात उपचार सुरु आहे. पोलिसांनी मारहाणीच्या कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. नोटीस बजावल्यानंतर दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना सोडण्यात आलं आहे. वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
का केला हल्ला
हल्लेखोर आणि पीडित एकाच कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षण घेतात. काही दिवसांपूर्वी क्लबमध्ये झालेल्या वादात कानाखाली मारण्याच्या घटनेमुळे हे शत्रुत्व निर्माण झालं. पूल गेममध्ये वर्चस्व गाजवण्यावरून हा वाद झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेमुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत्या हिंसाचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
